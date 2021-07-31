Немножко холодной воды на голову

Иногда очень полезно спуститься с небес на грешную землю.



Маша Чуприна провела опрос на территории моего родного 208-го округа (ЦАО + Лефортово). Наш Центральный округ считается супер-пупер-оппозиционным, и на всех картах закрашивается в густой красный цвет. Маша, не претендуя ни на какую репрезентативность опроса, просто объехала все районы округа и в каждом районе опросила примерно равное количество случайно встреченных на улице людей (кто соглашался поговорить, а соглашались не все), за какую партию они планируют проголосовать 19 сентября. У меня, если честно, от увиденного слегка руки опускаются.



Самый популярный ответ - больше половины опрошенных в каждом районе - «не пойду на выборы», причем обычно две мотивации, либо «никого не знаю», «а какие там вообще партии?», «не задумывался», «вообще в политику не лезу, мне это не нужно», либо вполне сознательно «не верю никому», «все подлецы, все продались», «я против всех». Приверженцев второго варианта понять можно - «против всех», действительно, самый популярный кандидат, даром что графы теперь такой в бюллетене нет. Но когда люди вообще не в курсе, что будут какие-то выборы, а в стране действуют какие-то партии - это, граждане, никуда не годится. Я понимаю, что сейчас все заверещат, мол, опять у кандидатов «народ не тот», и политики, мол, сами виноваты, что за 30 лет не смогли познакомить избирателя с собой, но, извините, на избирателе тоже лежит ответственность. Пока будем ленивы и нелюбопытны, так и будем жить в дерьме.



Но это ещё цветочки, ягодки впереди.



Самый главный сюрприз опроса - то, что буквально каждый третий опрошенный абсолютно уверенно заявил, что будет голосовать за Единую Россию. Были и те, конечно, которые объяснили тем, что, мол, «самая сильная партия», «партия власти», «нужно голосовать за тех, кто что-то может, а не только бла-бла-бла». Были и такие, которые чётко простраивают цепочку «Единая Россия - это Путин, а Путин это мой Президент» (да-да, Путин по-прежнему очень популярен в столице, как бы мы сами не пытались внушить себе обратное). Но большинство - и тут просто хочется пойти и повеситься - отвечает «нравится их политика», «они много делают для людей», «они меня вполне устраивают», «сравните страну в 90-е и сейчас - это их заслуга». В общем, сглотнули и повышение пенсионного возраста, и все остальные наши популярные аргументы: «А кому сейчас легко? Во всех странах кризис. А пенсионный возраст я бы и ещё поднял - работать надо, а не морду баловать».

Отдельно позабавили респонденты (их тоже немало, кстати) с таким уровнем представлений о жизни: «Я вообще за Россию. И чтобы она единой была. Значит, за Единую Россию»; «Я вообще за справедливость, её очень не хватает. Значит, за Справедливую Россию!»



Несколько человек говорят: «За кого угодно, кроме Единой России», но это незрелый, стихийный нигилизм: когда Маша уточняла, мол, а за кого тогда? КПРФ? Яблоко? Справедливая Россия? Новые люди? - отвечают, мол, всё равно. Тоже так себе гражданская позиция, в общем. Незамутнённая такая, детский сад, младшая группа.



Буквально несколько человек ответили, что за коммунистов - по одному-два человека в каждом районе, некоторые районы коммунистов не назвали вообще. Причем, большинство из них не потому, что КПРФ нравится, а потому, что «раньше при них порядок был», «хочу назад в СССР». То есть, не за современных коммунистов, а в целом за идею. Только один ответил, что, мол, только коммунисты сегодня противостоят беспределу. Удивило количество голосов за Жирика - кто-то говорит «за Жириновского», кто-то «за ЛДПР» - ни разу не меньше, чем за коммунистов. Вот тебе и интеллигентно-снобистский центр Москвы, получите и распишитесь.



Пара человек ответили «А кто там от Навального баллотируется? Вот за них» - но их явно меньше, чем даже немногочисленных адептов КПРФ и ЛДПР.



Один мужик совершенно чётко сказал, что за «Коммунистов России», а на уточняющий вопрос, не перепутал ли он, настоял - нет, не перепутал. Мол, зюгановцам уже не верю совсем, а эти другие. Некоторые люди называли вместо партий фамилии фаворитов - «А вот от кого там Делягин (Прилепин, Хазин, Бондаренко) баллотируется, за тех и проголосую». Таких тоже единицы.



«Новых людей» не назвал никто (бггггггг, наверно, они рекордсмены по количеству миллиардов, спущенных в унитаз).



Это, конечно, не социологический опрос, но вполне себе импрессионистская зарисовка, которая не может не удручать. Если у людей такое представление о бытии и сознании, то Путин вечен, а с ним и капитализм.



И да, Машуhttps://www.youtube.com/watch?v=CKg_OI_QPAw трудно обвинить в предвзятом опросе или в предвзятой нарезке - она сама из «Яблока», работает в команде Митрохина, но среди ею опрошенных Яблоко не выбрал никто. А на её вопросы, мол, может всё-таки за Яблоко, кто-то ответил - «категорически нет, Яблоки нас в такую ситуацию и загнали», «Яблоки - какое-то старьё из прошлого века», «Яблоки - мурзилочная партия».



Хотите сами посмотреть - наслаждайтесь, но, предупреждаю, настроение у вас от этого просмотра не улучшится.