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Московский листок

Немножко холодной воды на голову

Опубликовано 31.07.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль

Иногда очень полезно спуститься с небес на грешную землю.

Маша Чуприна провела опрос на территории моего родного 208-го округа  (ЦАО + Лефортово).   Наш Центральный округ считается супер-пупер-оппозиционным, и на всех картах закрашивается в густой красный цвет.   Маша, не претендуя ни на какую  репрезентативность опроса, просто объехала все районы округа и в каждом районе опросила  примерно равное количество случайно встреченных на улице людей  (кто соглашался поговорить, а соглашались не все), за какую партию они планируют проголосовать 19 сентября.  У меня, если честно, от увиденного слегка руки опускаются.

Самый популярный ответ   -  больше половины опрошенных в каждом районе   -  «не пойду на выборы», причем обычно две мотивации, либо «никого не знаю», «а какие там вообще партии?», «не задумывался», «вообще в политику не лезу, мне это не нужно», либо  вполне сознательно  «не верю никому», «все подлецы, все продались», «я против всех».  Приверженцев второго варианта понять можно  -  «против всех», действительно, самый популярный кандидат, даром что графы теперь такой в бюллетене нет.  Но когда люди вообще не в курсе, что будут какие-то выборы, а в стране действуют какие-то партии   -  это, граждане, никуда не годится.  Я понимаю, что сейчас все заверещат, мол, опять у кандидатов «народ не тот», и политики, мол, сами виноваты, что за 30 лет не смогли познакомить избирателя с собой, но, извините, на избирателе тоже лежит ответственность.  Пока будем ленивы и нелюбопытны, так и будем жить в дерьме.

Но это ещё цветочки, ягодки впереди.

Самый главный сюрприз опроса    -  то, что буквально каждый третий опрошенный абсолютно уверенно заявил, что будет голосовать за Единую Россию.  Были и те, конечно, которые объяснили тем, что, мол, «самая сильная партия», «партия власти», «нужно голосовать за тех, кто что-то может, а не только бла-бла-бла».  Были и такие, которые чётко простраивают цепочку  «Единая Россия  -  это Путин, а Путин это мой Президент»  (да-да, Путин по-прежнему очень популярен в столице, как бы мы сами не пытались внушить себе обратное).  Но большинство   -  и тут просто хочется пойти и повеситься   -  отвечает «нравится их политика», «они много делают для людей», «они меня вполне устраивают», «сравните страну в 90-е и сейчас  -  это их заслуга».  В общем, сглотнули и повышение пенсионного возраста, и все остальные наши популярные аргументы:  «А кому сейчас легко?  Во всех странах кризис.  А пенсионный возраст я бы и ещё поднял  -  работать надо, а не морду баловать».

Отдельно позабавили респонденты  (их тоже немало, кстати) с таким уровнем представлений о жизни:  «Я вообще за Россию.  И чтобы она единой была.  Значит, за Единую Россию»;  «Я вообще за справедливость, её очень не хватает.  Значит, за Справедливую Россию!»

Несколько человек говорят: «За кого угодно, кроме Единой России», но это незрелый, стихийный нигилизм:  когда Маша уточняла, мол, а за кого тогда?  КПРФ?  Яблоко? Справедливая Россия?  Новые люди?  -  отвечают, мол, всё равно.  Тоже так себе гражданская позиция, в общем.  Незамутнённая такая, детский сад, младшая группа.

Буквально несколько человек ответили, что за коммунистов  - по одному-два человека в каждом районе, некоторые районы коммунистов не назвали вообще.  Причем, большинство из них не потому, что КПРФ нравится, а потому, что «раньше при них порядок был», «хочу назад в СССР».  То есть, не за современных коммунистов, а в целом за идею.  Только один ответил, что, мол, только коммунисты сегодня противостоят беспределу.  Удивило количество голосов за Жирика    -  кто-то говорит «за Жириновского»,  кто-то  «за ЛДПР»  -  ни разу не меньше, чем за коммунистов.  Вот тебе и интеллигентно-снобистский центр Москвы, получите и распишитесь.

Пара человек ответили «А кто там от Навального баллотируется?  Вот за них»  -  но их явно меньше, чем даже немногочисленных адептов КПРФ и ЛДПР.

Один мужик совершенно чётко сказал, что за «Коммунистов России», а на уточняющий вопрос, не перепутал ли он, настоял  -  нет, не перепутал.  Мол, зюгановцам уже не верю совсем, а эти другие.  Некоторые люди называли вместо партий  фамилии фаворитов   -  «А вот от кого там Делягин  (Прилепин, Хазин, Бондаренко) баллотируется, за тех и проголосую».  Таких тоже единицы.

«Новых людей» не назвал никто  (бггггггг, наверно, они рекордсмены по количеству миллиардов, спущенных в унитаз).

Это, конечно, не социологический опрос, но вполне себе импрессионистская зарисовка, которая не может не удручать.  Если у людей такое представление о бытии и сознании,  то Путин вечен, а с ним и капитализм.

И да, Машуhttps://www.youtube.com/watch?v=CKg_OI_QPAw трудно обвинить в предвзятом опросе или в предвзятой нарезке  -  она сама из «Яблока», работает в команде Митрохина, но среди ею опрошенных Яблоко не выбрал никто.  А на её вопросы, мол, может всё-таки за Яблоко, кто-то ответил  - «категорически нет, Яблоки нас в такую ситуацию и загнали», «Яблоки  -  какое-то старьё из прошлого века», «Яблоки  -  мурзилочная партия».  

Хотите сами посмотреть   -  наслаждайтесь, но, предупреждаю, настроение у вас от этого просмотра не улучшится.



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