Отменили перчатки, но не признались, почему

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.

Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась, сказал Собянин: "В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", — сказано в блоге мэра.

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То есть, вроде как за хорошее поведение москвичам разрешили не носить перчатки, мягко говоря, бессмысленные для профилактики воздушнео-капельной инфекции.

За последний год опубликовано много работ, утверждающих бессмысленнсть ношения перчаток - и ни одной, которая бы доказывала их высокую эффективность в профилактике коронавирусной инфекции.

Тем не менее, чуть не из каждого утюга неслось: "Носите перчатки!"

Немало людей было оштрафовано за отсутствие именно перчаток - маски у них были. Понятно, денег не вернут.

Но вообще откуда это послабление?

Только что ведь рапортовали о рекордной смертности, по 700 человек в день! Если смотреть по России, то на 30-е число, день отмены перчаток, заболело 23564 человека, на 300 человек больше, чем 29-го. 794 человека умерло за прошедшие сутки в России. То есть никакого снижения, скорее, наоборот.

Значит, фактически признали, что целый год доставали людей этими перчатками совершенно напрасно!

А.Б.