Анатолий Баранов: Россия будет платить, причем вся Россия по грехам отдельно взятых товарищей

Дал комментарий "Свободной прессе" и уже в который раз пожалел.

Бывшая структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд присудил ей компенсацию в $ 5 млрд в споре с Россией, включая проценты и издержки.

— Решение суда означает, что по старым долгам нужно платить, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Ликвидация ЮКОСа прошла по бандитскому сценарию, и роль Робин Гуда не оправдывает питерских гопников в борьбе с кровососом Ходорковским. У Ходорковского свои грехи, а у питерских свои. И, пожалуй, сегодня они сильно больше, чем у бывшего олигарха первого периода накопления в РФ.

— Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации в 2013 году, изначально требовав $ 13 млрд, а ему присудили 5 млрд. Это победа или поражение?

— Ну вы потребовали 13 миллиардов, а вам отдадут только 5. Я бы не считал себя сильно обиженным в такой ситуации. Но мне даже пенсии нормальной не положено, как и миллионам таких же, как я. Вынужден вкалывать, чтобы кормить себя. А на кого я горбачусь, на того миллиардера или на этого — какая мне разница? У них своя справедливость, а у нас своя.

По сути дела, питерские бандиты ограбили московского, а платить будет государство, то есть мы с вами. И нам еще предлагают болеть за тех или этих?

— В чем была изначально причина конфликта властей с «ЮКОСОМ»? Дело в одном Ходорковском? Или все гораздо глубже?

— Ходорковский, на тот момент самый богатый человек в России, начал предъявлять претензии на власть. Не на депутатский мандат, а именно на полноценное участие во власти. У нас государство капиталистическое? Ну так значит, самый крутой капиталист и есть самый главный! Ну а ему показали, кто главный, и где находится параша. То есть в тандеме олигархического бизнеса и аффилированного с ним крупного чиновничества главные все-таки чиновники.

— Теперь Россию на каждом шагу пинают «делом ЮКОСа». Стоило оно того? Плюсов от разгрома Ходорковского больше, чем минусов или нет?

— А думать надо было раньше. Хотели сменить удобные треники на костюмы от Гуччи, так надо были и вести себя по правилам, где Гуччи носят, а не треники.

— Будет ли Россия платить теперь?

— Россия будет платить, причем вся Россия по грехам отдельно взятых товарищей. А эти товарищи будут смотреть из окна апарт-отеля, и будет им хорошо.

Вот в последней фразе вычеркнули совсем чуть-чуть: "А эти товарищи будут смотреть из окна апарт-отеля В ГЕЛЕНДЖИКЕ". Правда же, есть разница - миллиардеры не живут в апарт-отелях и не питаются в МакДональдсах. Но в "апарт-отеле" в Геленджике - совсем другое дело...