К террору правоохранителей добавят еще и медицинский

МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД. Поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.

По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на "внеочередное медицинское освидетельствование" к врачу-специалисту.

Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП.

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По существу, лечащий врач получает право ограничивать дееспособность пациента. Без суда, без следствия, на основании мнения одного отдльно взятого врача, которое может быть и ошибочным - этоо в законопроекте оговаривается отдельно: "Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения", - говорится в пояснительной записке.

По существу, обращение в медицинское учреждение будет грозить поражением в правах! А для людей, чья профессиональная деятельность связана с вождением автомобиля, еще и запретом на профессию!

При этом перечнь заболеваний, при которых запрещено вождение автомобиля, весьма широк и неконкретен. Например, слепота на оба глаза - ограничение понятное, и навряд ли кто-то совсем слепой станет требовать права на вождение.

А как быть слепому на один глаз? По правилам - нельзя. Но в принципе вождение возможно.

Или развивается у человека астигматизм, долго, и жить в принципе сильно не мешает. Но при желании можно и ограничить право на вождение. На усмотрение специалиста...

Ряж психических расстройств, заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе очень часто встречающаяся гипертония. Подскочило у вас давление, и вот вы лишенец - если сдуру обратились к врачу. А не обратились - возможно, вовремя не получили необходимого лечения.

И главное - а как же врачебная тайна? Выходит, нет ее!

Нет и доверительного отношения к врачу - болтанул лишнего и получил проблему. Естественно, отношение к врачам в обществе, и без того уже не слишком хорошее, станет совсем нехорошим.

Сейчас, когда вспоминают про "врачей-вредителей", возникает ассоциация с невинно репрессированным достойными людьми. А тут уже сочувствия поменьше будет - вспомним ту роль, которую играют медицинские работники в "победах" на выборах "Единой России". Какое тут доверие? "Врачи-стукачи", вот что станут говорить в народе.

Ну и коррупционная составляющая - скоро и цена появится на недонесение в ГИБДД о состоянии здоровья...

Анатолий Баранов