Почему вакцинация ведет к увеличению заболеваемости?

Об антителах

В конце первой части работы я сообщил, что в научно-исследовательских работах опираться только на статистику нельзя – необходимо найти физический смысл происходящего – понять, почему статистика даёт такой результат? Почему карантины, ношение масок и вакцинация вызывают повышение заболеваемости и смертности от ОРЗ? Мало ли какому дураку, называющему себя учёным или «популярным блогером», от стука мочи в голову покажется умным какое-то объяснение. А на самом деле, как?

Что значит «найти физический смысл»? Это образно представить себе, что и почему происходит с молекулами, веществами и иными объектами в процессе получения конечного результата. Соответствует ли происходящее известным законам природы и логике?

Вот сейчас, после вспышки ОРЗ во всех странах, молящихся на «святого коронавируса», пытаются найти хоть какое-то «светлое пятно» в сложившейся ситуации. И хором вопят о том, что хотя вакцинирование и не помогает не заболеть – после вакцинации люди болеют так же и даже больше, - но зато после вакцинации болезнь типа протекает легче.

Это как понять? Какова физика этого утверждения? Ведь вакцина - это не лекарство – это не как антибиотик для бактерий. Вакцина – это сам ослабленный патоген или его аналог с куском того патогена, против которого делается прививка. Вакцина должна действовать по совершенно иному принципу. Она не действует на патоген, она обязана действовать на сам организм – на его иммунитет. При чём тут то, что болезнь, якобы, протекает легче? Даже если бы это и не было просто брехней.

Итак, я рассмотрю физику воздействия карантинов, ношения масок и вакцинации на саму болезнь. Рассмотрю со стороны, о которой врачи не говорят, - я взгляну на проблему философски, принципиально.

Предупреждаю как обычно, что меня не убеждает нынешняя официальная теория вирусов - я не вижу фактов, подтверждающих, что эти наблюдаемые в заболевших клетках тела визикулы, называемые вирусами, вызывают эпидемии, в данном случае, эпидемии ОРЗ. Но что тут поделать, если так считают те, кто получает деньги за то, чтобы так считать, - официальные медики и учёные? Что тут поделать, если обычные люди привыкли верить им?

Мало этого, ОРЗ каждый сезон происходят и имеют вид эпидемий, - это факт. Значит что-то же их вызывает – какой-то патоген или какая-то причина. Я не могу пока даже в общем ответить на вопрос, что это. Поэтому и я буду считать, что эпидемии ОРЗ вызывают вирусы, и буду так считать, чтобы не плодить вопросы без большой необходимости – чтобы не уводить обсуждение в сторону от того вопроса, который хочу обсудить.

Итак, задумаемся, что такое антитела, которые все мечтают получить в результате вакцинации. Судя по всему, антитела в организме реально появляются и посему в их наличии сомневаться не приходится. Одновременно можно согласиться и с установленным исследователями предназначением антител. Дам цитату из Вики:

«Антитела́ или иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и предназначенные для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ. Каждое антитело распознаёт уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме, — антиген, а в пределах данного антигена — определённый его участок, эпитоп. Связываясь с антигенами на поверхности патогенов, антитела могут либо непосредственно нейтрализовать их, либо привлекать другие компоненты иммунной системы, такие как система комплемента и фагоциты, чтобы уничтожить чужеродные клетки или вирусные частицы».

Утверждение Вики, что даже не клетки, а всего лишь белковые молекулы по своему разумению кого-то там «привлекают и призывают» – это оставим без комментариев, а для себя отметим две безусловные вещи.

Первое. Антитела – это не клетки, способные сами себя создавать, это всего лишь белковые молекулы, но эти молекулы чрезвычайно сложные - состоят из десятков тысяч атомов. И для любого организма, в том числе и для организма человека антитела, как таковые, не обыденность, а редкость. Может и не такая же редкость, как витамины, но всё же.

Антитела - не обычные для организма белки, из которых состоят клетки тела, и которые организм каждый день создаёт миллионами. Если на организм не нападают патогены, то организм вообще может антитела не создавать. Я это пишу к тому, что у организма по этой понятной причине (редкости) может быть ограничен ресурс по синтезу (созданию) молекул антител – у организма может не хватать деталей (менее сложных молекул) для создания антител.

Отвлекусь. Химия не создаёт сложные молекулы сразу, химия работает этапами. Сначала из элементарных атомов создаются простые молекулы, потом из этих молекул создаются сложные молекулы, из них – ещё более сложные. И если организму надо создавать много антител, то может оказаться, что на каком-то этапе создания антител будет не хватать для этого необходимых химических соединений – их запас в организме исчерпается, как исчерпывается в организме запас витаминов, если прекращается поступление витаминов с пищей. И в результате иммунитет и рад бы был создать необходимые антитела, да не из чего их будет создавать.

А уже созданные иммунитетом ранее антитела не будут подходить для нейтрализации нового патогена (нового штамма вируса), поскольку иммунитет антитела специализирует под определённый патоген.

Каков вывод по первому вопросу? Вполне может быть, что организм не сможет или организму будет трудно создавать антитела, «когда угодно и в неограниченном количестве».

Второе, что надо отметить, антитела не убивают патоген (тот же вирус) – они, связываясь с вирусом, обезвреживают его.

И что из этого?

А из этого получается следующее. Если человек, заражённый вирусом, распространяет вирус чиханием или кашлем на здоровых людей, и этим их заражает, то выздоровевший человек, у которого этот вирус обезврежен и обезвреживается антителами, точно так же распространяет и заражает окружающих… обезвреженным вирусом!

О прекращении эпидемий

Пока на этом остановимся и зададимся вопросом, а почему эпидемии прекращаются?

Сегодня мерзавцы нас убеждают, что эпидемии прекращаются только потому, что проклятый патоген добирается до вакцинированных людей и иммунитет вакцинированных людей убивает этот патоген, а только это эпидемию прекращает. И поэтому всем, всем, всем надо вакцинироваться!

Подождите, а как раньше эпидемии прекращались, когда у нас ещё не было таких умных учёных и вакцин? Ведь ни одна эпидемия, даже самая страшная – оспы или чумы, или холеры – не убивала всех людей до одного. Часть людей всегда выживала безо всяких вакцин. Как это можно объяснить?

Надо думать, что иммунитету человека при встрече с патогеном нужно время, чтобы подобрать способ, как от этого патогена защититься, скажем, хотя бы подобрать молекулу антитела того строения, которая прицепится к патогену и этим обезвредит его.

Понимаете, вся эта болтовня биологов о неких клетках во всём организме или только в крови, которые что-то «видят» или что-то «решают» - не более, чем антинаучная болтовня. Природа показывает, что она до сих пор изобрела всего один способ поиска нужного себе варианта – этот способ – «естественный отбор». Она создаёт различные варианты нужного объекта, неподходящие варианты гибнут и остаётся наиболее приспособленный. И я не вижу, как иммунитет может сразу создать антитело с таким участком этой молекулы, который химически соединился бы с патогеном. Поскольку антитело - это не клетка, а только молекула, то соединиться они могут только химически. То есть выделяющие антитела клетки крови, выделяют варианты антител самого разного химического состава, пока не найдётся нужный. И находка нужного антитела – это дело случая, и посему требует времени. Этот как из, скажем, колоды карт выбросить пикового туза. В каком-то случае туз может сразу выпасть, а в каком-то придётся сначала выбросить 53 карты, пока доберёшься до него.

Если патоген сильный, скажем, бацилла чумы, то иммунитет редкого человека успевает подобрать антитело или успевает его подобрать вовремя. И человек, которому не повезло, у которого иммунитету не удалось быстро подобрать оружие против патогена, умирает. Но у некоторых людей иммунитету удаётся подобрать антитела достаточно быстро, и такие люди всего лишь переболеют этой болезнью или вообще её не заметят.

Но получается, что такие люди уже будут иметь в своём организме обезвреженный патоген, плюс в их организм эти патогены будут продолжать поступать извне… и обезвреживаться!

А что такое вакцина в самом изначальном своём виде? Это обезвреженный патоген, который вводят человеку, после чего иммунитет этого человека, увидев врага, пусть и обессиленного, начинает подбирать антитела для его обезвреживания, а поскольку патоген полудохлый, то у иммунитета есть время этим заняться. А подобрав антитела, иммунитет спокойно относится и к попаданию в организм уже и «боевых» патогенов. Он их тоже обезвреживает.

Таким образом, в любой эпидемии выжившие люди являются вакцинаторами остальных – заражая их уже обезвреженными патогенами, выжившие вакцинируют общество, создавая коллективный, общественный (социальный, а американцы называют его ещё и «стадным») иммунитет. И эпидемия прекращается. Конечно, эпидемии страшных болезней могут длиться годами, но слабые болезни, к которым надо отнести и ОРЗ, заканчиваются практически в сезон – в пару месяцев, поскольку в ходе эпидемий ОРЗ сразу образуется большое сообщество удачно переболевших людей, стающих вакцинаторами и начинающих «прививать» остальных. Посему и зараза, вызывающая эпидемию ОРЗ, которую относительно быстро обезвреживают, вынуждена меняться к следующему сезону, и всё повторяется сначала.

Этим и объясняется, почему в странах, в которых не вводились карантины, ограничения и масочные режимы, итоги эпидемии ОРЗ за 2020 год даже лучше, чем в многих тех странах, в которых эти ограничения вводились. Без карантинных ограничений в таких странах был быстро получен общественный иммунитет, и вызвавший ОРЗ патоген был обеззаражен. А в странах с карантинами и ограничениями, которые воспрепятствовали созданию коллективного иммунитета, этот патоген продолжал действовать ещё долгое время, в результате общая смертность от ОРЗ в таких странах будет расти и в этом сезоне, и в следующем сезоне за счёт осложнений, вызываемых не только новым штаммом, но и старым патогеном.

Смотрите, несмотря на то, что из-за местных неурядиц и паники в Швеции в 2020 году была высокая смертность стариков от острого респираторного заболевания (ОРЗ) под названием COVID-19, однако в итоге по году общая смертность в Швеции оказалась 9,39 на 1000 жителей. Это, не только ниже, чем в досмерти перепуганной и замордованной карантинами Италии (12,4 умерших на 1000 жителей), но и ниже, чем в ходивших весь год в намордниках соседних Дании и Финляндии, в которых этот коэффициент равен 9,9 умерших на 1000 жителей, и гораздо ниже, чем в находящейся на той же широте, замордованной карантинами Шотландии – 11,7 умерших на 1000 жителей, и ниже, чем коэффициент смертности, общий для всей Великобритании – 9,44 на 1000 жителей.

В результате, вполне возможно, в этом, 2021 году в той же Швеции ОРЗ вызывает только новый патоген весны 2021 года, а в странах с карантинами 2020 года всё ещё действуют и штамм патогена весны 2020 года, и штамм патогена осени 2020 года, и новый штамм весны 2021 года. Как-то же надо объяснить, почему в Швеции число заразившихся в исследуемом периоде 2020 года было 1528,4 на миллион жителей, а за такой же период в 2021 году их стало всего 600,4 заразившихся. И это при том, что в Великобритании картина обратная: в исследуемом периоде 2020 года было 223,2 заболевших, а за такой же период в 2021 году их стало 4 281,9. Больше почти в двадцать раз! Не на 20 процентов, а в двадцать раз!

Но вдумываясь в физику процесса, приходишь к выводу, что увеличение произошло не только из-за карантинных ограничений в 2020 году.

Нехватка ресурсов у иммунитета

Ведь иммунитет атакует антителами любую заразу, попавшую в организм. Поцарапались, царапину зелёнкой не смазали, в кровь попали микробы из ранки - и иммунитет выбросит им навстречу антитела. А тут вам под видом вакцины вкололи какую-то жижу, причём, по миру этих жиж аж 280 сортов. Разумеется, в ответ на этот укол иммунитет напряжёт все силу и выбросит в кровь максимум антител, израсходовав все ресурсы для их создания. А тут новый штамм сезонного ОРЗ, а на антитела для него у организма уже не хватает ресурсов и организм становится беззащитным перед, в общем-то, обычной опасностью и, разумеется, заболеваемость должна резко возрасти.

Мало этого, возможно у некоторых людей иммунитет запаникует – не в силах противопоставить новому штамму соответствующие антитела, иммунитет начнёт панически поднимать температуру тела, чтобы избавиться от заразы с помощью температуры, начнёт вырабатывать иные элементы защиты. Думаю, что именно так можно объяснить «цитокиновый шторм».

С прививками от вирусов вообще всё не так просто. Вот пример из книги Т. Энгельбрехта и К. Кёнлейна «Вирусомания»:

«Число несоответствий, возникающих в связи с теорией «смертоносных вирусов», иллюстрируется эпидемией оспы, которая даже сегодня нравится людям, чтобы активизировать эпидемическую панику.86 Но действительно ли оспа была вирусной эпидемией, которую успешно предотвратили вакцины? «Медицинские историки сомневаются в этом», - пишет журналист Нил Миллер в своей книге «Вакцины: действительно ли они безопасны и эффективны?» - «Например, для скарлатины или Черной чумы не было вообще никаких вакцин, и эти болезни всё равно исчезли».87

Например, в Англии до введения обязательных прививок в 1853 году на каждые 10 000 жителей в год приходилось две смерти от оспы. Но в начале 1870-х годов, почти через 20 лет после введения обязательных прививок, которые привели к 98% степени вакцинации населения,88 в Англии уже регистрировалось около 10 смертей от оспы на каждые 10 000 человек в год; в пять раз больше, чем раньше. «Эпидемия оспы достигла своего пика после введения вакцинации», - резюмирует Уильям Фарр, который отвечал за составление статистики в Лондоне.89

На Филиппинах подобная картина была не менее противоречивой: самая сильная эпидемия оспы на островах произошла в начале XX века, хотя к тому времени показатель вакцинации составлял почти 100%.90 И в 1928 году в Британском медицинском журнале была опубликована статья, в которой говорилось, что риск смерти от оспы был в пять раз выше для тех, кто был вакцинирован, чем для тех, у кого не было этой прививки».91

А я уже несколько раз в качестве довода приводил факт (обращаю внимание – факт!) из статьи, написанной в 1999 году доктором медицинских наук, профессором, председателем Комитета здравоохранения г. Москвы, А.П. Сельцовским, в соавторстве с главным эпидемиологом Комитета, кандидатом медицинских наук Е.П. Сельковой и А.А. Моруновой:

«Борьба с гриппом у нас в стране ведется уже более 30 лет. Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций. Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

И я повторял и выделял для энтузиастов вакцинации: «отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ». А коронавирус, напомню, – это ОРВИ!

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Итожа, мы видим, что по всему миру, наряду со смертью от собственно вакцинации – от уколов веществ, содержащих по идее элементы патогенов, - резко возрастает заболеваемость по мере роста числа вакцинированных, при этом статистически и физически обосновываются два вывода:

- карантины, локдауны, требование ношения масок и самоизоляции в 2020 году вызвали неоправданное увеличение заболеваемости ОРЗ и увеличение соответствующей смертности населения в 2021году;

- «вакцинация» 280 сортами какой-то жижки вызывает резкое увеличение заболеваемости и смертности от ОРЗ в 2021 году.