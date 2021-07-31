Даже Росстат согласился, что страна катастрофически вымирает...

С ликвидации Союза Россия все 30 лет практически находится в кризисе экономическом, социальном и политическом. Народ обвалили можно сказать за один день. Власть захватил Ельцин и американцы сразу подсуетились пообещав благоденствие нашему алкашу и прислали тысячи советников, часть из которых была сотрудниками ЦРУ. Началась приватизация, предприятия банкротились, народ остался на бобах. И эта политика продолжается по сей день. В стране стразу появились олигархи, которые сегодня правят экономической политикой в стране. Президенту это нравится и он даже награждает некоторых за умелое ведение бизнеса. Недавно наградил сворено друга по Питеру Ю. Ковальчука орденом "За заслуги перед отечеством IV степени".

Кто может сказать , что сделал Ковальчук героического, что получил орден. 99 % народа России вообще не знают награждённого. По мнению президента Ковальчук делает в Крыму большой вклад в реализацию социально - значимых проектов. Это просто слова, которые ни о чём не говорят. Более того в Крыму постоянно проходят опросы граждан и многие уже говорят, что они не против вернуться под законы Украины. Воды нет, продукты всегда в Крыму были дороже, а сейчас и тем более. После присоединения Крыма в 2014 году Ковальчук взял под свой контроль десятки местных бизнесов, включая страховую компанию, судоремонтный завод, аэропорт в Симферополе. Что значит взял? Захватил с оружием в руках или как? Добровольно никто предприятие не отдаст незнакомцу и для чего? Возможно у этих предприятий появился новый нахлебник в лице Ковальчука с его штатами, зарплата которых не 15 тысяч рублей. Раз президент его награждает, значит он благословил его на контроль. Только что имеет от этого рабочий человек? Застывшую зарплату и рост цен и тарифов.

Международные организации раздирают Россию финансово. Европейский Союз потребовал от России ежегодно платить по 1,1 миллиардов евро за грязные товары с большим углеродным следом. А что Европейский союз производит товары чище чем в России? Неужели президент и правительство согласятся с таким штрафом? Может нам не стоит поставлять на Запад такие товары. Овчинка выделки не стоит. Модернизировать производство, чтобы углероду было хотя бы на уровне Европы и тогда продавать. Зажали Россию окончательно. Бардак он и в России бардак с сильным президентом и грамотным премьером. С ликвидацией Союза в России не было достойных президентов и премьеров. Один довёл страну до дефолта, другой получил прозвище"два процента", третий вообще ничего не понимал в экономике и так далее. А мы смирились с кадровой политикой президента и умираем молча не дожив до пенсии. Даже Росстат согласился, что страна катастрофически вымирает.

Последнюю прямую линию с президентом я смотрел полностью, но сенсационных выступлений и вопросов не было и вдруг в интернете появляется запись где солдат ВДВ из Дагестана поносит президента чуть не матом, обращаясь к нему на "ты". "Уходи иди к своей семье с твоим приходом 15 миллионов людей потеряли Россию. Кладбища переполнены молодыми солдатами. Когда тебе надо поднять авторитет, ты организовываешь войны - в Абхазии, Чечне, Сирии и так далее. Слушай, Путин, иди домой. Ты врёшь, что на Украине наших нет. Есть там наши солдаты. Твои рейтинги поднимаются только войной. Оставь Россию в покое, иди к семье". И президент в оправдание ничего сказать не смог. Сказал, что это случается и он много слышал подобных речей. А ведь десантник сказал правду , но не всю. Что же будет с десантником? Не думаю, что президент не примет мер. Всё будет зависеть от нынешнего руководителя С.Меликова.

О внутренней политике в России народ знает своим животом. Лично меня бесит некоторые действия президента. На днях он изволил выйти из бункера и полететь в родной город. Встречался с тремя чиновниками, которые сидели метрах в десяти от президента. И он решал проблему строительства второй кольцевой дороги. Это проблема президента или министра? Где план развития страны? Его нет вообще. И откуда от может знать как строить и где строить? Питер задыхается в пробках. А разве в других городах миллионниках положение не такое? И везде должен принимать решение президент? Вернее с ним должны местные чиновники согласовывать, а он будет давать указание как строить и где строить. Всё что творится в России завязано на президента. Он и премьер и следователь, и судья, и прораб. А миллиард евро банк России будет платить Европейскому Союзу? Строительство дорог в России значительно дороже чем в США и Западных стран. Очень большой откат. После строительства появится новый миллиардер и войдёт в команду президента. А может просто действующий поправит своё материальное положение.

А Избирком продолжает отсеивать на подступах к думе кандидатов, которых народ хотел бы избрать. И ведь ничего не докажешь. Грудинин был кандидатом на выборах президента, а на выборы в думу его отстранили, отстранили и Н.Бондаренко за то, что он 10 лет назад опубликовал "Манифест партии "Единая Россия".

Смотрите до какой мерзости дошла наша власть. Думаю, что с президентом Э.Памфилова не согласовывала. Просто президент дал команду одному из своих бесчисленных помощников не допустить к выборам тех, кого поддерживает народ. А мы молчим и даже поддерживаем действия Кремля. Поддерживайте и далее, скоро останетесь без штанов. К осени всё подорожает в несколько раз, а зарплата и пенсии останутся прежними. И платить по ЖКХ придётся тоже больше, ведь там сидят чиновники, зарплата которых растёт всегда не считаясь с инфляцией и разворовыванием.

Президент потребовал разобраться с дороговизной овощей. Он и ранее требовал, но кроме требования ничего не меняется. Рынок и спекуляция роднее братьев.

Каждый раз как вхожу в интернет встречаюсь с Жириновским. Академик Жуков назвал его замечательным актёром А я бы назвал балаболом. Он говорит: "В советское время люди изголодались. Ничего не имели в домах кроме колченогих стульев и столов. Страна жила 73 года в нищете. Я тоже жил в нищете. Бедные жили плохо, а сейчас хорошо". Он судит по себе. За 2020 год "заработал" 39 миллионов рублей, а Прилепин - 34 миллиона. Оказывается кроме болтовни в думе он ещё преподаёт в МГУ. Представляю чему учит студентов. Неужели он думает избраться президентом в 2024 году? Гляжу на него и мне становится его жалко. Постоянно подкашливает, вытирает нос пальцами, поправляет узел галстука и чешет за ухом. Да и вид его стал затрапезным, износился лидер ЛДПР, как бы чего не случилось до выборов президента. А.Руцкой говорит, что за чертой бедности живут 25 миллионов человек. Откуда Жирик и остальные думцы знают как живёт народ? Народ должен показать на то как живут депутаты и как живёт народ. Сменить на выборах полностью штат думцев и не таких как Прилепин, а настоящих патриотов России.

Президент примет участие в открытии нового Байкальского тоннеля для поездов. Другой проблемы у президента нет. Сколько же ухлопали на эту стройку? Думаю РБК позже озвучит эту сумму. Тоннель нужен, но очень большие откаты на дорогом строительстве, а народ живёт впроголодь.