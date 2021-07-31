Полный Делягин №1

За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?: Варианты ответов: "Единая Россия" КПРФ "Справедливая Россия" ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" РПСС Другие Не буду голосовать Испорчу бюллетень Результаты