Не дать работодателю себя зажарить

Как говорится в известном анекдоте: «То жара, то ливни, и власти - жулик на жулике. Зачем нам куда-то лететь? И так как в тропиках живём!» К сожалению, до той стадии, когда можно напрямую уменьшать количество жулья у власти, рабочее движение в РФ ещё не доросло. А вот с ситуацией, когда начальник принуждает работать в жару, можно вполне эффективно работать уже сейчас.

Итак, для начала нужно вспомнить СанПин 1.2.3685-21, а также последнее разъяснение Роспотребнадзора, гласящее:

1. В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов, для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды.

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Полностью на (https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18125)

Отметим, что как мы знаем по истории борьбы с короновирусом, рекомендации роспотребнадзора имеют отнюдь не рекомендательное значение. В РФ они весят даже более Конституции.

Особо отметим, что время, которое работник не работает из-за жары, также должно оплачиваться. В помещениях, где превышены допустимые величины показателей микроклимата, в том числе, температуры воздуха, условия труда следует рассматривать как вредные и опасные, а значит, в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса работнику полагается сокращённый рабочий день, причём, без сокращения зарплаты.

Впрочем, у работодателя может быть и другое мнение. Ведь у работодателя есть кондиционер и ещё план получения прибыли. А у работника есть силы и здоровье, и запас этого здоровья совершенно не бесконечен. Что делать, когда заставляют работать в жару?

В этом случае работнику следует написать и сдать заявление своему непосредственному руководителю, о том, что в связи со статьей 219 ТК РФ (ч.1, абз.1, 4), ст. 220 ТК РФ (ч.ч. 3, 4, 6, 7), СанПином 1.2.3685-21, он вынужден отказаться от работы в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, и перейти в режим неполного рабочего дня.

Если работодателю этого не нравится, и он оказывает на работника давление, следует совместить сокращение рабочего дня с обращениями в потребнадзор, трудинспекцию и прокуратуру. Напишите им, что вопреки ст.219 ТК РФ (ч.1, абз.1, 4) ст. 220 ТК РФ (ч.ч. 3, 4, 6, 7) вас вынуждают работать в опасных и вредных для здоровья условиях труда. Если удалось записать угрозы работодателя на диктофон или они были присланы по вацапу – совсем замечательно. Тоже приложить к заявлению. Данное обращение вполне может охладить голову работодателя, разгорячённую жарой и жаждой прибыли.

Особо отметим, что если начальник вас всё-таки уговорил – его аргументы должны нести финансовое подкрепление. А именно, если из-за жары рабочий день должен был быть сокращён на час (два, четыре), а вы эти час (два, четыре) всё-таки работали, то они должны оплачиваться в двойном размере, как сверхурочные.

В случае если начальство повесило свой странный волшебный термометр, который и в тропическую жару показывает комфортную прохладу, крайне желательно купить свой прибор для измерения температуры. Причём, именно профессиональный измеритель, а не уличный термометр. Померить, составить акт, написать заявления в трудинспекцию, потребнадзор и прокуратуру. Можно и в следственный комитет на мошенничество (с термометром) со стороны работодателя. К уголовной ответственности жулика вряд ли привлекут, но вполне возможно, что нервы помотают достаточно, чтобы отучить от применения погодной магии.

Отметим, что тут мы подходим к тому, что вместе легче не только бить батьку, но и отстаивать свои законные права. К примеру, для составления акта: «Мы, такие-то (ФИО, паспортные данные) удостоверяем, что в такое-то и такое-то время, температура там-то и там-то,

по показаниям такого-то измерителя составляла столько-то градусов» нужно минимум два человека, лучше больше.

Особо отметим, что если вас трое и больше, вы можете обратиться к одному из действующих в стране независимых профсоюзов (не путать с ФНПР) и зарегистрироваться в качестве первички. Это даст вам дополнительные юридические рычаги для отстаивания своих прав.

Так представители первички РПМ (входит в Союз Профсоюзов России) на Автозаводе «Урал» (Миасс) поступили следующим образом. Закупили измеритель, написали работодателю уведомление: «Информируем вас о том, что с наступлением летнего времени года, а значит, и повышением температур наружного воздуха (жары), местный комитет первичной профсоюзной организации будет регулярно проводить проверки по превышению температурного режима на рабочих местах во всех производствах вашего предприятия и на весь летний период.

Просим вас дать указание службе охраны предприятия, совместно с уполномоченными по охране труда МК ППО РПМ работников АО АЗ «Урал» Мельниковым А.А. и Михайловым Ю.Н. производить контрольные замеры микроклиматических условий на рабочих местах. Своевременно принимать решение о сокращении рабочей смены, согласно нормам, указанным в приложении 1 и приложении 3 (таблица 1) СаНПиН 2.2.4.548-96, а также обеспечить всех работников предприятия питьевой водой.

В противном случае МК ППО РПМ работников АО АЗ «Урал» будет вынужден дать указание всем членам профсоюза сокращать рабочий день, согласно приложениям 1 и 3 СанПиН».

Далее (летом прошлого и в начале этого лета) проводились измерения. По их итогам при необходимости издавалось следующее постановление:

«Постановление Местного комитета:

В целях защиты работников предприятия от возможного перегревания в связи с повышением температур на рабочих местах выше допустимых величин из-за погодных условий, МК и его уполномоченный по охране труда, на основании норм, установленных ст.219 ТК РФ (ч.1, абз.1, 4), ст. 220 ТК РФ (ч.ч. 3, 4, 6, 7), ст.370 ТК РФ (ч.1, ч.6 абз. 1, 2, 3, ч.8), СанПин 1.2.3685-21 даёт указание членам первичной профсоюзной организации РПМ работников АО "АЗ" "Урал", а также всем работникам, участвующим в деятельности профорганизации РПМ и поддерживающих её, об установление режима неполного рабочего дня на тех рабочих местах, где превышен температурный показатель, в связи с очевидной угрозой их здоровью в соответствии с прилагаемыми нормами СанПин.

В соответствии с п.10.2 Устава РПМ «10.2. Распоряжения выборных органов, связанные с реализацией принятого в соответствии с законодательством решения об объявлении забастовок, бойкотов, акций солидарности являются обязательными для соответствующих профсоюзных организаций и их членов.

В соответствии с Положением о членстве в Российском профсоюзе металлистов: «1-А.6. Временно участвующий в деятельности РПМ в случае поддержки им коллективных действий профсоюза или профсоюзной организации и участия в этих действиях имеет право получать правовую и материальную помощь по защите своих трудовых прав, а также представительство и защиту профсоюзной организацией РПМ его интересов, связанных с этим спором.

1-А.7. Временно участвующий в деятельности РПМ СОЦПРОФ обязан:

в случае поддержки и участия в коллективных действиях профсоюза или профсоюзной организации РПМ СОЦПРОФ, выполнять решения и поручения профсоюзных органов в течение всего периода своего участия в коллективном трудовом споре»

Что означает – всю ответственность перед работниками, работодателями и законодательством за последствия акции несут профсоюзные органы, объявившие или возглавлявшие акцию.

Заместитель председателя МК Ю. Н. Михайлов

Уполномоченный по охране труда А. А. Белозеров»

Ну и работники, в соответствии с уведомлением, уходили с работы раньше.

Работодатель в ответ бурчал (что неправильно), наладил выдачу питьевой воды (что хорошо), репрессивных мер по отношению к людям, сократившим свой рабочий день в жару, предпринято не было.

В общем, перенимайте опыт, товарищи.