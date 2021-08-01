Что стоит за стремлением казахстанской элиты оправдать пособников нацистов?

ПО УКРАИНСКИМ ЛЕКАЛАМ

Цель, полагаю, одна - юридически и политически оправдать сейчас тех, кого не могли реабилитировать прежде. Не могли в силу того, что они были осуждены за убийства партийных, комсомольских, советских активистов и обычных граждан в ходе кулацких и байских восстаний в 1920-1930-е годы: за организацию и осуществление индивидуального террора и доказанной шпионской деятельности в пользу враждебных государств.

Самый же важный пласт нынешних реабилитируемых - это участники коллаборационистских формирований, с оружием в руках, сражавшихся с Красной Армией и партизанами на стороне Гитлера. Причём власти Казахстана оправдать намерены именно тех военнослужащих Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, кто совершил военные преступления, будучи карателями и активными сторонниками нацистов. Дело в том, что в 1955 году все живые на тот момент бывшие коллаборанты были амнистированы советской властью. А правящая элита в Нур-Султане желает сделать невинными жертвами «кровавого большевизма» как раз карателей, расстрелянных за «подвиги», совершённые в отношении народов Советского Союза, Польши, Югославии, Италии, Франции, Греции и Бельгии.

То есть руководство Казахстана стремится полностью перевернуть все представления об истории страны, превратив СССР в агрессора и организатора массовых репрессий и геноцида казахского народа. А тех, кто сражался против советской власти, убивая и сжигая, - превратить в борцов за «национальное освобождение». К ним инициаторы и члены государственной комиссии по реабилитации хотят приравнять и погибших от голода в 1932-33 годах, желая тоже представить их жертвами репрессий.

Узнаёте украинские лекала? Репрессии и «Голодомор», и в Казахстане становятся важным стержнем новой идеологии выстраиваемого моноэтнического государства. На деле эта идеология может быть только нацистской, направленной на проведение тотальной декоммунизации и дерусификации страны. Соответственно, Советский Союз представляется в ней в качестве державы, осуществлявшей колониальный гнёт, морившей бедных казахов голодом и сажавшей всех в ГУЛАГ. А нынешняя Россия как правопреемник СССР (да и русский народ в целом) превращаются в коллективного виновника, стремящегося восстановить «империю».

А «СУДЬИ» КТО?

Взгляд на персоналии, участвующие в этом процессе, многое объясняет.

Член государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Берик Абдыгалиулы (тот самый, призвавший в своём нашумевшем интервью привлекать к ответственности тех, кто посмеет напомнить, что Мустафа Шокай был пособником нацистов) – действующий депутат от правящей партии «Нур Отан». У него - богатый опыт работы в различных государственных и квазигосударственных учреждениях. В частности, Абдыгалиулы занимал ответственные посты в Министерстве информации, в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте, был акимом районного уровня, главой Президентского фонда развития государственного языка. Кроме того, в своё время он возглавлял предвыборный штаб парламентской партии «Ак жол» и какое-то время работал в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей «Атамекен», что говорит о его возможной близости к группировке среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева.

Примечательно, что этот птенец системы в 1990-е обучался в Американском агентстве по содействию науке (США) и проходил стажировку в органах госуправления США, а также в Гарвардском университете - в Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди по предмету «Стратегическое планирование и управление». Думаю, его можно считать агентом влияния, который активно участвует в выработке новой идеологической концепции Казахстана, основанной на антикоммунизме и радикальном национализме.

То есть, Абдыгалиулы - человек в госкомиссии явно неслучайный. По поручению верховной власти он выполняет в комиссии функцию председателя по поэтапному рассекречиванию архивных фондов, а заодно и роль «говорящей головы», которая должна озвучивать намерения и планы по оправданию бандитов, предателей и нацистских головорезов. Ему и дали поручение сказать, что - по примеру стран Прибалтики и Украины – в Казахстане рассматривается вопрос о введении нормы уголовной ответственности за «оскорбление» того же основателя и идейного вдохновителя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая, а также алашординцев и прочих реабилитируемых коллаборационистов.

Дали ему слово, полагаю, преднамеренно - чтобы изучить реакцию как внутри страны, так и в соседней России. Таким способом, по сути, общественное мнение подготавливают к мысли о неизбежности данного процесса.

При этом главный исполнитель процесса реабилитации - госсекретарь страны Крымбек Кушербаев (ярый русофоб, участвовавший, будучи акимом Западно-Казахстанской области, в дерусификации Уральска, а также в борьбе с независимыми профсоюзами и забастовкой нефтяников в Мангистауской области) - пока не светится, решив отдать «лавры» первопроходца Берику Абдыгалиулы. Но этот депутат, повторюсь, работает только по приказу и соответственно олицетворяет позицию всего руководства страны.

После скандала, поднявшегося вокруг Берика Абдыгалиулы, его попытался поддержать другой член госкомиссии по реабилитации - депутат от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым, тоже известный идеолог казахского национализма. Но сделал он это так неуклюже, что интервью с ним агентство «Казинформ» поспешило убрать со своего сайта и теперь оно доступно только через кэш страницы в Google.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ «НАЦРЕВОЛЮЦИИ СВЕРХУ»

Затея с полной реабилитацией «жертв репрессий» любопытным образом совпала с другими скандалами. Некто Мурат Мухамеджанов выложил в интернет видео, запечатлевшее, как он срывает герб СССР с памятника воинам-пограничникам. При этом он обратился к президенту Казахстана, сказав: «Сами же говорите, что мы были колонией Советского Союза и царской империи, а теперь у нас эта тамга стоит, нам ни к чему советские звёзды». Некто Кали Ибраимжанов выступил с инициативой о необходимости переименовать Панфиловский район Алматинской области - такое решение, дескать, будет способствовать избавлению от отголосков советского тоталитарного строя.

Появление таких «цирковых персонажей», считаю, тоже не случайно - оно заранее запланировано в рамках общей кампании по декоммунизации, которая на самом деле является прикрытием и синонимом дерусификации. Властям важно поднять информационную волну обсуждений и поддержки своих инициатив и действий по проведению националистической революции сверху бюрократическими методами. Понятно, что в таком деле они могут опереться только на националистов разных мастей, которые играют роль правительственной агентуры и приводных ремней госаппарата. Не случайно, что всё это происходит в 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны и формирования 316-й Панфиловской стрелковой дивизии в Алматы и Фрунзе.

В этом же ключе надо рассматривать и другие провокации. Помнится, в начале года появился другой фрик - Арман Кани, член Союза писателей Казахстана, - который призывал сажать носителей русского языка в концлагеря за ненадлежащее изучение государственной «мовы». Интересно, что этот призыв прозвучал в националистическом издании Abai.kz, субсидируемом из госбюджета и принадлежащем, кстати, всё тому же Тимуру Кулибаеву.

Строительство национального (точнее националистического государства) – направление, в котором сейчас движется правящая элита Казахстана, взявшая курс на отрыв от России. Для этого и нужно разрушить единое информационное и социокультурное пространство, а белое в истории представить чёрным, Советский Союз - исчадием ада, а русских - врагами независимости и суверенитета. Это - неизбежная логика строительства моноэтнического государства, а кроме того - отличный способ отвлечения новых поколений казахов от социальных проблем нищеты и безработицы. Эти новые поколения воспитываются в клерикальном духе нетерпимости к другим этносам. Кровавый погром дунган в Кордайском районе Жамбылской области в феврале прошлого года показал, как на деле будет осуществляться «национальный порядок» в будущем.

Причиной бедственного положения миллионов казахстанцев власти объявляют пресловутые пережитки «тоталитарного колониального прошлого», от которых надо срочно избавиться, чтобы зажить хорошо. Здесь аналогия с Украиной прослеживается самая прямая - в Казахстане мы сейчас наблюдаем украинизацию страны без всяких майданов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вышеупомянутый депутат Берик Абдыгалиулы уже обмолвился, что рассекречивать материалы доносов, которые писали предки нынешних казахских руководителей, госкомиссия не будет, чтобы не ранить чувства национального достоинства. Реальными же доносителями, по мнению Абдыгалиулы, были… представители неказахских этносов. Нетрудно догадаться, что в роли доносчиков выставят тех же русских – в качестве «агентов Москвы», устраивавшей репрессии и голод в Казахстане. Хотя ради справедливости надо сказать, что 69% местных партийных кадров в Казахской АССР, а затем и в Казахской ССР составляли именно казахи. Они же и проводили в жизнь коллективизацию, распределяли по своему волюнтаристскому усмотрению помощь, выделяемую для голодающих и прочее. Но это для Берика Абдыгалиулы и других идеологов несущественно.

После того, как по итогам «окончательной реабилитации» (а попросту оправдания убийц, бандитов и предателей), СССР будет объявлен государством, устраивавшем геноцид казахского народа, следующим этапом станет объявление всех его героев, в том числе, воевавших в Великую Отечественную войну, антигероями, «защищавших тоталитаризм и диктатуру». По логике, нас ожидает то же, что случилось на Украине и в Прибалтике, а именно - восхваление и героизация легионеров вермахта и мусульманских частей СС. Что, впрочем, уже происходит в виде установки памятников Мустафе Шокаю и переименования улиц в его честь в разных городах страны.

Не исключено запрещение коммунистической идеологии и «тоталитарной» символики. Собственно, и здесь нет ничего удивительного или нового, так как в 1995 году Назарбаев принял указ о борьбе с тоталитарной символикой, в результате чего во всех крупных городах Казахстана исчезли памятники Ленину и большевистским вождям. В 2018-м последовал указ о смене идеологически устаревших названий улиц и населённых пунктов, в результате чего десятки тысяч посёлков, проспектов, площадей уже сменили свои наименования.

Но декоммунизация, повторю, является и прикрытием дерусификации – ведь под шумок переименовывают не только советские и коммунистические названия, но и чисто русские местные топонимы. Например, в Восточно-Казахстанской области без всякого общественного обсуждения был переименован город Зыряновск. Судя по логике последних событий, этот процесс продолжится с удвоенной энергией. Результаты националистической революции сверху будут закрепляться латинизацией казахского языка и сносом памятников уже героям Великой Отечественной войны, которые тоже перейдут в разряд «идеологически устаревших».

Это, естественно, вызовет взрывной рост националистических настроений, которые будут способствовать росту миграции не только русских, но и многих русскоязычных казахов в Россию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим просто неизбежными станут новые погромы этнических меньшинств по типу Кордайского - в отношении уйгуров, узбеков, таджиков, курдов и других групп, компактно проживающих в сельской местности.

В связи с развитием националистических движений, которому потворствуют власти, возможна травля уже и русскоязычных граждан в крупных городах страны. Что уже происходит - например, известную экологическую активистку и художницу Салтанат Ташимову полгода назад избили в Аламаты в автобусе за то, что она задала вопросы водителю на русском языке.

По сути, страну ожидает дальнейший и ускоренный регресс по украинскому сценарию.

Готово ли принять этот «новый порядок» казахстанское общество, особенно, молодое поколение?

Казахстанская молодёжь воспитывается в националистическом духе уже не первый год. То, что происходит сейчас, - это просто логическое завершение прежнего процесса, только уже в ускоренном темпе. Сегодня власти смело идут на то, что не могли себе позволить десять лет назад. Очень явно это стало проявляться после декабря 2013 года, когда Назарбаев торпедировал первый вариант соглашения о создании ЕАЭС, который напоминал конфедерацию, а особенно - с момента присоединения Крыма к России. После этого националистическая истерия в правящей элите только нарастала и выразилась сейчас в «национальной» революции сверху.

С учётом того, что власти разрушили профсоюзы, независимые политические партии и нет легальных форм для объединения граждан, велика вероятность, что этот «новый порядок» будет навязан сверху как прикрытие диктатуры, в том числе и для недопущения социального взрыва.

НА ДЕНЬГИ И ПО ЗАКАЗУ ЗАПАДА

«Уши» США и Запада торчали из-за спин авторов этого процесса с самого начала.

Эти «уши» видны даже в составе нынешнего правительства Казахстана, в котором большинство мест заняли «болашаковцы», отучившиеся в американских и европейских университетах. Например, министр образования Асхат Аймагамбетов, проводящий прозападную неолиберальную реформу с переходом на 12-летнее обучение и внедрением латинской графики в школах, прежде работал в фонде Сороса, а затем получал там гранты.

Первый заместитель администрации президента РК Даурен Абаев, отвечающий за идеологию, в своё время недвусмысленно дал понять, что казахстанские власти разделяют концепцию ЕС, заложенную в резолюции Европарламента 2019 года о равной вине (!) СССР и нацистской Германии за развязанную Вторую мировую войну.

Весьма показательной стала конференция «Память о Голоде 1930-х годов в Казахстане», проведённая 8 июня в Вашингтоне посольством Казахстана. В этом мероприятии участвовал ряд сотрудников американских спецслужб, действующих под прикрытием научных степеней в исторической сфере и специализирующихся на проведении идеологических диверсий.

Интересно также, что казахстанское посольство провело эту конференцию в рамках и на средства программы изучения Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона (GWU). На круглом столе выступили профессор Мэрилендского университета, автор книги об «Ашаршылыке» («Голодоморе») Сара Кэмерон, декан факультета международных отношений GWU Питер Роллберг, казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, а также директор Института европейских, российских и евразийских исследований GWU Марлен Ларуэль.

Не секрет, что американские фонды NED и Сороса выделяют немалые средства для «изучения» и увековечивания «Голодомора» и реабилитации пособников нацистов, представляемых «жертвами сталинского режима». При этом соросята ещё десять лет назад запустили программу по рекламированию казахского национализма как престижного и модного явления в Казахстане. А посольство США, ЮСАИД и прочие фонды активно поддерживают внутри страны прозападных национал-либералов, рассчитывая создать на их базе марионеточные партии и карманную «оппозицию».

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ РЕВАНШИСТОВ

Самое смешное, что Казахстан в своё время официально поддержал в ООН предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и даже участвовал в её разработке. Нынешняя же инициатива Нур-Султана о реабилитации и оправдании нацистских пособников и карателей противоречит результатам Нюрнбергского трибунала, который официально признал такие легионы и формирования СС преступными. Поэтому в своём рвении казахстанская элита спешит догнать и перегнать «передовые» страны Прибалтики и Украину.

С горечью приходится констатировать, что противостоят этому реваншизму пока только левые силы – в том числе в Европе. От лица Социалистического движения Казахстана мы обратились к компартиям Греции, Польши, бывшей Югославии, Италии, Франции, Бельгии, Белоруссии и Украины, где новоявленные «герои» незалежного Казахстана проводили антипартизанские действия и политику террора в отношении местного населения. Поэтому и последовала бурная реакция со стороны компартий этих европейских стран, которые непосредственно участвовали в движении сопротивления оккупантам. Благо в этих странах ещё живы традиции партизанской борьбы, а также некоторые его участники.

Думаю, важно уже сейчас показывать в европейских странах истинное лицо азиатских «реабилитаторов», которые идут по пути украинизации и фашизации. Не надо забывать, что ряд компартий и других левых движений имеют позиции в своих национальных парламентах, в муниципалитетах и в Европарламенте. И они понимают всю опасность оправдания нацизма.

Очень показательно, что реабилитация пособников нацистов в Казахстане идёт бок о бок с героизацией буржуазных деятелей страны. Весьма символично недавнее открытие памятника деятелям «Алаш-Орды» в Нур-Султане. Таким образом казахстанская власть показывает свою сопричастность и идейную преемственность в отношении лидеров националистического движения прошлого, вышедших из партии кадетов, участвовавших в гражданской войне на стороне белых и желавших построить свое казахское автономное королевство. Интересно, что открывают такие монументы бывшие члены КПСС и ВЛКСМ, что походит на фарс.

Но тем это и опаснее, так как в своём рвении компрадорская олигархия может зайти очень далеко. Оголтелая десоветизация может привести к кровавым последствиям для народов, населяющих как сам Казахстан, так и соседние республики. Не надо забывать, как пограничные стычки между Кыргызстаном и Таджикистаном чуть было не привели к полномасштабной войне. Ведь после того, как из страны выдавят всех русских и инородцев, националисты обязательно примутся за соседей, да и за своих казахов «не из того» рода или жуза.