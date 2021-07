Почему после вакцинации растет выявляемость КОВИДа. Научный взгляд

Рост выявляемости КОВИДа в практически вакцинированных странах Европы дал очередной толчок КОВИД диссидентам для борьбы с российской медициной. Действительно, в Англии 22 мая начался рост выявляемости КОВИДа. Пик был 20 июля и сейчас показатели падают, а рост летальности начался 2 июля, а всплеск летальности 30 июля.

Хотя вакцинация в Англии проходит успешно, но там имеется довольно большая группа антиваксов (противников вакцинации). В Израиле ситуация развивается сходным образом, но там рост выявляемости очень маленький - начиная с 26 июня. Но практически нет роста летальности, хотя уже после начала роста выявляемости прошло более 3 недель.

Видимо дело в том, что вакцинация резко снизила риск тяжелых форм КОВИДа.

В Италии (и абсолютно идентично во Франции и Испании) наблюдается рост выявляемости, начиная с 10 июля. Но здесь тоже нет роста летальности. В Италии почти нет роста заполняемости больниц - он минимальный. В Италии полностью вакцинировали дома престарелых и там нет выявляемости вообще.

У нас есть друзья в Англии, Франции и Израиле. Я попросил их посмотреть на улице. Все сняли маски на улице. Уже не все перестали носят маски в метро. Все стали набиваться в закрытые помещения и перестали следить за масками там. Поэтому есть все основания считать, что рост выявляемости КОВИДа связан с тем, что население слишком быстро прекращает осознавать опасность и при неполной вакцинации возможен незначительный рост летальности как, например, в Англии, но как правило вакцинация купирует тяжелое течение заболевания.

А теперь глянем на сверхсмертность за время пандемии: в Великобритании с начала года она составляет минус (!!!) 115 тысяч. Да-да, это ниже, чем тенденция смертности, высчитываемся особым образом. Дело в том, что из-за локдаунов снизилась смертность от причин типа автоаварий, а учет коронавируса хороший, поэтому некоторые, кто должен был умереть в автокатастрофах умерли от коронавируса.

А в России сверхсмертность уже плюс (!!!) 576 тыс. И это не учитывая ложь официальной российской статистики. Например, когда в Петербурге официально сообщали о 3 умерших за сутки, в городском крематории сжигали 30 тел с пометкой COVID+. В распоряжении питерской газеты «Фонтанка» оказался документ, в котором по дням зафиксированы будни второго «коронавирусного» корпуса на Шафировском (https://www.fontanka.ru/2020/10/30/69522243/).

Ну, да ладно сверхсмертность - опасность осложнений КОВИДа тоже очень велика. В журнале EClinicalMedicine, издаваемом группой «Ланцет», то есть в серьезном научном издании, опубликована статья, в которой показано что КОВИД может дать нарушения мышления. А вот очередная сплетня (научной статьи пока нет) из Министерства здравоохранения РФ, где сообщили, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка. А. Баранов считает, что одышка и кашель пройдут со временем. Увы, регенерационные способности легких явно преувеличены. По поводу КОВИД сказать ничего пока не могу нет научных статей, а вот пациенты с многократными ТЕЛА (я сам перенес трижды) страдают от одышки всю оставшуюся жизнь. Поэтому я не был бы таким оптимистичным.

Что касается упомянутого А. Барановым доктора Аппельбаума, который после второй вакцинации "Пфайзером" перенес острый инфаркт миокарда, то тут следует сказать вот что. «Пфайзер» состоит из РНК КОВИДа, заключенной в липидную оболочку. Если вакцина вводится правильно, как это в СССР делали, то есть, захватывали пальцами дельтовидную мышцу, делая складку, вводили туда иглу, а потом складку отпускали, и нажимали на поршень, то ничего не случается, так как игла отходит от самого дистального участка канала, где может быть поврежден мелкий сосудик. Сосудик сразу же захлопывается или из него выходит капелька крови, которая не всасывается. Сама вакцина вводится в канал, который расположен проксимальнее. Если же делать так как вакцинируют на Западе, то есть иголка не двигается назад, а сразу начинается давление на поршень, то если кончик иглы повредил сосуд и находится в просвете, то часть вакцины может попасть в кровь и поскольку эти липиды достаточно агрессивны, дать повреждения эндотелиальных клеток на атеросклеротической бляшке, что и вызывает тромбоз около бляшки, а это и дает инфаркт. Вообще медсестры и врачи на Западе не знают довольно многих элементарных вещей. Например, когда мне брали кровь из пальца, то предлагали уколоть любой палец, хотя каждый советский врач знал, что колоть мою, но только в подушечки безымянного пальца, куда не доходит синовиальное влагалище из предплечья.

В последнее время появились научные статьи, отвечающие на многие накопившиеся вопросы. Я уже много раз писал и приводил ссылки о пользе ношения масок. А недавно появилась статья, где четко доказано, на примере Нью-Орлеана (США), что проведение фестивалей и других массовых мероприятий резко увеличивает скорость распространения вируса (Zeller et al. 2021; https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.07.030). Специальное исследование, проведенное в Италии, не позволило сделать вывод, что работающие школы увеличивают темпы КОВИД-эпидемии (Gandini et al., 2021; https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100092). В многих странах есть четкая корреляция работающие школы - рост заболеваемости. В Италии это найдено не во всех регионах, так как там в регионах был очень дифференцированный подход к ограничениям. Оказалось, что вирус КОВИДа не передается контактным путем, по крайней мере, через деньги (Todt et al., 2021; https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102908). Встраивание наследственной информации вируса КОВИДа в геном человека не обнаружено (Smits et al., 2021). Практически все умершие от КОВИДа имеюли более одного (в среднем по 2,88) предсуществующего патологического состояния/хронического заболевания (Hooper et al., 2021). Однако как известно, абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.