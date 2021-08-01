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Московский листок

Новые путинские борцы за историю

Опубликовано 01.08.2021 автором в разделе комментариев 0

мединский история
Новые путинские борцы за историю

Ну, то, что Путин и история   -   две вещи несовместные, это известно давно. Поскольку учился человек в советской школе и советском вузе, ясно, что в альтернативной реальности он начал жить уже в зрелом возрасте, после 1991 г. Что ни "исторический" экскурс в его исполнении   -  то ляп, конфуз и рука-лицо. То ленинский план со сталинским перепутает, то большевики у него бомбу заложили, то перед Колчаком на коленки упадёт, то перед каким другим Каппелем-людоедом.

Самое последнее подтверждение пренебрежительного отношения Президента к истории собственной страны   -   сформированная им намедни комиссия против фальсификации истории 2.0 (прежняя давно уже почила в бозе, что неудивительно - там были в основном серьёзные и достойные историки, долго такое безобразие длиться не могло). Кстати, прежнюю комиссию формировал Президент Медведев;). Новая комиссия Путина задумана поширше и поглобальней   -   «по историческому просвещению».

Новый состав комиссии исчерпывающе характеризует приоритеты Президента    -    из неё исчезли представители Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, МГИМО, Росмолодежи, мэрии Москвы.

Новые путинские борцы за историю    -    мракобесное РВИО, РИО, общество «Знание» (недавно разогнанное и переформатированное в посиделки при Кириенко), МВД, прокуратура и СКР. Как же без видного историка Бастрыкина!  Странно, что нет Росгвардии    -  без оригинального исторического взгляда Золотова это не комиссия, а какой-то позор, ящетаю.

Вишенка на торте   -   великий просветитель Мединский в роли председателя комиссии. Этот просветит, будьте покойны. Налицо снижение статуса комиссии     -    председателем прежней был, как-никак, руководитель Администрации Президента, а уж никак не отставной козы барабанщик.

Персональный состав комиссии узнаем через месяц.



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