Ну, то, что Путин и история - две вещи несовместные, это известно давно. Поскольку учился человек в советской школе и советском вузе, ясно, что в альтернативной реальности он начал жить уже в зрелом возрасте, после 1991 г. Что ни "исторический" экскурс в его исполнении - то ляп, конфуз и рука-лицо. То ленинский план со сталинским перепутает, то большевики у него бомбу заложили, то перед Колчаком на коленки упадёт, то перед каким другим Каппелем-людоедом.



Самое последнее подтверждение пренебрежительного отношения Президента к истории собственной страны - сформированная им намедни комиссия против фальсификации истории 2.0 (прежняя давно уже почила в бозе, что неудивительно - там были в основном серьёзные и достойные историки, долго такое безобразие длиться не могло). Кстати, прежнюю комиссию формировал Президент Медведев;). Новая комиссия Путина задумана поширше и поглобальней - «по историческому просвещению».



Новый состав комиссии исчерпывающе характеризует приоритеты Президента - из неё исчезли представители Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, МГИМО, Росмолодежи, мэрии Москвы.



Новые путинские борцы за историю - мракобесное РВИО, РИО, общество «Знание» (недавно разогнанное и переформатированное в посиделки при Кириенко), МВД, прокуратура и СКР. Как же без видного историка Бастрыкина! Странно, что нет Росгвардии - без оригинального исторического взгляда Золотова это не комиссия, а какой-то позор, ящетаю.

Вишенка на торте - великий просветитель Мединский в роли председателя комиссии. Этот просветит, будьте покойны. Налицо снижение статуса комиссии - председателем прежней был, как-никак, руководитель Администрации Президента, а уж никак не отставной козы барабанщик.



Персональный состав комиссии узнаем через месяц.