Набиуллина считает, что не жили хорошо, нечего и начинать

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.

"Наше население жило во время низкого уровня инфляции очень короткие периоды времени", — отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. При этом, по ее словам, такие экстренные меры не должны быть продолжительными: необходимо расширять производство в стране: цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, подытожила Набиуллина.

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Ну правда, не жили хорошо, нечего и начинать. Я вот постарше Набиуллиной буду, и то не помню, чтоб инфляции совсем не было. Зато помню, как цены за месяц вырастали вдвое, причем на все.

Но вот как инфляция в 4 процента поможет борьбе с бедностью? Бедные станут на 4 процента богаче?

А к осени, когда бедность в стране отступит под давлением инфляции, начнется подъем производства - инфляция упадет до 3 и даже 2 процентов! Ясно, что рост производства нас ждет ошеломительный!

Интересно, мне одному кажется, что Эльвира Сахипзадовна просто издевается?

А.Б.