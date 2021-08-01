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Московский листок

За "Первым хлебом" большая очередь деятелей искусств в Магадан может выстроиться

Опубликовано 01.08.2021 в разделе комментариев 1

бастрыкин следком
За "Первым хлебом" большая очередь деятелей искусств в Магадан может выстроиться

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить информацию о том, что в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник» может содержаться ненормативная лексика, а также высказывания, которые оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

За неделю до этого на спектакль «Первый хлеб» в Генпрокуратуру пожаловалась общественная организация «Офицеры России». Офицеры вступились за ветеранов, которые якобы были возмущены монологом главной героини этого спектакля — татарской бабушки Нурии, которую играет Лия Ахеджакова. Офицеры обратили внимание и на то, что среди персонажей спектакля затесались два гея.

Тут надо отметить, что матерные выражения встречались в пьесе Рината Ташимова «Первый хлеб», а в спектакле их нет. Но это неважно.

Пора уже создавать комиссию при президента по театральному искусству, естественно, с участием СК, ФСБ, МВД и Росгвардии.

И кандидат на руководство есть подходящий – Швыдкой, тоже бывший министр культуры, как и Мединский. Его в ФСБ с положительной стороны еще с советских времен знают…

А там, глядишь, и действующему министру работенка созреет – у нас кинематограф Следкомом и ФСБ не охвачен. Вот уж где непочатый край работы… Хоть Магаданскую киностудию создавай сразу. А что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Пиравды написал 01.08.2021 09:45
Точечный террор. Браво. Один спектакль обсосут до косточки, посадят слегка и все дела, вся Русь православная начнет уважительно относится к прошлому, и гомосятину подчистят.
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