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Московский листок

Историки-вредители будут оперативно выявлены и уничтожены без жалости

Опубликовано 01.08.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Историки-вредители будут оперативно выявлены и уничтожены без жалости

В России создана "Межведомственная комиссия по историческому просвещению"

во главе с Мединским, цель которой: "предупреждение попыток фальсификации исторических фактов", в том числе "анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам Российской Федерации в исторической сфере, принятие оперативных мер по противодействию указанной деятельности".

- Новый состав комиссии исчерпывающе характеризует приоритеты Президента, - считает Дарья Митина, - из неё исчезли представители Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, МГИМО, Росмолодежи, мэрии Москвы.

Новые путинские борцы за историю - мракобесное РВИО, РИО, общество «Знание» (недавно разогнанное и переформатированное в посиделки при Кириенко), МВД, прокуратура и СКР. Как же без видного историка Бастрыкина! Странно, что нет Росгвардии - без оригинального исторического взгляда Золотова это не комиссия, а какой-то позор, ящетаю.

Новые путинские борцы за историю

Я, к примеру, ничего не имею против Мединского – ему как раз в такой комиссии самое место.

Но вот «принятие оперативных мер по ущербу национальным интересам в исторической сфере» – это, мне кажется, посильней врачей-вредителей и идеологических диверсий Семена Цвигуна.

Историки-вредители будут оперативно выявлены и уничтожены без жалости!

Так в Кремле понимают афоризм: «история – это политика, обращенная в прошлое». А политикой у нас заниматься не рекомендуется ни в каком виде.

Кстати, слово «самозванец» уже сейчас можно применять к самовыдвиженцам – и на Болотную, в сопровождении палача и охраны…

 



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