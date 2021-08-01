Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 В России создана "Межведомственная комиссия по историческому просвещению"

https://forum-msk.org/material/news/17325222.html

2 Инфляция в России будет долгосрочным явлением,

https://forum-msk.org/material/news/17324498.html

3 Пошел к врачу – лишился прав

4 Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить спектакль «Первый хлеб» театра «Современник»

https://forum-msk.org/material/news/17325222.html

5 Пандемия сильно бьет по коллекторам

6 На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели

7 Турецкие и китайские будут не только трусы, но и атомные ледоколы

8 Вдобавок к дальневосточному можно получить и Арктический гектар

9 Подполковника полиции, убившего девушку, уволили

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