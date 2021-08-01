Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В России создана "Межведомственная комиссия по историческому просвещению"
https://forum-msk.org/material/news/17325222.html
2 Инфляция в России будет долгосрочным явлением,
https://forum-msk.org/material/news/17324498.html
3 Пошел к врачу – лишился прав
4 Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить спектакль «Первый хлеб» театра «Современник»
https://forum-msk.org/material/news/17325222.html
5 Пандемия сильно бьет по коллекторам
6 На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели
7 Турецкие и китайские будут не только трусы, но и атомные ледоколы
8 Вдобавок к дальневосточному можно получить и Арктический гектар
9 Подполковника полиции, убившего девушку, уволили
Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/https://rutube.ru/channel/23628780/
И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOCdVBZu4Ot593C0sxMPdA
Вот сюда можно присылать пожертвования - это нам сейчас очень понадобится: карта номер 5106 2180 3639 1381
|
|