Уговаривал меня супруг в пятницу в "Ашан" поехать, - мол, в выходные народу будет много. А я что-то завозилась в предвыборной суете и не поехала.

Прямо как чувствовала - оказывается, у нас в тот день в "Ашане" была исполинских масштабов драка со стрельбой, на видео куча мужиков, молотящих друг друга чем попало, потом выстрелы, кровища на полу, брызгающие стёкла дорогих бутиков (драка не в самом Ашане, где полки со жратвой, а в холле ТЦ "Тройка", как раз где самые дорогие магазины). Мочилово мощное, в общем.

Драку, конечно, обозвали межнациональной, но кто там на кого наехал, трудно понять - качество видео не такое безупречное, чтобы этнограф Колобок по эпикантусам, скулам и структуре волос определял происхождение дерущихся. Зато кричали они все на чистейшем русском языке с вкраплением ещё более чистейших русских слов ("более чистейших" говорить нельзя, ибо дважды превосходная степень не допускается, но по-другому тут не скажешь).

А ваших "Ашанах" такое бывает? То-то же, бе-бе-бе. Наш "Ашан" самый крутой.

Д.М.