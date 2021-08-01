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Московский листок

У нас в тот день в "Ашане" была исполинских масштабов драка со стрельбой

Опубликовано 01.08.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
У нас в тот день в "Ашане" была исполинских масштабов драка со стрельбой

Уговаривал меня супруг в пятницу в "Ашан" поехать, - мол, в выходные народу будет много. А я что-то завозилась в предвыборной суете и не поехала.

Прямо как чувствовала - оказывается, у нас в тот день в "Ашане" была исполинских масштабов драка со стрельбой, на видео куча мужиков, молотящих друг друга чем попало, потом выстрелы, кровища на полу, брызгающие стёкла дорогих бутиков (драка не в самом Ашане, где полки со жратвой, а в холле ТЦ "Тройка", как раз где самые дорогие магазины). Мочилово мощное, в общем. 

Драку, конечно, обозвали межнациональной, но кто там на кого наехал, трудно понять - качество видео не такое безупречное, чтобы этнограф Колобок по эпикантусам, скулам и структуре волос определял происхождение дерущихся. Зато кричали они все на чистейшем русском языке с вкраплением ещё более чистейших русских слов ("более чистейших" говорить нельзя, ибо дважды превосходная степень не допускается, но по-другому тут не скажешь). 

А ваших "Ашанах" такое бывает? То-то же, бе-бе-бе. Наш "Ашан" самый крутой.

Д.М.



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