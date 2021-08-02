Вакцинация или жизнь на родине Собянина

Наш президент объявлял, что насильственно вакцинации не будет. А интересно, кода говорят вакцинация или работа - это как? Насильственно? А когда говорят - вакцинация или жизнь?

Вот, к примеру, заявили как-то в Москве, что тех, у кого прививки нет, на лечение не возьмут (не от ковида, от всех болезней). Ну, в Москве как заявили, так (после скандала) и раззаявили, сказали, извините, граждане, переволновались, не будет такого, всех лечить будем. А вот уже на исторической родине господина Собянина, в Тюмени, так не только заявили, но и сделали. Выпустили распоряжение – Не привит - планового приёма нет! Дохни дома!

В итоге состоялась акция протеста. 28 июля 2021 года тюменские коммунисты (РКРП(б)-КПСС), депутаты Тюменского областного Совета народных депутатов и просто жители Тюмени коллективно посетили Администрацию Тюменской области.

Люди хотели сдать следующее обращение, (цитирую):

«19 июля 2021 года департамент здравоохранения Тюменской области принял распоряжение №10/15 «О временном приостановлении оказания плановой медицинской помощи», согласно которому в поликлиниках приостановлены профилактические мероприятия (диспансеризация, медосмотры) и оказание плановой первичной и специализированной медицинской помощи. Заявляется, что ограничения введены на две недели.

На следующий день в тюменских поликлиниках появилось объявление: «Прекратить первичный приём пациентов без прививочного сертификата вакцинации COVID-19». И уточнение, что при посещении врача пациенту нужно иметь сертификат об обязательной вакцинации.

Тем самым, нарушены п. 2 ст. 19 Конституции РФ, где государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, п. 1 ст. 20 Конституции РФ, которая гарантирует право на жизнь, и ст. 41 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

На основании п. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. То есть, у каждого есть право отказаться от участия в опытах, связанных с COVID-19 и от применяемых против него лекарственных средств. Даже президент России Путин В.В. вновь на заседании правительства заявил, что нельзя навязывать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Люди должны делать прививку добровольно

27 января 2021 г. ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) приняла резолюцию «Вакцинация против COVID-19: этические, правовые и политические вопросы», в которой сказано, что вакцинация против коронавируса должна проводиться на добровольных началах, и никакие политические, социальные и другие обстоятельства не должны принуждать граждан пройти вакцинацию.

Кроме того, принуждение к вакцинации и ограничение в правах противоречит Нюрнбергскому Кодексу, который никто не отменял. Он гласит: «… лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, … должно иметь возможность осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или принуждения…»

Причём, сдать обращение хотелось кому-либо, с кем есть смысл говорить о смысле оного обращения. Отметим, что сначала охрана на входе не хотела пускать (Ковид, ковид, ты так удобен для охраны спокойствия власти от всякого люда. Если бы тебя не было – тебя следовало бы выдумать). Дальше выяснилось, что на всех больших чинов напала эпидемия, нет не ковида, просто нежелания общаться. Губернатор г. Моор А.В. в отпуске. Вице-губернатор С.М. Сарычев изволит быть на выезде, проводит деловую встречу. Ну, а заместитель губернатора госпожа О.А. Кузнечевских (курирует в числе прочего медицину) просто выйти из кабинета стесняться изволит.

Зато была вызвана и полиция, и росгвардия, и даже такие большие и уважаемые люди, как целый заместитель начальника полиции Тюменской области по охране общественного порядка Е.В. Козлов. Также почтила своим присутствием и начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями, общественными объединениями и профилактике экстремистских проявлений комитета по делам национальностей Тюменской области Н.О. Сизова. Интересно, что общаясь с гражданами, она заявила, что уже больше года вся администрация «работает на пандемию». Присутствующие немножко не поняли. Работать на пандемию - это как? Это оговорка или признание?

После долгой и продолжительной дискуссии письмо всё-таки пришлось вручить господам из отдела писем (также соизволившим спуститься).

Далее протестующие пошли в прокуратуру – передать требования к прокурору области возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Т.С. Новиковой по ст. 124 Уголовного Кодекса РФ «Неоказание помощи больному».

Там приняли без цирка с конями (росгвардейцами).

Теперь остаётся два вопроса. Первый – что отпишет прокуратура. Впрочем, ответ на этот вопрос понятен.

Более интересен второй вопрос. Если на первой родине Собянина экспериментальная программа «шмурдяк или жизнь» будет успешно реализована, не начнётся ли на второй родине господина С.С. пробивание оной программы по второму кругу? Да и на территории всей остальной РФ впридачу?