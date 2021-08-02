Без доступа к правосудию

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕЩЁ РАЗ ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ НЕКОНСТИТУЦИОННОСТЬ И ЛИШИЛ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ

Будет длинно, но что поделать?

Жалоба К. Барабаша и В. Парфёнова

Сначала напомню, что основами конституционного строя России, изложенными в 16 статьях первой главы Конституции РФ, установлено (часть 2 статьи 16): «2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».

Это значит, что никакие положения статей Конституции в главах 4 (Президент Российской Федерации), 5 (Федеральное Собрание) и 7 (Судебная власть и прокуратура), в части приобретения судьями судебной власти, не могут противоречить требованиям, установленным основами конституционного строя России.

А статья 3 Конституции установила, что единственным источником власти в России является народ России. Не президент, а народ. Президент не может быть источником ничьей власти. А народ осуществляет свою власть на свободных выборах, в том числе народ на выборах наделяет властью органы власти, в том числе должен наделять властью и судей судебных органов власти.

Но судей в России народ властью не наделял – народ не избирал судей, соответственно, народ не является источником их власти. Но не будучи избранным народом на свободных выборах, некие лица требуют называть себя «уважаемый суд» и осуществляют функции судебного органа власти России – они присвоили себе властные полномочия судьи России. Тем самым судьи подпадают под часть 4 статьи 3 Конституции России: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».

И вот К. Барабаш и В. Парфёнов в 2019 году подали в Конституционный суд заявление проверить на соответствие основам конституционного строя положения статей Конституции о назначении судей – проверить то, о чём я сказал выше.

Определением №1511-О от 25 июня 2019 года Конституционный суд установил: «По мнению заявителей, это стало возможным вследствие того, что судьи не являются самостоятельными, поскольку источником их власти вопреки статье 3 Конституции Российской Федерации является не многонациональный народ Российской Федерации, а назначающие их должностные лица. В связи с этим заявители просят поверить оспариваемые нормы на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, закрепленным главой 1 Конституции Российской Федерации, положениям которой не могут противоречить никакие другие положения Конституции Российской Федерации (статья 16, часть 2)».

И указанным Определением Конституционный суд Конституционный суд определил, что разрешение этого вопроса… ему не подведомственно! Просьбу заявителей разъяснить, кому подведомственно рассмотрение вопроса законности не выборов судей народом на свободных выборах, а назначение их чиновниками исполнительных органов власти, Конституционный суд Определением № 2679-О-Р от 2 октября 2019 года отказался исполнять и разъяснять. Если суд сам отказался рассмотреть дело и не указал, какой суд может его рассмотреть, то этим он лишает граждан доступа к правосудию - лишает граждан конституционного права, установленного статьей 46 Конституции РФ: «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». То есть Конституционный суд своим определением подтвердил, что члены КС - не судьи: судьи, согласно статье 18 Конституции указанное право человека обязаны обеспечивать, а эти данное право попирают!

И, как видите, Конституционный суд не стал утверждать, что нынешнее присвоение судьями России властных полномочий судебной власти является законным и соответствует основам конституционного строя.

Поскольку чуть позже Конституционный суд внес определение о соответствии основам конституционного строя России поправок к Конституции для «обнулянта», то есть принял решение по вопросу, который он в деле Барабаша и Парфёнова объявил неподведомственным ему, то отказ КС рассмотреть их заявление и определить соответствие основам конституционного строя назначение судей России чиновниками исполнительной власти, свидетельствует только об одном – присвоение всеми судьями России (включая самих судей Конституционного суда), властных полномочий судебной власти противоречит основам конституционного строя России, и у Конституционного суда нет доводов опровергнуть это. Соответственно, судьи России, которых народ не избрал судьями на свободных выборах, не имеют права осуществлять судебную власть в России.

Моя жалоба

Опять напомню, что 13 апреля 2021 года я подал жалобу Конституционному Суду на нарушение своих конституционных прав и свобод применением пунктов 1-3, 5, 6 статьи 6 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части 1 статьи 4 закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», применяемых и подлежащих применению:

-в деле участия Заявителя в управлении делами государства через своих представителей;

- в деле избрания Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- и в деле избрания судьёй самого Заявителя.

И потребовал признать антиконституционными:

- пункты 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» «Порядок наделения судей полномочиями»:

«1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, которое вносится на основании представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

2. Судьи кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

3. Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

5. Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда Российской Федерации представляет для назначения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо отклоняет представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю Верховного Суда Российской Федерации.

6. Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей».

- и часть 1 статьи 4 «Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации» Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»:

«Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации».

Потому, что указанные пункты указанных статей не соответствуют, во-первых, Основам конституционного строя РФ, о которых я сказал выше, ну и что касается моих прав, то:

1. Назначение судей в Российской федерации Президентом и Советом Федерации лишило меня (и всех) права, предусмотренного частью 1 статьи 32 Конституции РФ, участвовать в делах судебной власти через своих представителей. Раз судьи избраны не мною и остальными гражданами, то они не наши представители.

2. Назначение судей в Российской федерации Президентом и Советом Федерации лишило меня (и всх) права, предусмотренного частью 2 статьи 32 Конституции РФ, избирать в судьи честных и умных людей, а также самому быть избранным судьёй.

Ну и разъяснил для членов Конституционного суда то, что заявляли и Барабаш с Парфёновым, - согласно основам конституционного строя власть в России можно получить только от народа, а не от какого-то президента - президент России не только не является источником власти, но и, согласно статье 10 Конституции, не является никаким самостоятельным государственным органом власти.

Согласно статье 10 Конституции РФ: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны», - однако не может никакая власть быть самостоятельной, если членов этой власти отбирает другая власть, а тем более, преступники. Такая власть будет полностью зависимой и исполнять волю тех, кто членов этой власти отобрал и назначил. Согласно пунктам 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Закона РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации», по которым президент назначает или отбирает судей, судебная власть будет служанкой при президенте или при государственных и даже уголовных преступниках.

Я подтвердил свои требования примерами, которые использую во всех случаях, когда пишу о том, кем являются судьи России.

«В Москве судей не народ подбирает и избирает, а судей подбирают и этим фактически их избирают слуги президента - управление судебного департамента города Москвы. И его руководители, В. Липезин и Л. Лопатина, в 2015 г. были арестованы за хищения до 2 млрд руб., из которых свыше 300 млн руб. были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах.

Как следуют из сообщений РИА-Новости и других официальных СМИ, в московских судах услуги переводчиков стоили в среднем 165 рублей в час (из которых собственно переводчику доставалось 45, остальное посреднику), оплата ведётся на основании постановления судьи. И чтобы Липезину и Лопатиной деньги, выделенные на оплату переводчиков украсть, судьи Москвы обязаны были соучаствовать в краже вынесением фальшивых судебных постановлений. Без участия судей Москвы эта кража неосуществима.

То есть в Москве уголовные преступники назначают судьями уголовных преступников. И преступники в судах г. Москвы, считающиеся судьями, не пресекали и не пресекают действий других преступников - в Следственном комитете России и Прокуратуре.

В январе 2019 года в интервью «Интерфаксу» тогдашний председатель Мосгорсуда сообщила о результатах работы судов присяжных: «За первые 6 месяцев действия этого закона в районные суды Москвы поступило 20 таких дел. И по 11 из них уже состоялись вердикты. Сразу отмечу, что, по сути, каждый второй вердикт - оправдательный. Причем в 4 случаях из 6 присяжные были единодушны в своем решении о невиновности. О чем это говорит?», - задала сама себе вопрос Егорова. Но ответ на этот вопрос один - 55% осуждённых в Москве – невиновны! И уголовные преступники в должностях судей осуждают таких подсудимых, у которых 12 честных граждан не увидели бы никакой вины.

Таким образом, бездействие Государственной думы РФ привело к тому, что в России вместо избранных народом в соответствии с Основами конституционного строя членов судебной власти, граждан судят люди, не имеющие на это права, а зачастую - члены преступного сообщества. А благодаря преступникам в судебных мантиях, уголовные дела фабрикуют откровенные преступники в СК и Прокуратуре»

Соответственно я предъявил требование проверить соответствие Основам конституционного строя РФ и конституционным правам и свободам человека и гражданина пункты 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и часть 1 статьи 4 «Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Если вы поняли, то я просил судей Конституционного Суда самим признать себя незаконными.

А почему нет, если они незаконны??

Секретарям не по уму

А 15 апреля, через 2 дня, секретариат Конституционного суда уже ответил мне письмом, из которого я дам только значащую часть:

«Ваше обращение рассмотрено в Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке на основании статей 40 и 111 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

…Для того, чтобы Конституционный Суд Российской Федерации принял жалобу к рассмотрению, она должна быть допустимой, то есть соответствовать требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В частности, заявитель должен приложить к обращению копию официального документа, подтверждающего применение обжалуемого закона при разрешении конкретного дела.

…Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», уведомляю о несоответствии Вашего обращения требованиям данного Закона.

Ведущий советник А.К. Ляшенко».

Ну, что же, и 23 апреля я повторно отослал жалобу, сопроводив её следующим письмом Секретариату КС.

«Поскольку речь идёт о юридическом казусе – ситуации, не предусмотренной законом непосредственно, - то следует применять дух закона, а не нарушать ещё и права гражданина, установленные статьёй 46 Конституции РФ, лишая его судебной защиты конституционных прав и свобод.

Ваша ссылка на часть 4 статьи 125 Конституции РФ некорректна, поскольку полностью эта статья установила: «4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом». Здесь не сказано, что дело, которое лишает гражданина прав, обязательно должно быть судебным.

Заявитель, доказывая несоответствие закона Конституции, мог бы предъявить Конституционному Суду пример нарушения его конституционных прав путём применения закона в конкретном деле только в случае, если бы, был закон, который мог бы применяться в конкретном судебном деле.

Но нет закона об избрании судей народом во исполнении статьи 3 Конституции РФ, и именно это обстоятельство нарушает права Заявителя, предусмотренные статьёй 32 Конституции РФ, на

- управление делами государства через своих представителей в судебных органах власти;

- избрание Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- избрание судьёй самого Заявителя.

Подчеркну, нарушает права Заявителя не закон, применённый в судебных делах, а ОТСУТСТВИЕ ТАКОГО ЗАКОНА.

А отсутствие такого закона определено наличием попирающих основы конституционного строя статей о назначении судей органом президентской власти, хотя президент, согласно основам конституционного строя, вообще не является органом государственной власти, соответственно, народ не осуществляет свою власть через президента.

Признание статей о назначении судей не соответствующими статье 3 Конституции РФ, приведёт к соответствующему изменению Конституции и появлению закона о избрании судей, и этот закон восстановит права Заявителя, установленные статьёй 32 Конституции РФ.

Поскольку речь идёт о несоответствии закона Конституции, то никакой иной суд рассмотреть такое дело не имеет права, - только Конституционный Суд.

Отказ рассмотреть это дело, касающееся нарушения конституционных прав Заявителя, Конституционным судом, будет нарушением статьи 46 Конституции РФ и одновременно, нарушением статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»:

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

В связи с этим и на основании статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» прошу передать мою Жалобу для рассмотрения её по существу Конституционным Судом Российской Федерации.

В связи с этим повторно посылаю Жалобу и возвращённые мне документы».

И меня тоже лишили доступа к правосудию

27 мая 2021 г. за № 1129-О Конституционный Суд вынес «Определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мухина Юрия Игнатьевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 4 федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», а также пунктами 1 - 3, 5 и 6 статьи 6 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»».

«Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева,

рассмотрев по требованию гражданина Ю.И. Мухина вопрос о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,

установил:

1. Гражданин Ю.И. Мухин оспаривает конституционность пунктов 1 - 3, 5 и 6 статьи 6 «Порядок наделения судей полномочиями» Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», а также части первой статьи 4 «Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации» Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации, действуя в пределах своих полномочий, на основании части второй статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» уведомил Ю.И. Мухина о несоответствии его жалобы требованиям названного Федерального конституционного закона, однако заявитель выражает несогласие с таким ответом Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации и настаивает на принятии Конституционным Судом Российской Федерации решения по поставленным им вопросам.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

В соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с конкретизирующими его положениями пункта 3 части первой статьи 3, статей 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой обладают граждане, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле с их участием законом и иными нормативными актами (указанными в пунктах «а», «б» части 2 той же статьи Конституции Российской Федерации) и такая жалоба признается допустимой, если имеются признаки нарушения прав и свобод заявителя в результате применения оспариваемого нормативного акта в конкретном деле с его участием; при этом к жалобе прилагаются судебные решения, подтверждающие применение обжалуемого нормативного акта судом при разрешении конкретного дела и исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты.

Вопреки приведенным требованиям, заявителем не представлено сведений о наличии конкретного судебного дела, в котором судом были применены оспариваемые законоположения. Следовательно, данная жалоба, как не отвечающая критерию допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мухина Юрия Игнатьевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН».

Решение предсказуемое, но как бы судьи КС не прикидывались дурачками, типа строго следующими заведомо неконституционному закону, по которому Конституционный суд якобы может не рассматривать дела о нарушении Конституции – о несоответствии её положений основам конституционного строя, - но итог очевиден: судьи ОТКАЗАЛИСЬ ПРИЗНАТЬ СВОЮ КОНСТИТУЦИОННУЮ ЗАКОННОСТЬ. У них не было доводов это сделать. Будь у них хотя бы маленький, хотя бы вонючий довод, они бы его использовали, чтобы показать, что и они, и остальные судьи России законны.

Судьи КС упирают на то, что им типа так указал закон, данный им Думой. Но для них главным обязан быть закон, данный им народом – Конституция РФ. А она в статье 46 указала, повторю: «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Мои конституционные права, установленные статьёй 32 попраны, где тот суд, который гарантирует мне судебную защиту?

И мерзавцы, обжирающие народ в должностях судей Конституционного суда это попрание прав видят и участвуют в этом попрании.