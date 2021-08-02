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Московский листок

Нарышкин разоблачил трусы Навального

Опубликовано 02.08.2021 в разделе комментариев 2

путин навальный
Нарышкин разоблачил трусы Навального

Видимо, трусы Навальному подкинули. Сначала их у него не было, а потом, в Берлине, появились.

Служба внешней разведки частично обладает достоверной информацией по делу Алексея Навального. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны на телеканале "Россия-1".

"Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", - сказал он.

Навальный был отравлен трусами. Все сходится - трусов не было. Да и откуда у гражданина России трусы, если он по определению голожопый?

Трусы Навальному привезла Меркель, когда навещала его в клинике. Так по протоколу - на встрече с федеральным канцлером положено быть в трусах, даже если ты гражданин РФ. И вот тут все и началось!

Триумф нашей внешней разведки неоспорим. У нас все самое лучшее - внешнее. Есть внутренняя экономика, так себе. И есть внешняя - то ли восьмая, то ли уже пятая в мире. Внутри страны 20 процентов граждан живут вообще без газа, зато вся Европа нашим газом топится.

Или вот министерство внутренних дел - вечно что-нибудь не так делает, то убьют кого, то обворуют. И есть министерство иностранных дел - всегда от победе к победе.

И разведка - есть внешняя, а по логике где-то должна быть и внутренняя. Так вот внутреннаяя трусы Навального откровенно прошляпила. А внешняя - все как есть выяснила и ясность прояснила. Трусы Навального с самого начала были провокацией западных спецслужб.

А у нас никакой Навальный ни в каких трусах замечен не был!

Одно непонятно: если Навальный сидит, а СВР обладает только частичной информацией по его делу, то как суд вынес ему приговор?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7912 написал 02.08.2021 03:12
с нетерпением ждем, когда историки докажут, что до появления ЧК во главе с подонком Дзержинским на Земле существовали только "антисемитские" свиньи?
а гестапо жида Гитлера, как передовой отряд ЦК КПСС, геройски погиб в борьбе с теми же "антисемитскими" свиньями?
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