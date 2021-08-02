К фальсификациям все готово!

ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума

Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Согласно его результатам, только 22 процента респондентов заявили, что ходили голосовать на выборы. Причем в 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, а впоследствии постоянно снижался.

Это и понятно – если в кормушке вместо еды регулярно оказывается дерьмо, даже собака перестанет к ней подходить.

Итоги голосования на Социал За и ФОРУМе.мск

Пока канал Социал За заблокирован для обновлений, пользователи могут продолжать голосовать в нашем опросе: «За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?»

И мы побили здесь собственный рекорд - 50 тысяч голосов! Понимаете? Пятьдесят тысяч!

То есть в каких-нибудь Химках или Мытищах это мог быть результат настоящих выборов. Причем с приличной явкой.

"Единая Россия" 3 %

КПРФ 79 %

ЛДПР 2 %

"Справедливая Россия" 3 %

Непарламентская партия 14 %

На ФОРУМе.мск немного другой опрос и немного иной результат.

За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:

"Единая Россия" (16)

КПРФ (215)

"Справедливая Россия" (17)

ЛДПР (2)

"Яблоко" (4)

"Коммунисты России" (12)

РПСС (32)

Другие (14)

Не буду голосовать (977)

Испорчу бюллетень (36)

То есть барометр дает низкую явку, но среди тех, что явятся распределение будет примерно такое же, как на Социал За.

Конечно, речь идет о целевой аудитории. Если бы опрос проводился исключительно среди членов «Единой России», результат был бы другой. Может, партия власти набрала бы и 20 процентов.

Но вот как Памфиловой и ЦИКу удастся на таком фоне натянуть больше половины – даже интересно посмотреть…

Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в столице,

которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что помимо кандидатов в депутаты Госдумы, горожане смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.

Почему нужно голосовать три дня в тундре, еще понятно – олени замерзли, ягель не подвезли…

Почему нужно голосовать 3 дня в Москве, в любой конец которой можно доехать за полтора часа, да еще в электронном виде – не очень понятно.

Ну, допустим, с утра 17-го так трясутся руки, что по кнопке не попасть никак. Но к 18-му уже возможно попадание. Зачем еще и 19-е?