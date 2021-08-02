Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К фальсификациям все готово!

Опубликовано 02.08.2021 автором в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
К фальсификациям все готово!

ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума

Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Согласно его результатам, только 22 процента респондентов заявили, что ходили голосовать на выборы. Причем в 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, а впоследствии постоянно снижался.

Это и понятно – если в кормушке вместо еды регулярно оказывается дерьмо, даже собака перестанет к ней подходить.

 

Итоги голосования на Социал За и ФОРУМе.мск

Пока канал Социал За заблокирован для обновлений, пользователи могут продолжать голосовать в нашем опросе: «За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?»

И мы побили здесь собственный рекорд - 50 тысяч голосов! Понимаете? Пятьдесят тысяч!

То есть в каких-нибудь Химках или Мытищах это мог быть результат настоящих выборов. Причем с приличной явкой.

"Единая Россия" 3 %

КПРФ 79 %

ЛДПР 2 %

"Справедливая Россия" 3 %

Непарламентская партия 14 %

На ФОРУМе.мск немного другой опрос и немного иной результат.

За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:

"Единая Россия" (16)

КПРФ (215)

"Справедливая Россия" (17)

ЛДПР (2)

"Яблоко" (4)

"Коммунисты России" (12)

РПСС (32)

Другие (14)

Не буду голосовать (977)

Испорчу бюллетень (36)

То есть барометр дает низкую явку, но среди тех, что явятся распределение будет примерно такое же, как на Социал За.

Конечно, речь идет о целевой аудитории. Если бы опрос проводился исключительно среди членов «Единой России», результат был бы другой. Может, партия власти набрала бы и 20 процентов.

Но вот как Памфиловой и ЦИКу удастся на таком фоне натянуть больше половины – даже интересно посмотреть…

 

Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в столице,

которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что помимо кандидатов в депутаты Госдумы, горожане смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.

Почему нужно голосовать три дня в тундре, еще понятно – олени замерзли, ягель не подвезли…

Почему нужно голосовать 3 дня в Москве, в любой конец которой можно доехать за полтора часа, да еще в электронном виде – не очень понятно.

Ну, допустим, с утра 17-го так трясутся руки, что по кнопке не попасть никак. Но к 18-му уже возможно попадание. Зачем еще и 19-е? 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Трикстер написал 02.08.2021 11:08
У власти наследники тех, кто в 91 угробил страну,
в 93 расстрелял из танков парламент.
Лавочники жирующие на обломках державы.
Какие к лешему честные выборы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Турецкие и китайские будут не только трусы, но и атомные ледоколы
Турецкие и китайские будут не только трусы, но и а...
01.08.2021
Немножко холодной воды на голову
Немножко холодной воды на голову
31.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Выведут ли янки из Афгана конец Америки? (0)
Дефицит рабов увеличивает инфляцию (0)
Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города (0)
К фальсификациям все готово! (1)
Нарышкин разоблачил трусы Навального (16)
Без доступа к правосудию (2)
Вакцинация или жизнь на родине Собянина (2)
У нас в тот день в "Ашане" была исполинских масштабов драка со стрельбой (8)
Турецкие и китайские будут не только трусы, но и атомные ледоколы (1)
Историки-вредители будут оперативно выявлены и уничтожены без жалости (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Горят любимые места
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вдобавок к дальневосточному можно получить и Арктический гектар
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо
Дарья Митина Дарья Митина: Маст си
Дарья Митина Дарья Митина: Перфекционизм наше всё
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss