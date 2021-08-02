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Московский листок

Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города

Опубликовано 02.08.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города

Этот документ планируется перевести в режим обновляющегося мастер-плана, рассказал в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин.

«Любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни», — пояснил свою позицию Собянин.

Генпланы почти не разрабатываются в мире, например, его нет в Лондоне, подчеркнул Собянин. «Генплан — это советская кондовая история», — уверен мэр.

Собянину, видимо, не сказали, что застройка Лондона считается чудовищной. Нет генплана, поэтому можно впендюрить что угодно где угодно – например, колесо обозрения напротив парламента в историческом центре. Лондон, а что?

Собянину не сказали, что Петербург, один из красивейших городов мира, застраивался тоже по единому плану, как и Вена, и Париж времен барона Османа – откуда есть пошли и знаменитые парижские бульвары.

Есть еще пример дореволюционного планового строительства – порт Дальний, сейчас 5-миллионный китайский Далянь. Именно там бережно сохраняют как образец градостроительной культуры центр города российской застройки.

В Москве впервые генплан был введен при Сталине, откуда и название «сталинский» - столица получила величественный и органичный образ центра. Но после Сталина генплан уже не исполнялся, строили как попало.

Ну а Собянин вообще хочет отдать Москву полностью на откуп интересам застройщиков.

Святого Владимира напротив Ленинской библиотеки впердолили? Ну так можно еще и домов по реновации. Красная площадь тоже стоит совсем бесхозная. А что?

 



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