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Московский листок

Дефицит рабов увеличивает инфляцию

Опубликовано 02.08.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Дефицит рабов увеличивает инфляцию

Отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей... Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", - сказал Собянин.

Потрясающее признание!

То есть своими словами, чем ниже оплата труда мигрантов, тем ниже инфляция. В древнем Риме рабам вообще не платили, и никто даже не слыхал про инфляцию…

Думаю, нужна такая экономическая модель, чтобы москвичей вообще не было. Одни мигранты и Собянин с компанией. Ну еще 2-й спецполк МВД, чтобы держать рабов в узде.

Да, и стадион «Спартак» обязательно переименовать во что-нибудь менее вызывающее.

 



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