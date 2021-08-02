Выведут ли янки из Афгана конец Америки?

Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода американских военных из Афганистана.

Вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война, Соединенные Штаты могли бы предотвратить такую перспективу, реши они оставить в стране контингент войск, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

Генерал прикольный, он еще и план взятия Донецка украинскими войсками планировал, но что-то не срослось…

Но об Афганистане. После вывода советских войск оттуда и падения режима Наджибуллы через два с небольшим года, рухнул СССР.

США развалятся навряд ли в ближней перспективе, а вот Евросоюз уже трещит по швам. Да и в НАТО противоречий выше крыши.

Так что генералу Петреусу можно планировать очередной штурм Вены турецкими войсками…

А.Б.

PS. Но в чем он прав - если бы советские войска стояли в Афганистане по сей день, то и СССР был бы жив - и занимал бы место Китая в мировой экономике...