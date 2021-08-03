О методе перемен

Некоторые оппоненты надоели неверием в революционные перемены. Хотя, возможно, и не оппоненты вовсе, а пригожинские тролли, и у которых такая «работа». Но если хотя бы один честно сомневающийся попадается на десять подобных, то вопрос стоит рассмотреть все равно в силу огромной важности.

Частое возражение в поднятом смысле, и что путинский режим наплодил силовиков подобно кильке в томатном соусе. Следовательно, Лелик, все пропало; и невозможно-с, никак невозможно-с. Но тогда почему революции являются объективным фактом?!.. Ну и, все недовольные боялись бы от фараонов до наших дней, и ничего не было бы. Ан нет, несмотря на банду вертухаев и агентов, вот тебе такая-то революция от голландской до английской, вот сякая-то от французской до российской, и так далее. А факты, как говорится, упрямая вещь.

И не мудрено. Если те же силовики близки к элите, то их мало. Жандармский корпус в царской России получал заметно больше профессионального рабочего, но был относительно небольшим. А если расплодить сотнями тысяч, то младший и средний состав и получает не больше профессионального рабочего, и происходит из трудовых семей. Поэтому не мытьем, так катанием. Качественную, но маленькую силу можно уничтожить; а большую, но фактически свою можно переубедить. (Про современную армию и говорить нечего. Даже офицерский состав из трудовых семей, а что уж говорить о рядовом и сержантском составе.)

К примеру, посмотрим на семейный бюджет такого силовика. Если социально-экономическая ситуация ухудшается с соответствующей инфляцией, то оклад жены-учителя сокращается, доход брата-предпринимателя падает ниже плинтуса, пенсия родителей еще хуже, а затраты на детей и ипотеку-кредиты растут. И уж тем более некуда прятаться, если народ выйдет из берегов. Генералы убегут за границу со своими офшорными счетами; а остальным, значит, быть козлами отпущения?!.. Так дело не пойдет.

Если запахнет жареным, да пошло все лесом. Я не я и лошадь не моя. Связь исчезла или больничный понадобился по минимуму саботажа; а можно вообще помочь восставшим по максимуму содействия, и на гребне популярности отхватить большой чин. Итого, если все начнет ссыпаться, то ни один нормальный силовик не выйдет на улицу. Большие чины убегут, а младшие наплюют. И вот почему революции являются историческим фактом.

***

Но тогда вопрос в массовости. Вопрос в миллионах на улицах. Кстати, даже чокнутые белорусские силовики сломались после первого народного возмущения, и затихли. И только стратегическая поддержка России обнадежила, и генералы дали команду беспредельничать вновь. А не было бы финансовой, международной и организационной соломинки утопающему, кранты были бы усатому идиоту скорее рано, чем поздно. А вот кто поможет Путину, если все пойдет по-белорусски?!.. Упс, уже некому. Финита ля комедия.

Поэтому вопрос о массовости является вопросом и о силовиках. Не так страшен черт, как его малюют, потому что рядовая основа и живет среди народа, и связана с народом тысячами нитей. Следовательно, будут протестующие массы – будут и перемены (а если предложить человеческий МРОТ с соответствующим семейным бюджетом, так тем более). Еще раз, один Бортников, и даже с Колокольцевым под ручку, не заменит тысячи рядовых, не желающих стоять на пути локомотива истории. Но тогда вопрос насчет идеологии перестает быть томным. Идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. А это уже деловой и дальнейший разговор.

К примеру, автор этих строк был членом КПРФ. Поэтому знакомые остались с тех времен, и продолжающие убеждать в безальтернативности таковой партии. Мол, ошибки имеются, но другой стоящей организации нет; поэтому надо проявить политическую ответственность с соответствующей поддержкой.

Автору надоели эти разговоры настолько, что он спросил даже о формальной стороне дела. То есть, а что Зюганов с компанией предполагают делать с президентским вето для продвижения своих законов?!.. Даже допустим, что все депутаты Государственной Думы – из КПРФ. Чудо чудное, и небесная благодать спустилась на землю. Но ведь и большинство Совета Федерации нужно для преодоления вето. Иными словами, и большинство победных выборов в регионах нужно для проталкивания «десяти шагов к народовластию».

А вот тут-то зюгановская профанация и становится очевидной. Представим, и для сравнения, что Дзержинский стал мэром третьего по величине города России, то бишь Новосибирска. И не вызывает никакого сомнения, что Ленин распорядился бы советизировать все и вся, и превратиться в федеральную точку распространения. И если даже идти так называемыми мирными путями, то соседние регионы можно заразить подобным примером все равно, и большинство Совета Федерации гипотетически возможно для преодоления вето Путина. Ан нет, нынешний мэр Новосибирска и верный зюгановец Локоть и не думает ни о чем подобном. Наоборот, оный обрастает связями с олигархами еще крепче. И вот вам истинное лицо КПРФ.

Но тогда… где тонко, там и рвется! Если эту преграду убрать, то и революционный поток убыстрится. То есть, значит ли это, что не надо голосовать за КПРФ?.. Почему же, надо; но с обязательным нанесением комплексного удара, и чтобы минусы превратить в плюсы. Чтобы не «системная оппозиция» использовала народ в виде инструмента – а наоборот, народ использовал ее.

Выборы нужны, но для толчка, вызывающего спуск лавины. Чтобы проголосовавшие против единороссов, но получившие фальсифицированные результаты, расстались с последними иллюзиями, и перешли психологический Рубикон от бездействия к действию. Но коль вся лавина сдвинется, остановить ее уже невозможно. И эта лавина называется, и внимательный читатель уже догадался, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОВЕТИЗАЦИЕЙ, и вопреки Локтям-Зюгановым. Правда, до большинства в Думе и Совете Федерации дойдет навряд ли. А вот появление совокупности советских регионов на фоне углубляющегося внутреннего и внешнего кризиса, и уже через полгода или год – ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, и что похоронит гниющий режим. (Интуиция автора подсказывает, что и один советский регион достаточен, но все едино.)

И автор не злоупотреблял красным словцом нисколько. Ни на йоту! Наоборот, он подобрал лишь то, что лежит под ногами давно. Советская муниципализация назрела настолько подобно Хабаровску, Иркутску, Владивостоку, Шиес, Куштау, Екатеринбургу, и даже подобно Москве насчет недавних выборов – что только слепой не видит. Ну так тем более.

Следовательно, хоть так, хоть этак. Если очень мирно и медленно, то муниципальная советизация и далее по цепочке вверх приведет к реально оппозиционным Государственной Думе и Совету Федерации, и тогда президента можно взять за жабры. Но что касается автора, он не верит в подобный расклад. Потому что все будет быстро и жестко согласно мировому кризису. Хотя бы один советский регион появляется, и о чем подробнее ниже; он любим и поддерживаем все трудовой федерацией; Патрушев с Путиным, и чтобы пресечь на корню, пытаются задавить - и еще больше вляпаются в кризис, ведущий к федеральной революции.

Потому что советизация муниципалитетов, во-первых, спасает МУПы и ФГУПы. Во-вторых, становится надежным помощником профсоюзов, и насчет филиалов монополий. В-третьих, экономит на оптимизации аппарата (уничтожении «разделения властей»). В-четвертых, создает кооперативы, и делает их реальными конкурентами по отношению к блатным «заошкам» с соответствующей эффективностью закупок и рабочими местами. В-пятых, бюджетные надбавки учителям становятся реальностью, да вкупе опять с твердым соблюдением Трудового Кодекса, и коль директора школ назначаются самим и местным отделом образования. В-шестых, градостроительство с транспортом резко улучшаются по наведению порядка с землей, да и с соответствующими налогами. В-седьмых, потребительские цены балансируются снятием препятствий и ограничений с индивидуального предпринимательства. И в-восьмых, семейный бюджет муниципального силовика подрастает заметным образом, и коррупционно-монопольное противодействие может контролироваться.

И возможность такой советизации в том, что она реальна даже по нынешней конституции, и согласно восьмой главе! Их же салом да им по мосалам. Даже если коррупционный прокурор и захочет придраться, смотри статью 131, и где «Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.» А уж как можно раскрутить опять-таки восьмую главу Трудового Кодекса «Участие работников в управлении организацией», то и нечего говорить. Вплоть до фактических выборов на уровне трудового коллектива с соответствующим честным заработком, мотивацией и эффективностью труда, а отсюда огромной поддержкой народа.

Все это уже пробивалось наружу пусть корявыми и единичными случаями от Хабаровска до Москвы, но тем не менее. И если эту закономерность поставить на крепкую, широкую, МАССОВУЮ основу – на ловца и зверь бежит. Тогда и учителя, занятые на выборах, будут под советским колпаком; и муниципальный фильтр насчет овладения региональной властью. Тогда объективный фактор соединится с субъективным, и что и будет успешной реализацией революционной ситуации. Или кто-то сомневается в наличии такой ситуации в связи с истощением «нулевых» и наступлением ковидных нынешних?!.. То-то и оно.

***

Итого. Начинать надо с советизации муниципалитетов, и по цепочке вверх. Атаки в лоб не работают. Более того, призывы к голым и единственным президентско-парламентским атакам без муниципальной поддержки смахивают на провокацию. Это уже очевидно, как дважды два. И вот в чем «парадокс». Муниципальная советизация приведет к губернской и федеральной победе БЫСТРЕЕ, чем бесконечные лобовые атаки.

Кстати, североамериканская и кубинская революции случились точно также. Кто бы подумал, что глобальные процессы начнутся с поселковых пострелялок, или с высадки кучки «барбудос» в заднице джунглей. Однако ж, как все получилось, общеизвестно. Поэтому стоит появиться десятку советских муниципалитетов, а затем региону, и Кремль начнет плыть подобно нокдауну. Все увидят гнилость режима, а там и до нокаута недолеко.

Но вот предстоящие выборы можно использовать по полной. Когда народ разозлится по масштабным фальсификациям, левые активисты тут как тут, и начинают капать на мозги в лучшем смысле слова. То есть, даешь советскую муниципализацию с реальными и быстрыми коврижками, изложенными выше. Кстати, если агитируемый наслушался про далекие коммунизмы еще в прежнем Союзе, да на здоровье. Разговор о другом, и давайте займемся конкретным отзывом единороссовских муниципальных депутатов. А под это дело создадим первоначальные организации хотя бы типа многочисленных ТОС, профсоюзных ячеек, кооперативов и ассоциаций мелкого бизнеса. Если вы уже выпеклись, и беспредел парламентских выборов доконал, то милости просим.

Вот вам и назревшая и материалистическая идеология. И если все раскрутится, и левые активисты придадут этой повестке широкий охват с организационными связями, то с какой стати рядовому и среднему силовику быть крайним?!.. Он что, враг своей собственной родне, а поэтому и сам себе?!.. Да нахрен нужно. Так что революции были вчера, будут и сегодня. Это историческая закономерность.

Ну так, кто поможет Путину, если все пойдет по-белорусски, но уже с сотнями советских муниципалитетов?.. Решать читателю.