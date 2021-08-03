На российском ТВ обсуждают вероятное непризнание итогов сентябрьских выборов

За полтора месяца до выборов в Государственную Думу в политических ток-шоу федеральных телеканалов возникла тема их делегитимации мировым сообществом. Очередные предполагаемые козни партнёров с Запада заставляют участников словесных баталий надрывать голоса и строить страшные гримасы, доводя и без того перепуганных зрителей до состояния грогги.

Естественно, тематика политических дискуссий на ЦТ определяется не спонтанно. Можно догадаться, что российские власти получили определённые сигналы от европейских правовых институтов, предупреждающие о последствиях нарушений международных стандартов выборного процесса. При желании любые недостатки можно было бы исправить, но проблема в том, что соблюдение принципов свободных демократических выборов в условиях крайне низких рейтингов "Единой России" однозначно пошатнёт пресловутую стабильность.

Поставит под угрозу стабильность, которой гордится правящая партия, гордится президент, на страже которой стоит, отринув личную жизнь, председатель ЦИК. Покусится на стабильность, обеспечивающую регулярное снижение уровня жизни граждан, наступление на их права и свободы и новости вроде вчерашней: "Совокупное состояние российских миллиардеров за январь - июль 2021г. увеличилось на 39,4 млрд долл" (подсчёты РИА "Новости" на основе данных Bloomberg Billionaires Index). Политик Борис Немцов, застреленный у стен московского Кремля в стране с самым большим количеством силовиков на душу населения, как-то заметил, что самая идеальная стабильность - на кладбище. В политическом плане нынешняя Россия если ещё не стала кладбищем, то находится у его ворот. Жириновский, Зюганов, Миронов и другие старички отечественной политики уже откровенно напоминают похоронную процессию, сопровождающую выборы как явление в последний путь.

Что же у нас делается для делегитимации выборов? Надо сказать, немало.

Несмотря на массовую критику опыта многодневного голосования, апробированного во время референдума по конституционной поправке об обнулении президентских сроков В.В.Путина, превращающего наблюдение за выборами в неэффективную процедуру, выборы пройдут в течение 3-х дней. Кроме того, дополнительные дни для голосования показали усиление роли административного ресурса, когда отслеживается явка на выборы зависимых категорий избирателей (в частности, бюджетников). Под неубедительным предлогом финансовой экономии резко ограничена возможность следить за объективностью выборов посредством видеонаблюдения, так как общедоступная трансляция с участков отменена. Посмотреть записи с камер смогут только кандидаты в депутаты, наблюдатели.

"Медиазона" опубликовала исследование, кого и как власти отстраняют от участия в сентябрьских выборах. Яркие оппозиционные политики не допускаются на основании различных поводов, простое перечисление которых говорит само за себя. Например, связь с экстремистскими организациями, прежде всего, ФБК и иными структурами Алексея Навального (Яшин, Соболь, Степанов - Москва; Ухов - Пермь; Фатьянова - Петербург; Цибирев - Саратов, Враженков - Тверь; Лузин - Калининград; Левченко - Пермь). Известно, что признание Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией породило в социальных сетях волну мемов о том, что отныне борьба с коррупцией в РФ является экстремизмом; острой критике подверглось придание этой норме обратной силы - в избирательном праве отказывают тем, кто оказывал финансовую или консультационную помощь организациям ещё до момента признания их экстремистскими, и ряд юристов усмотрели здесь нарушение ст.54 Конституции. Среди поводов - забракованные подписи (Мохов - Петербург, Яковлева - Уфа; Сидоров - Хабаровск; Пономарёв, Свердлова - Саратов; Афанасов, Красичков - Липецк). Например, уфимская активистка Алла Яковлева собрала 229 подписей вместо необходимых 208, но действительными признали 207, так как в 22 случаях установили, что даты будто бы проставили не избиратели, а сборщики. Насколько данная причина мешает идентификации подписантов, должен установить суд. Павел Грудинин от КПРФ, Дмитрий Булыкин от "Родины" не допущены из-за владения иностранными активами. Причём, некий офшор, с которым связывают Грудинина, закрытый в 2017г., ранее не помешал ему принять участие в выборах президента. На отдельных оппонентов власти в спешном порядке заведены уголовные дела: Дмитрий Гудков проходит по делу о долгах за аренду помещения; Максим Резник обиняется в приобретении марихуаны без цели сбыта; Андрей Пивоваров - в сотрудничестве с "нежелательной организацией"; Виолетта Грудина из Мурманска - в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (её ко всему прочему ещё принудительно госпитализировали, несмотря на отрицательные тесты и отсуствие симптомов коронавируса); в Москве уголовному преследованию подверглась Кетеван Хараидзе, в Хабаровске - Алексей Ворсин. Конечно, не обошлось и без любимых правоохранителями репостов. Привлекавшимся к административной ответственности за распространение экстремистских материалов запрещено выставлять свои кандидатуры на выборах. Так вот магаданский активист Журов в начале июля получил 5 суток ареста за репост немецкой каски в 2013 году, а в конце июля протокол составлен на Николая Бондаренко, который 10 лет назад опубликовал в социальной сети "Манифест "Единой России" 2002г., объявленный позднее экстремистким; на похожих основаниях отстранён от участия в выборах Юхневич из Тобольска.

Движение "Голос" проводит постоянный мониторинг федеральных телеканалов на предмет освещения выборной кампании и приходит к любопытным выводам. Если на второй неделе кампании сюжетам о выборах и партиях было посвящено 215 минут эфирного времени, то на четвёртой - всего 96, из которых самим партиям досталось около 40 минут, причём 81% из этих минут - "Единой России". Такие партии, как КПРФ, "Родина", "Яблоко", "Коммунисты России" и ряд других, не упоминались ни разу. "Голос" подозревает федеральные каналы в сознательной "усушке" информационного поля вокруг выборов, в котором единственным политическим игроком оставлена "Единая Россия". Все остальные партии преданы забвению.

ВЦИОМ опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому показатель участия россиян в выборах снизился до 22%. Семнадцать лет назад он составлял 55%.

К фальсификациям все готово!

Таким образом, делегитимация выборов проходит в головах самих россиян, а это даже хуже, нежели негативная реакция международных организаций. Осторожный оптимизм внушают следующие цифры: доля россиян, считающих, что от их личного участия в общественно-политической жизни ничего не изменится, уменьшилась с 29% в 2007г. до 16% к настоящему моменту. Правящая партия делает всё, чтобы отвернуть оппозиционно настроенных людей от выборов и обеспечить себе абсолютное большинство в Государственной Думе. Но несмотря на вышеприведённые многочисленные случаи предвыборных махинаций тотальной ликвидации оппозиции пока не произведено, и на сентябрьские выборы идти надо. Как говорится, послушай российское ТВ и сделай наоборот. Если оно не верещит о явке, а занимается "усушкой" выборов, значит, при массовой явке при формировании очередного карманного парламента могут произойти неожиданности. Никакого большинства поддержки, очевидно, у "ЕР" нет, и высокая явка (не берём во внимание электоральные султанаты) вполне способна обернуться знаковыми поражениями властных ставленников. А мы ждём этих поражений уже 20 лет! Если ситуацию переломить не удастся, и правящая верхушка сохранит статус-кво с марионеточной "ЕР", то, возможно, это вообще последние выборы в нашей жизни - пусть кастрированные, опереточные во многом, но последние. Дальше только безальтернативные назначенцы и 99,5% "одобрямсов".