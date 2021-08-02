Обзор новостей: Академик нарушил правила молчания

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Нарышкин разоблачил трусы Навального
https://forum-msk.org/material/news/17326556.html
2 Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в столице,
https://forum-msk.org/material/news/17327189.html
3 Академик нарушил правила молчания
4 Отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции,
https://forum-msk.org/material/news/17327236.html
5 ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума
6 Итоги голосования на Социал За и ФОРУМе.мск
7 Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города,
https://forum-msk.org/material/news/17327218.html
8 Москва поднялась с 52-го сразу на 5-е место в новом рейтинге самых комфортных и доступных городов России
9 Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии
10 Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода американских военных из Афганистана
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Ник написал 02.08.2021 20:47