Обзор новостей: Академик нарушил правила молчания Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Нарышкин разоблачил трусы Навального https://forum-msk.org/material/news/17326556.html 2 Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в столице, https://forum-msk.org/material/news/17327189.html 3 Академик нарушил правила молчания 4 Отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции, https://forum-msk.org/material/news/17327236.html 5 ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума 6 Итоги голосования на Социал За и ФОРУМе.мск 7 Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города, https://forum-msk.org/material/news/17327218.html 8 Москва поднялась с 52-го сразу на 5-е место в новом рейтинге самых комфортных и доступных городов России 9 Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии 10 Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода американских военных из Афганистана



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