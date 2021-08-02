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Московский листок

Обзор новостей: Академик нарушил правила молчания

Опубликовано 02.08.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Нарышкин разоблачил трусы Навального

https://forum-msk.org/material/news/17326556.html

2 Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в столице,

https://forum-msk.org/material/news/17327189.html

 

3 Академик нарушил правила молчания

 

4 Отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции,

https://forum-msk.org/material/news/17327236.html

5 ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума

 

6 Итоги голосования на Социал За и ФОРУМе.мск

 

7 Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города,

https://forum-msk.org/material/news/17327218.html

8 Москва поднялась с 52-го сразу на 5-е место в новом рейтинге самых комфортных и доступных городов России

 

9 Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии

 

10 Экс-глава ЦРУ рассказал о возможных последствиях вывода американских военных из Афганистана



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 1
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Ник написал 02.08.2021 20:47
Что за дичь. Одна реклама и тормоза в воспроизведении. Рутуб гори в аду.
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