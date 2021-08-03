Главе СВР Нарышкину о предательстве

Среди потока стандартной глупости и лжи, господин Нарышкин заговорил ещё и о каких-то предателях. Хочется спросить: неужели вы там не понимаете, что никаких предателей по отношению к вам и вашему государству среди людей, живущих в стране, быть не может. У вас возможно только внутри-корпоративное предательство, вроде того, что сделал Владимир Якунин, который на наворованные в России деньги нанял пиар-конторы для отмывки имиджа на Западе и съехал жить в Лондон, будучи по самую макушку «православным патриотом» и «борцом с Западом». Теперь он как бы чистый и ни в чем не виноватый. Ему ещё вы, господин Нарышкин, можете, что-то предъявлять, но больше никому.

Вы, господин Нарышкин, создали систему грабежа страны международными корпорациями. Вы и «либералы», и «патриоты» живете с отрытого рынка и свободного движения капиталов, создающего стоимость ваших «инвестиционных портфелей», а такие есть у вас у всех, вы все владеете акциями на миллионы долларов, и все получаете дивиденды. При таком глубоком личном вовлечении в мировую экономику вы имеете наглость искать ещё каких-то «иностранных агентов»?

Вы узурпировали власть в стране, подавили оппозицию и запугали население. Вы превращаете страну в концлагерь, в котором от узников требуется не только работа, но и регулярная демонстрация лояльности администрации. Вы не оставляете человеку, вообще, никакой свободы, требуя от него даже думать по утвержденным лекалам.

При всем этом, вы ничего никому не гарантируете. В концлагере идет обычная для капитализма борьба всех со всеми, где проигравший тонет. На дно опускаются целые регионы, в которых отмечаются рекордные суициды, включая детские, статистику о которых старательно скрывают, но вам плевать на всё это. И вы полагаете, что в такой системе можно быть предателем?

Если в стране есть предатели, то это вы. Вы и есть предатели и бандиты, захватившие в плен несчастный народ. Любой бежавший, требующий санкций, никаким предателем не является, потому что никого не предает при этом, а, наоборот, способствует освобождению страны от настоящих предателей.