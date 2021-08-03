Главе СВР Нарышкину о предательстве

Среди потока стандартной глупости и лжи, господин Нарышкин заговорил ещё и о каких-то предателях. Хочется спросить: неужели вы там не понимаете, что никаких предателей по отношению к вам и вашему государству среди людей, живущих в стране, быть не может. У вас возможно только внутри-корпоративное предательство, вроде того, что сделал Владимир Якунин, который на наворованные в России деньги нанял пиар-конторы для отмывки имиджа на Западе и съехал жить в Лондон, будучи по самую макушку «православным патриотом» и «борцом с Западом». Теперь он как бы чистый и ни в чем не виноватый. Ему ещё вы, господин Нарышкин, можете, что-то предъявлять, но больше никому.
Вы, господин Нарышкин, создали систему грабежа страны международными корпорациями. Вы и «либералы», и «патриоты» живете с отрытого рынка и свободного движения капиталов, создающего стоимость ваших «инвестиционных портфелей», а такие есть у вас у всех, вы все владеете акциями на миллионы долларов, и все получаете дивиденды. При таком глубоком личном вовлечении в мировую экономику вы имеете наглость искать ещё каких-то «иностранных агентов»?
Вы узурпировали власть в стране, подавили оппозицию и запугали население. Вы превращаете страну в концлагерь, в котором от узников требуется не только работа, но и регулярная демонстрация лояльности администрации. Вы не оставляете человеку, вообще, никакой свободы, требуя от него даже думать по утвержденным лекалам.
При всем этом, вы ничего никому не гарантируете. В концлагере идет обычная для капитализма борьба всех со всеми, где проигравший тонет. На дно опускаются целые регионы, в которых отмечаются рекордные суициды, включая детские, статистику о которых старательно скрывают, но вам плевать на всё это. И вы полагаете, что в такой системе можно быть предателем?
Если в стране есть предатели, то это вы. Вы и есть предатели и бандиты, захватившие в плен несчастный народ. Любой бежавший, требующий санкций, никаким предателем не является, потому что никого не предает при этом, а, наоборот, способствует освобождению страны от настоящих предателей.
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соул написал 03.08.2021 01:27
Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») — живет в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор — киприотом.
Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын Александр живет в США.
Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — дочь живет в Таллине, получила эстонское гражданство.
Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) — дети находятся один во Франции, другой в Англии.
Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Анастасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.
Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.
Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алена живет в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.
Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») — живет с сыном в Майами, США. ..." Сайт " https://forum-v3.sakh.com/?sub=1827968" - Идем однако дальше, нас интересует "патриот" и глава СВР РФ Сергей Нарышкин. Вот что стоит об этом "патриоте" на том же сайте:
" В 2018 году стало известно, что полные тезки сына, невестки и двух внучек директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Данные о россиянах, просивших вид на жительство в этой стране, получило российское СМИ, которое провело расследование совместно с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444».
По информации издания, в списках полностью совпадают не только имена близких родственников главы СВР, но и даты их рождения. В пресс-службе СВР комментировать эту информацию отказались." Во такие "патриоты" стоят в главе государства РФ. В официальных СМИ РФ высмеивают там политиков Запада.
Но ни ОДИН политик Западных стран начиная с США, не имеет ни вилл, не вида на жительство и т.д. вне своей страны. Это по поводу "патриотизма" со(ВРЕМЕННОЙ) элиты РФ. Таких презирают везде от Китая, Индии до США и понятно используют на все 100 процентов. Будущего у них нет.
в год. ЭТО ВОЙНА - и они ведут ее против народа. написал 03.08.2021 00:54
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ЭТИ ТВАРИ воруют миллиардами, при этом делают все что бы народ ПОДЫХАЛ всех несогласных подыхать и жить в концлагере - УБИВАЮТ В ТЮРЬМЕ, это война и ведут ее чиновники-уголовники, депутаны-бандюганы и их псы-садисты убийцы в гитлеровских погонах карателей.
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ЭТО ВОЙНА. а не предательство, не нужно обелять СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ И ТЕРРОРИСТОВ МИРОВОГО МАСШТАБА, у них бен-ладен сопляк в песочнице, они убивают ДО 3 МЛН В ГОД! убивают экономическим геноцидом, моральным, духовным и физическим - пальмовое масло и отравленные лекарства, теперь вот решили всех инфицировать факцинацией.
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если народ не проснется - он будет уничтожен - истреблен под корень.
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в чем я собственно уверен. ВСЁ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПЛАНА ГОЛГОФА - ВЕДЬ ЕГО ЗАДАЧИ : ДОВЕСТИ НАРОД ДО АДА НА ЯВУ, ЗАКРЫТЬ СТРАНУ - СНАРУЖИ! ВЕРНУТЬ СОВОК.
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ПОЧИТАЙТЕ, ТАМ И ПРО ВОЙНУ С УКРАИНОЙ И ПРО ОПОРУ НА ЧИНОВНИКОВ...
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будущее русских - могила или война. войну они проиграют т.к. псы зомбированы и вооружены сверхмощно. русские уничтожены псами карателями и это уже факт - 103 года ЧЕКА уничтожала лучших, кто сегодня остался? быдлота в погонах? которая готова убивать свой народ за пайку - даже не понимая этого?
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вероятность того что кто то там в ЧЕКА одумается - равна 0,0000000001%
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они новые дворяне, а народ - скот.
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кто хочет жить - должен поскорее сваливать, завтра будет поздно НАВСЕГДА.
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СКОРО В РАШКАЗОНЕ НАСТУПИТ ТАКОЙ АД --- что живые позавидуют мертвым.
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люди будут сбрасываться с крыш семьями, в каждом городе откроются концлагеря, в каждой семье будет пропавшие без вести или отправленные в тюрьму, это конец русского народа, это надо признать и понять, и сделать выводы, народ не проснется. а проснется его в концлагерях сгноят.
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только китайская армия может уничтожить крысогитлера, но они ждут когда крысогитлер - уничтожит народ под корень, а потом зайдет на пустую территорию без боя.