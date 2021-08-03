Торнадо в Тверской губернии

В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок, заявил представитель экстренных служб, десять человек получили травмы, в том числе ребенок. Днем в Андреаполе скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.

Из-за урагана частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, где проживают 2278 человек.

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Вот только что климатологи предупреждали, что из-за глобального потепления и изменения климата возрастут число природных катаклизмов, особенно в местах, где раньше такого не случалось.

Ну вот вам - Тверская область, не Канзас и не донские степи...

В принципе, местные власти организовались довольно шустро. Вызывает уважение.

Но в целом, так сказать, глобально мы к неприятностям от матери-природы готовы? Не уверен.

Есть у нас и МЧС не самый плохой, и скорая, извините за выражение, помощь, и волонтеры разные. А им всего хватает? Сомневаюсь.

Это к вопросу предстоящих выборов и голосванию за бюджет - если в бюджете дополнительные расходы на ликвидацию катастроф не будут заложены, то и ликвидировать будет нечем.

Очень у меня в памяти застряли события 1988 года, ликвидация последствий землетрясения в Армении, до конца так и не ликвидированнех и сегодня.

Вся страна помогала республике, мировое сообщество напряглось - по аппаратам искусственной почти Ереван одно время оказался мировым лидером. И бюджет напрягся до такой степени, что Армянское землетрясение считают одним из фактором, погубивших СССР.

А если такое происходит не в могучем Союзе, а в относительно небольшой и безотносительно бедной стране? И если таких катастроф происходит не одна, а несколько? Все! Ложись помирай...

Вот примерно такие мысли.

А.Б.