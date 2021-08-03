Снята блокировка обновлений канала "Социал Za", установленная неделю назад из-за "нежелательного" упоминания темы ковида Михаилом Делягиным.

Это странная история: ролик был заблокирован и на канале Делягина, а вот куда более жесткое мнение того же эксперта на канале партии "Справедливая Россия" открыто и набрало уже больше 600 тысяч просмотров.

Видимо, народ интересуется, и есть, что ограничивать...

На всякий случай мы до 30 октября, закрываем на "Социал Za" (но не на ФОРУМе.мск) тему ковидной эпидемии, чтобы вообще не лишиться канала. Вот пусть хоть трава не растет и ковидные трупы устилают собянинскую плитку в два слоя - у нас эпидемия побеждена до 30 октября!

Веселись, товарищ Ракова, и сверли дырочку для очередного ордена! Места много еще...

Сразу после снятия блокировки даем обещанное интервью с Георгием Федоровым по очень своевременной теме - давлении на кандадатов в депутаты.