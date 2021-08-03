Останкинский молочный завод и соседний завод напитков снесли. Вместо них стройка

Большие предприятия, которые работают и выпускают продукцию, вдруг - бац - их нет. Вообще, я действительно давно не видел в магазинах молоко "36 копеек". А нет завода…

Я еще школьником был там на экскурсии, как там любимые шоколадные сырки делали – до сих пор помню.

Останкинский молочный комбинат основан в 1955 году. Это был крупнейший советский молочный завод. Сначала молоко разливали только в стеклянную тару, с 1961 года стали выпускать в знаменитых треугольных пакетах.

В 2000-е годы ОМК все еще является одним из крупнейших молочных производств в России. Его хотел купить Вимм-Билль-Данн, не позволила Федеральная антимонопольная служба. В 2008 году ОМК купила украинская компания Милкиленд.

Весной 2017 года предприятие признано банкротом. Спустя пару лет владельцем завода стала некая компания "Плам". А летом 2019-го выдано разрешение на строительство жилого квартала. И все, история закончилась…

По соседству находился Останкинский завод напитков. Его уже нет. Работников экстренно уволили, а оборудование продали на металлолом.

Кстати, по соседству есть еще несколько заводов: "Карат", завод бараночных изделий, Молмаш, автобаза, склады издательства "Известия". Они на очереди?

Вроде бы пищевая промышленность всегда нужна, даже во время кризиса 90-х «пищевка» регулярно росла, давала прибыль. Но, видимо, прибыль от застройки побольше будет…

В общем, сидишь ты в картонной коробке - типа квартире, пьешь картонное молоко, потому что коровник в Новой Москве тоже снесли, и там в такой же картонной квартире бывшая доярка пьет такое же картонное молоко.