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Московский листок

Останкинский молочный завод и соседний завод напитков снесли. Вместо них стройка

Опубликовано 03.08.2021 в разделе комментариев 2

Останкинский молочный завод и соседний завод напитков снесли. Вместо них стройка

Большие предприятия, которые работают и выпускают продукцию, вдруг - бац - их нет. Вообще, я действительно давно не видел в магазинах молоко "36 копеек". А нет завода…

Я еще школьником был там на экскурсии, как там любимые шоколадные сырки делали – до сих пор помню.

Останкинский молочный комбинат основан в 1955 году. Это был крупнейший советский молочный завод. Сначала молоко разливали только в стеклянную тару, с 1961 года стали выпускать в знаменитых треугольных пакетах.

В 2000-е годы ОМК все еще является одним из крупнейших молочных производств в России. Его хотел купить Вимм-Билль-Данн, не позволила Федеральная антимонопольная служба. В 2008 году ОМК купила украинская компания Милкиленд.

Весной 2017 года предприятие признано банкротом. Спустя пару лет владельцем завода стала некая компания "Плам". А летом 2019-го выдано разрешение на строительство жилого квартала. И все, история закончилась…

По соседству находился Останкинский завод напитков. Его уже нет. Работников экстренно уволили, а оборудование продали на металлолом.

Кстати, по соседству есть еще несколько заводов: "Карат", завод бараночных изделий, Молмаш, автобаза, склады издательства "Известия". Они на очереди?

Вроде бы пищевая промышленность всегда нужна, даже во время кризиса 90-х «пищевка» регулярно росла, давала прибыль. Но, видимо, прибыль от застройки побольше будет…

В общем, сидишь ты в картонной коробке - типа квартире, пьешь картонное молоко, потому что коровник в Новой Москве тоже снесли, и там в такой же картонной квартире бывшая доярка пьет такое же картонное молоко.

 



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В Швейцарии без референдума нельзя построить многоэтажный дом. А в России можно все.
Поэтому в Швейцарии средняя зарплата 7 тыс. долл. написал 03.08.2021 12:01
а в России - 300.
.
"На глупых воду возят."
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паскудные твари
Казарянинас Левонас Кеворкович написал 03.08.2021 11:57
(Здесь нет комментариев, здесь тоже будет стройка.)
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