Иисус накормил семью хлебами, а Путин - 10 тысячами

Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Он напомнил, что к бедным в России в прошлом году можно было отнести 12,1% населения, или более 17 миллионов человек, причем большая часть - это семьи с детьми.

Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начали перечислять в России в понедельник, 2 августа. Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году.

Ага. Чтобы дотянули до выплаты, не падали в голодный обморок прямо в собесе…

Как вообще не стыдно уже месяц трубить про эти жалкие 10 тысяч единовременной помощи?

Интересно, на сколько процентов снизилась бедность в России после этой выплаты? В 2 раза? В 3? Или вообще исчезла?

Ну что, какой же ты бедный? Вот тебе Путин 10 тысяч выдал. А что?

А.Б.