Иисус накормил семью хлебами, а Путин - 10 тысячами

Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Он напомнил, что к бедным в России в прошлом году можно было отнести 12,1% населения, или более 17 миллионов человек, причем большая часть - это семьи с детьми.
Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начали перечислять в России в понедельник, 2 августа. Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году.
Ага. Чтобы дотянули до выплаты, не падали в голодный обморок прямо в собесе…
Как вообще не стыдно уже месяц трубить про эти жалкие 10 тысяч единовременной помощи?
Интересно, на сколько процентов снизилась бедность в России после этой выплаты? В 2 раза? В 3? Или вообще исчезла?
Ну что, какой же ты бедный? Вот тебе Путин 10 тысяч выдал. А что?
А.Б.
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