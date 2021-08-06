А караси всё дремлют

В маленьком Рыбинске , население которого за пятилетку сократилось с 200 тысяч жителей до 170 тысяч, открыли новое кладбище в волжском «рукаве», куда по трубам, оставленным мелиораторами, заплывают громадные щуки. Милые рыбки брезгуют питаться промышленными и бытовыми отходами, в изобилии сливаемыми в красивейшем месте Верхневолжья гигантами местной индустрии. Им подай корм посерьёзней!

Когда попробуешь пристыдить кого-нибудь из «служителей Закона»»и указать на пахучие следы его служебной деятельности, чаще всего нарываешься на ворчанье. Мол, как известно «Щуку пускают в пруд, чтоб караси не дрем али» А садистское изнасилование Волги в районе Рыбинска – естественное продолжение многолетней дружбы с «Отцами области» дельца Сергея Бачина, осчастливившего город подарком для обустройства нового кладбища-кусочком территории, купленной им на бюджетные деньги.

Великому труженику мало ежегодного миллиона долларов недоплаченного им налоговому ведомству(Решение суда ,диагностировавшее уклонение от налогов «собо-крупном размере, никт о не торопится выполнять .А людей, разгласивших подвиг «преобразователей природы» преследуют за «вторжение в личную жизнь»). И благотворителям в мундирах срочно приходится спасать неплательщика налогов.

Из нашего с вами кармана.

Осенью 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев публично(!)пообещал сделать Волгу самой чистой рекой в Европе. Губернатор Д.Ю.Миронов поддакнул и кивнул.

Но за прошедшие годы ничего сделать для Волги даже не пробовал.

Глядя на него, не утруждают себя заботой о чистоте реки и начальники поменьше чином.

Может быть, у них тут антиправительственный заговор? За три месяца до выборов начали разбавлять речную воду трупным ядом с «мелиоративного кладбища»!

Турагентства отчаянно пытаются заманить иноземцев в Ярославскую область, опережающую другие области Центральной России на 17 процентов по заболеваниям туберкулезом и на 14 процентов по раковым заболеваниям.

Но если ребята рискнули бы хоть чуть-чуть пошуметь про преступные обстоятельства, мешающие им заполнять страну туристами, боящимися туберкулеза даже больше, чем СПИДа - должность ярославского губернатора очень быстро стала бы вакантной.

Пытаясь доказать, что не одними могильными крестами жива родимяя земля, губернатор Дмитрий Миронов подписал с неким ООО соглашение о создании вокруг Ростова-Великого туристического кластера, главной приманкой которого должен стать Центр венчания и крещения. Вроде бы всё это мощное распиливание бюджетных средств должно положительно сказаться на нравах обитателей Верхневолжья и может быть даже увеличит рождаемость, сократив статистику разводов.

Правда,уже слышатся скептические высказывания, что куда дешевле и перспективней было бы развлекать туристов костюмированным шоу типа «И за борт её бросает в набежавшую волну!» Российскому обывателю ,выросшему на кровавых боевиках и сериалах ,несчастливая личная жизнь Стеньки Разина куда ближе и понятней проповедей типа«Да убоится жена мужа своего!» и жизнеописаний святых.

В советские годы была широко распространена богатырская забава «съесть начальника»

Нежно любящие своего шефа подчиненные вели в кабак охочего до халявы Отца Родного.

А наутро сигнализировали «Куда следует», что облеченный доверием власти товарищ, пребывая после выпитого в совершенно непотребном состоянии , увлеченно болтал о государственных тайнах

И руководящая вакансия вскоре открывалась! А бывший шеф переставал красить седые волосы, делать физзарядку, да и вообще сваливался с инфарктом. Казус с кладбищем остался бы незамеченным, да на носу выборы

И совершенно ни к чему доводить толпу до биться стекол в оконах областной администрации.

В гнилой Европе господа ,желающие съесть друг друга по обоюдному соглашению, сначала идут к нотариусу, регистрирующему и редактирующему договор о взаимном поедании, а также оберегающему права наследников съеденного. И сегодня с большим увлечением, чем в игре-стрелялке, обыватели соревнуются в прогнозах – съест л иг енерала Миронова (и если съест, то как скоро!) «почтенный инвестор» Сергей Бачин, появившийся на Ярославщине губернатора

Потанинский воспитанник раньше всех освоив технологию получения бюджетных миллиардов под «неведомо что» лихо изволил уничтожить могучий Копринский бор, украшавший и оберегавший от разрушения самый красивыый берег Волги, перекопал Копринский залив и речку Терновку.

Ему не терпелось создать рукотворное озеро ,на берегу которого коттеджи распродавались бы быстрее.

Мэрия Рыбинска сквозь пальцы смотрела на все его фокусы.

Ну совсем как в частушке 30х годов,сочиненной молодым писателем Валентином Катаевым «Как живете, караси?!-Ничего себе, мерси!»

Депутат Госдумы Ю.М. Синельщиков (бывший первый заместитель прокурора Москвы!) остановил уже начавшееся под Рыбинском «обнуление природы».

И на неопределенное время отодвинулась казавшаяся уже неизбежной распродажа плодородных земель, многие годы кормивших овощами весь Рыбинск.

Хотя земли вообще-то хватит и для кладбища и для огорода, людей ставят перед выбором «или – или». Мол, если не позволите пустить под «элитное» строительство «городской огород» – не будет вам кладбища.

На поле, пригодном для выращивания рекордных урожаев, мелиоративные канавы ещё «при Советах» проложены с уклоном в сторону Рыбинского водохранилища.

По ним щуки заплывают на нерест.

По керамическим трубам, проложенным в пашне, трупный яд течет в водохранилище. И жителям волжских городов приходится пить воду с экзотическими «биодобавками». Моральная угнетенность у прибрежных жителей вырастет в разы.

Каково сознавать, что дорогие вашему сердцу покойники если ещё не стали, то очень скоро станут кормом для гигантских щук?!Обыватели Ярославля и Рыбинска шепчутся, что вся эта затея с новым кладбишем лишь маскировка атаки «доброжелателей» на доверчивого губернатора.

Если оскорбленные «вечным покоем» в желудках щук обыватели окружат его резиденцию «товарищи по оружию» вряд ли заторопятся выручать Его Превосходительство.