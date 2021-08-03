Обзор новостей: Госдуметр показывает на "пасмурно" Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Снята блокировка обновлений канала "Социал Za", https://forum-msk.org/video/?video=17... 2 В Тверской области из-за урагана погибли три человека, https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Налоговый вычет увеличат втрое 4 Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, 5 Госдуметр показывает на «пасмурно» 6 На смену арестованному начальнику полиции найдется новый 7 Что-то белорусские спортсмены бегут… 8 Техосмотр будет пройти сложнее 9 Останкинский молочный завод и соседний завод напитков снесли. Вместо них стройка https://forum-msk.org/material/news/1... 10 На МАКСе без перемен Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/ht... И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOC... Вот сюда можно присылать пожертвования - это нам сейчас очень понадобится: карта номер 5106 2180 3639 1381



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