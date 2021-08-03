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Московский листок

Обзор новостей: Госдуметр показывает на "пасмурно"

Опубликовано 03.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Снята блокировка обновлений канала "Социал Za",

https://forum-msk.org/video/?video=17...

2 В Тверской области из-за урагана погибли три человека,

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Налоговый вычет увеличат втрое

 

4 Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки,

 

5 Госдуметр показывает на «пасмурно»

 

6 На смену арестованному начальнику полиции найдется новый

 

7 Что-то белорусские спортсмены бегут…

 

8 Техосмотр будет пройти сложнее

 

9 Останкинский молочный завод и соседний завод напитков снесли. Вместо них стройка

https://forum-msk.org/material/news/1...

10 На МАКСе без перемен

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Обзор новостей: Госдуметр показывает на "пасмурно"
Обзор новостей: Госдуметр показывает на "пасмурно"
03.08.2021
Снята блокировка обновлений канала "Социал Za"
Снята блокировка обновлений канала "Социал Za"
03.08.2021
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