Обзор новостей: Госдуметр показывает на "пасмурно"

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Снята блокировка обновлений канала "Социал Za",
https://forum-msk.org/video/?video=17...
2 В Тверской области из-за урагана погибли три человека,
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Налоговый вычет увеличат втрое
4 Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки,
5 Госдуметр показывает на «пасмурно»
6 На смену арестованному начальнику полиции найдется новый
7 Что-то белорусские спортсмены бегут…
8 Техосмотр будет пройти сложнее
9 Останкинский молочный завод и соседний завод напитков снесли. Вместо них стройка
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 На МАКСе без перемен
Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/ht...
И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOC...
Вот сюда можно присылать пожертвования - это нам сейчас очень понадобится: карта номер 5106 2180 3639 1381
|
|