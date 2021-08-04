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Московский листок

Предварительное заключение в помещении суда - новая мера пресечения?

Опубликовано 04.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон арест
Предварительное заключение в помещении суда - новая мера пресечения?

Сегодня автор узнал об ещё одной мере пресечения, не принятой, но реально существующей в рамках законодательства РФ – предварительном заключении в помещении суда. А именно, к автору материала обратились родственники и защита Пирова Фархода. Они рассказали, что Пиров Фарход и Хушанов Куршет (оба граждане РФ) стали жертвой массовой драки, произошедшей у торгового центра «Ашан». Точнее, стали жертвой дважды. Сначала стали потерпевшими в ходе драки (от нападения с применением огнестрельного оружия). Потом, по рассказу защитника, они, после того как отнесли заявления в полицию, были переквалифицированы в обвиняемых.

Однако суд, ввиду крайне неадекватного заполнения документов ОВД Мещанский, меру пресечения в виде заключения под стражу не избрал. Но задержанные не были отпущены, они до сих пор находятся в здании суда, в ожидании. Чего? Непонятно.

Дежурный ОВД Мещанский отказался дать свои комментарии по данной истории.

Автор материала немножко не понимает, что произошло в действительности. Если привлекаемые явно виновны – почему им не избрали меру пресечения? Если привлекаемые невиновны (или в их виновности есть разумные сомнения), то почему их не отпустили (хотя бы под домашний арест)? Если привлекаемые виновны, но суд не может назначить меру пресечения, потому что правоохранители так вот составили документы, то почему в Мещанском ОВД такие сотрудники? Вопросы. Вопросы.

По последней информации (поступившей от защиты) Хушанов Куршет был увезен из здания суда на гражданской машине в неизвестном направлении (причем в наручниках). Новое в правоприменительной практике в РФ множится.



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