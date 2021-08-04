Юристы как профессиональные дебилы

Да, я понимаю, что надоел читателям юридической темой и дебилами, но о чём сегодня писать? О каких новостях?

Нет, не то, что в мире и в России нет новостей, может, они и есть, да только их нет в новостных лентах. Вот, к примеру, портал rusnext.ru, на котором я регулярно смотрю новости, поскольку они включают и новости из Украины и Белоруссии. Так вот, начиная с 16:30 1 августа по 23:00 2 августа – за примерно 30 часов – на этом портале выставлено 90 новостей, из которых самой выдающейся новостью является новость событиях в олимпийской сборной Белоруссии. Нет, не медальном зачёте и прочем, а о Тимановской. Нновость о Тимановской во всех вариантах появилась на портале 11 раз из этих 90 новостей за эти 30 часов!

Не знаете, кто такая эта Тимановская? А она вам нужна? Это бегунья из олимпийской сборной Белоруссии, которой в Токио тренеры предложили бежать 400 метров эстафеты взамен внезапно выбывших белорусских спортсменок, которые должны были участвовать в этой эстафете. Точно, как у Высоцкого:

«Десять тысяч - и всего один забег остался.

В это время наш Бескудников Олег зазнался:

Я, — грит, — болен, бюллетеню, нету сил». И сгинул.

Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол».

Но в отличие от конькобежца в песне Высоцкого, которому предложили бежать не 400, а 10 000 метров, эта «белорусская спортсменка» завопила, что она эстафеты бегает только в Белоруссии, а в Токио она бежать эстафету не договаривалась:

«Я ж на длинной на дистанции помру — не охну,

Пробегу, быть может, только первый круг — и сдохну!

Но сурово эдак тренер мне: мол, надо, Федя, -

Главно дело - чтобы воля, грит, была к победе». ©

Но на Тимановскую уговоры тренеров не подействовали, воли к победе у неё не оказалось, и она отказалась и бежать, и возвращаться в Белоруссию, а вместо этого запросила политическое убежище в Польше. В этой новости, конечно, «всё прекрасно», но как этот скандал считать новостью? Нет, если ты старый мудак, сидишь с бабками на лавочке и надо о чём-то говорить, то можно говорить и об этом. Но если ты ещё в силах и хочешь жить, то как можно тратить время своей жизни на обсуждение эдаких «новостей»? Которые ведь появляются только потому, что работники СМИ ничего более сложного понять на способны.

Ладно, вот наковырял что-то на новость похожее, но сначала маленькая преамбула.

Когда я был молодым и ещё и студентом, то у нас в городе самыми отстойными студентами считались студенты сельскохозяйственного института (только через десяток лет я понял, насколько интересна работа в сельском хозяйстве, но уже было поздно – уже был металлургом, и это мне тоже нравилось). Но тогда – да, мы уважали физтех университета, готовившего специалистов ракетной техники, уважали горняков и, само собой, гордились тем, что у нас в институте дураки не приживутся – слишком сложна для них теория металлургических процессов и прочие дисциплины, которые полагается знать металлургу.

А сегодня, как я понимаю, если у дитя не хватает ума работать руками, а дипломы всех технических вузов даже со взятками для дитя нереальны, то такое дитя получает диплом юриста.

(Это, конечно, я со злости говорю, но поймите и меня).

Вот читаю как бы новость, но такую, какая никакого удивления не вызывает: «Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, признав её виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в столице, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд признал Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — сказала собеседница агентства».

Нет, понятно, что это за «суд», но ведь ещё очень важно, что именно об этом суде и вине Соболь подумают те, кто читает эту новость о приговоре ей. Вряд ли читатели поймут, что в пресс-служба суда резко оборвала часть 1 статьи 236 и получилось, что преступлением Соболь является только нарушение неких правил, безотносительно того, что за этим последовало. Типа снял маску – получи два года! И ни в одном СМИ это «преступное деяние» Соболь по-другому не подаётся и не подавалось. Вот, к примеру, изначальная новость от 29 января:

«В Тверском районном суде Москвы прошли заседания по избранию меры пресечения фигурантам масштабного уголовного дела по итогам акций протеста 23 января. Любовь Соболь, Олега Навального, Олега Степанова, Марию Алехину, Анастасию Васильеву и других задержанных отправили под домашний арест по обвинению в том, что собрание протестующих нарушало санитарно-эпидемиологических ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса (часть 1 статьи 236 УК)».

Вы поняли то, что вам лгут? Нет?

Тогда давайте сами посмотрим, когда на самом деле нарушение всяких там санитарно-эпидемиологических правил является преступлением. Вот часть 1 статьи 236 УК РФ полностью:

«1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».

И ещё 10 марта в помощь этим юристам (а Соболь – юрист) я пытался обратить внимание обвиняемых, что в данном случае ключевое понятие – «повлекло». http://www.ymuhin.ru/node/2328/estestvennye-itogi-covid-19-k-sozhaleniyu-promezhutochnye. То есть, просто нарушение правил не является преступлением, а преступлением является только такое нарушение правил, которое повлекло (или реально могло повлечь, если установить факт наступления последствий невозможно). И обвинители обязаны были доказать, что деяние Соболь «повлекло».

А в данном случае наступление последствий доказывается элементарно, наличие таких последствий легко установит каждый! Какие последствия должно были повлечь нарушение антиковидных правил массовые протесты в Москве? Правильно, увеличение заболеваемости и смертности от COVID-19. А это увеличение было?

Я уж не говорю о Белоруссии, где в 2020 году не было никаких-таких правил, посему и парад Победы проводили, и футбольные матчи, и эти массовые мероприятия даже без масок ничего не повлекли - в Белоруссии и число заболевших, и число умерших в несколько раз ниже, чем в Москве.

Но давайте посмотрим, что повлекли за собой протесты против фашистских издевательства над Навальным в Москве.

В декабре в Москве заболели COVID-19 204045 человек, умерли с этим ОРВИ 2307 москвичей.

В январе всё ещё заболели COVID-19 120303 человека, умерли с этим ОРВИ 2225 москвичей.

В феврале (по 4 марта, чтобы уравнять дни) заболели COVID-19 55212 человек, умерли с этим ОРВИ 1809 человек.

Таким образом протесты в защиту Навального вызвали снижение заболеваемости COVID-19 в четыре раза, а смертность с COVID-19 снизилась на 22%.

Так кого нужно сажать за такие результаты – протестующих или авторов этих «санитарно-эпидемиологических правил»?

Нет, понятно, что «судьи» в Москве подобраны преступниками Лепезиным и Лопатиной, посему, конечно, осудят протестующих. Но почему доводы о том, что в данном случае отсутствует состав преступления, поскольку протесты вызвали снижение заболеваемости, не распространяют сами подсудимые и их пресса? Почему Соболь об этом не говорит и не пишет? Я же сообщал об этом ещё 10 марта!

Такие это юристы.

И для либералов и их юристов такое непонимание законов и нежелание указать на несправедливость своих приговоров просто поражает! Получается, что они сами себя не хотят спасать!

Возьмите Навального, который тоже «юрист либеральной закалки». Я о беззаконности его осуждении пишу чуть ли не с регулярностью восхода Солнца, но толку-то? Но я поворю.

Итак, у Алексея Навального был условный срок по приговору от 2014 года о мошенничестве, это дело против него было инициировано по заявлению представителя французской фирмы «Ив Роше» Бруно Лепра. ЕСПЧ признал приговор по этому делу предвзятым и необоснованным, принудив нас, россиян, заплатить Алексею Навальному 76, затем 20 и ещё 2,6 тысяч евро. И мы уже заплатили. Мало того, после решения ЕСПЧ братья Навальные подали во Франции иск против этого Бруно Лепра за ложный донос, и французский суд в 2019 году принял этот иск к рассмотрению. Однако Верховный суд России, для которого решение ЕСПЧ является обязательным, и который обязан был отменить приговор Навальному, поступил проститутски – он приговор не отменил, но постановил пересмотреть дело по вновь вскрывшимся обстоятельствам – типа исполнил решение ЕСПЧ. Вы поняли? Это ещё предстоит выяснить в будущем суде – виноват Навальный по делу «Ив Роше» или нет. Таким образом, до пересмотра дела «Ив Роше» (которое, понятно, никто не спешит пересматривать) вообще непонятно, виновен ли Навальный в том, за что ему назначен срок в 3,5 года и который сейчас его заставляют отсидеть?

А вот теперь читайте статью 86 УК РФ «Судимость»:

«…3. Судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока…

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью».

Испытательный срок по делу «Ив Роше» окончился у Навального 30 декабря 2020 года, и раз Верховный Суд оставил ему приговор по этому делу в силе, то, следовательно, с 30 декабря прошлого года у него уже не было никакой судимости по делу «Ив Роше», и уже не было никакого наказания – ни настоящего, ни условного. После 30 декабря 2020 года были аннулированы все претензии к Навальному, даже если бы ЕСПЧ признало его виновным по делу «Ив Роше». И в силу статьи 86 УК РФ никто и ничего к Навальному по этому делу и по связанному с ними обстоятельствами не мог предъявлять.

Вам это понятно? А как много об этом обстоятельстве говорят либералы, их юристы и сам юрист Навальный?

Так ото ж!

И когда я говорю, что эти молодые юристы не просто дебилы, а дебилы своей профессии, то так ли уж я несправедлив?