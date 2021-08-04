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Московский листок

Кудрин считает, что наша экономика себя изжила

Опубликовано 04.08.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Кудрин считает, что наша экономика себя изжила

Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В интервью РБК он заявил, что Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", — сказал Кудрин.

По его мнению, только новое качество экспорта могло бы вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост.

Также Кудрин призвал наращивать внутренние инвестиции.

***

И вот этого человека с мозгом бухгалтера называли выдающимся экономистом, лучшим министром финансов и так далее?

Говоришь, что модель экономики себя изжила, а что это за модель? Что у нее за параметры?

Скажи прямо - это олигархическая модель, в которой практически все национальное богатство находится в руках сотни семейств, а остальные 145 миллионов являются принципиально нищими. Низкая стоимость рабочей силы, низкая производительность труда, крайне несправедливое распределение найционального богатства - какие новые качества может создавать такая модель?

Какой экспорт? Что мы можем экспортировать, кроме нефти, газа и небольшого перечня полезных ископаемых?

Хотя есть вариант - продавать непостредственно рабочую силу!

Как республики Средней Азии практически официально поставляют гастарбайтеров в Россию, так и Россия может поставлять сограждан на должности врачей, инженеров, матросов, солдат, проституток - в богатые западные страны. 

Мы и сейчас это делаем, только децентрализованно, без отчислений в казну. А могли бы пополнять бюджет всеми своими местами, включая филейные.

Пора, пора менять экономическую модель. С олигархического капитализма на цивилизованное рабовладение.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б. (редактор) написал 04.08.2021 04:09
Трудно подобрать эпитет к обозначению существа под погонялом "Кудрин".
Сраной правит убийца Кривоногих-Кабаев (оно же Ботоксная Крыса), о какой экономике может идти речь?
А "Кудряшка" разве является экономистом? Это просто балабол-приспособленец.
Что-то этот дебил перестал ратовать за государственный проект по майнингу мошенического биткоина (теперь эту идею продвигает бывший презик и премьер Медведев-Мендель).
И это реально толковые люди из правительства Рашки-гавняшки, которые всерьез воспринимают "полезность" криптовалюты"???
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