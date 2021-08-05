Дело о принудительной компенсации

4 августа 2021 года Ленинский суд города Ростова-на-Дону рассмотрит иск городской администрации к Максиму Березнякову о вручении ему денег (выкупной стоимости) за жильё, погибшее во время большого пожара в Ростове.

Как рассказывает сам Березняков — предыдущие заседания прошли крайне интересным образом. А именно — первое было отменено в связи с отсутствием его (Березнякова) и его адвоката. Несмотря на то, что они пришли и сидели ждали начала заседания. Во всех остальных, ни ему ни его адвокату практически не давали слова.

Почему администрации приходится навязывать компенсацию настолько настойчиво? Очень просто. В настоящее время Березняков живёт в маневренном фонде (выделенному ему после пожара, в результате настойчивых обращений). Чиновники насчитали ему за сгоревшее жилье сумму в 800 тысяч рублей. Жильё на эту сумму купить в Ростове невозможно. «Сейчас мне эти деньги дадут, из маневренного фонда выкинут, с очереди на жильё снимут и я останусь на улице со своим холодильником», - комментирует Березняков свою ситуацию.

Напоминаем, 21 августа 2017 года в Ростове произошёл страшный пожар. Огонь уничтожил 108 частных домов и повредил 89 квартир в 10 многоквартирных домах. 72 человека обратилось за медпомощью. Погиб один человек. Это по официальным данным. По неофициальным — больше. Во время пожара люди видели поджигателей и очень долго не видели пожарных (по каким-то причинам не ехавшим несколько часов). В качестве официальной причины происшедшего был назван поджог, затем поджог сменился каким-то странным несчастным случаем.

Далее началась выплата компенсаций. Значительной части погорельцев отказали под предлогом — а у вас есть недвижимость! Люди, имевшие бытовку на садовом участке, или одну на всю семью комнату с печным отоплением, показались чиновникам обеспеченными жильём в достаточной мере.

Весной-летом 2021 года после долгой кампании погорельцев по привлечению внимания к проблеме, большинству всё-таки выплатили компенсацию, достаточную для приобретения жилья. Но чиновники не были бы чиновниками, если бы и в такой ситуации не попытались сэкономить хотя бы на некоторых.