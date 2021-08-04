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Московский листок

Герой России Проценко собирается бороться с системой здравоохранения?

Опубликовано 04.08.2021 автором в разделе комментариев 3

путин выборы кремль проценко
Герой России Проценко собирается бороться с системой здравоохранения?

Главный врач Городской клинической больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему решил пойти в политику, о чем он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

- Ключевой момент — это обращение ко мне и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли», которые видят проблему, — рассказал Проценко.

Он пояснил, что «Единая Россия» собрала команду медиков, которые хотят изменить ситуацию в системе здравоохранения.

То есть руководство страны настолько не контролирует ситуацию в системе здравоохранения, что ни правительству, ни парламентскому большинству «Единой России» не по силам провести реформу здравоохранения?

Ну так неправда – еще как провели несколько лет назад отличную оптимизацию, кучу врачей уволили, кучу больниц закрыли, главным образом инфекционных. Благодаря чем, собственно, реаниматолог Проценко и оказался главным врачом срочно приспособленной под инфекцию больницы в Коммунарке.

Теперь новую реформу готовим?

Кстати, в «Единой России» на всех уровнях всегда много медиков, главным образом медицинских руководителей, а не рядовых врачей или, не дай бог, медсестер. А это не одно и тоже.

В прошлую избирательную кампанию, например, протащили в Думу неплохого хирурга Морозова, он даже профильный комитет возглавил. И чем он не сгодился?

А ведь что-то не слышно о нем больше как о практикующем враче. И побед в области организации здравоохранения не видно – иначе зачем бы призывать еще и Проценко?

Кстати, нынешний министр Мурашко как раз «с земли». И предыдущая Скворцова была очень серьезным специалистом в неврологии, академиком. Так может, не в личностях дело, а в системе?

Правда такова, что парламент у нас профессиональный. То есть хороший специалист, которого избрали депутатом, неизбежно уходит из профессии, а каким он станет законодателем, еще бог весть. Как правило, в парламенте он просто теряется…



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Длтблтлбтлбилб написал 04.08.2021 11:30
а! кстати об мураше нашем неутомимом: готовьтесь, г-н Баранов, уколоться - 60 уже ж поимели
ВСЕХХ, БББЛЛЛЯА!
ибо ннеххерр пенсионный фонд на их расходовать
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(без названия)
Жлдлодлтлдтж написал 04.08.2021 11:26
ага-ага: "перемены, которых требует система здравоохранения" руководства страны
(ну - шоб ни - ко - го!!! не осталось из этих сволочей-шовинистов-черносотенцев, а то ить, не дай еврейский племенной божок найдуццо способные кинуть ответку, - эттж холокост во весь шарик...)
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(без названия)
Длтдлтдтдтдж написал 04.08.2021 11:21
еще нч
Оный организм - не Герой России, а герой путинского труда, - расеянского.
Какой главный итог вовиного сидения на троне?
Прально - вымирание "этой страны"
организм на "п" - выдающийся исполнитель непреходящей Задачи N1.
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