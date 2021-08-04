Соведущий программы «60 минут» Евгений Попов, известный больше как «муж Скабеевой» (кстати, напрасно, он вполне самостоятельная творческая единица), отчитался о своих доходах перед выборами в Государственную думу.

Ведущий отметил, что совокупный доход семьи за 2020 год составил 11,4 миллиона рублей. При этом, основной доход Попова формировался из выплат от ВГТРК, Пенсионного фонда, ВТБ, Сбербанка и Тинькофф Банка, а также, как указано, от автодилера «Рольф».

Начнем с конца: выходит, Скабеева и Попов получали от телевидения меньше миллиона в месяц на двоих, или по полмиллиона на нос? И это вместе с доходами по вкладам и от рекламы?

Для рядового россиянина деньги, конечно, большие – 32 тысячи медианная зарплата по России.

Но если продавать душу, то продешевили.

А в самой декларации Попов указал квартиру площадью 104,6 квадратных метра и два нежилых помещения общей площадью 352,1 квадратных метра, а также автомобиль Mercedes GLE 300 d 4matic 2020 года выпуска (примерная стоимость — шесть миллионов рублей).

ФБК, признанный иноагентом и экстремистским сообществом, называет сумму в 300 миллионов рублей, оценивая недвижимость семьи Скабеевой-Попова. То есть если не пить и не есть, то за 30 лет с официальных доходов накопится.

Попов утверждает, что он «кристально чистый человек», то есть побочных доходов, не указанных в декларации, не имеет.

Но он же утверждает, что эта недвижимость стоит гораздо меньше. И правда, на ЦИАНе есть квартира аналогичной площади всего за 5 миллионов рублей. Но, правда, в 35 км от МКАД, в чистом поле. Навряд ли квартира Скабеевой там.

А на Верхней Масловке, где, как утверждает ФБК, находится жилье знаменитой пары, ЦИАН указывает другие суммы. Можно подобрать и подешевле, чем 300 миллионов. Но не сильно.

Не понимаю, если все так чисто и прозрачно, зачем говорить загадками, а не просто ткнуть носом всех в договор купли-продажи? Или в договор ипотеки, мол, смотрите, мне заменили смертный приговор ипотекой на 30 лет…

Но вот что-то темнят.

Договорчик-то на ипотеку, поди, кровью подписан?..

А.Б.