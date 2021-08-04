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Московский листок

Крым, вода, идиоты

Опубликовано 04.08.2021 в разделе комментариев 5

крым вода
Крым, вода, идиоты

Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем.

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Первую партию уже добыли, в настоящее время воду проверяют в одной из московских лабораторий.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — прокомментировал Хуснуллин. Он добавил, что на проверку качества потребуется несколько дней.

Одновременно вице-премьер заключил, что «мы сегодня можем смело сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».

Погодите, может дождемся анализов, а потом будем рапортовать?

И потом, невозобновляемые источники воды, даже значительные, не могут считаться решением проблемы с водой в Крыму. Надо объяснять, почему?

 

Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым

Об этом он заявил в эфире радиостанции Газпрома «Эхо Москвы».

По его мнению, «оккупант» должен обеспечивать поставки воды и других необходимых для жизни ресурсов самостоятельно. Гордон добавил, что Киеву следует напрямую обратиться к российским властям с требованием, чтобы вода на территорию Крыма поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.

«Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов», — заявил журналист.

Ранее Гордон отметил, что россиянам не следует покупать недвижимость в Крыму, так как вскоре он вернется в состав Украины.

В принципе, это все, что нужно знать о нынешней Украине. По-моему, нацисты выдавать воду по аусвайсу не догадывались.

Что касается недвижимости россиян, то все очень просто: приди и возьми.

Вот двух-трех гордонов я с собой на вечное поселение утащу, будьте спокойны.

А.Б.



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
СМЕРШ написал 04.08.2021 12:18
К стенке жидобандеровскую сволочь и их пособников!
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приди и возьми
<<Светослав>>> написал 04.08.2021 12:18
\\\Что касается недвижимости россиян, то все очень просто: приди и возьми.///
.
Не надо так волноваться, мосьЁ рЫдактор -- придем и возьмем. Как для вас специально подгоним броню и организуем под ее прикрытием прилет "Шмеля". Но, сдается мне, незадолго до освобождения Крыма от оккупации вы соберете шмотье и сдрыснете на историческую родину, от греха подальше ))
.
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Вся прелесть ситуации с Крымом
<<Светослав>>> написал 04.08.2021 12:13
Для особо альтернативно одаренных рЫдакторов: всю ответственность за население оккупированных территорий несет оккупант. Если оккупантоказался нацистом, да к тому ж еще и жoпoрyким, и не в состоянии обеспечить население водой -- это будет еще одной статьей обвинения на Международном трибунале. Думать надо было до того, как хапать чужое. Аналогично и с недвигой -- клинические дебилы, прикупившие ее после оккупации, останутся и без недвиги, и без денег.
.
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я с собой на вечное поселение утащу, будьте спокойны.
Пиравды написал 04.08.2021 11:57
я с собой на вечное поселение утащу, будьте спокойны.
Бл клоун. Мы тя видели на нтв с пашкой Пожигайло, если б не охрана, то без зубков осталася. Дурища.
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Я иностранный агент. Имейте ввиду, при комментировании.
Пиравды написал 04.08.2021 11:54
Представьте, живет семья мужик работает, баба рожает. Мужик обанкротился. Подумал и повесился. Баба с трудом вытянула детей, но на могилу мужика ходят, потому как заплатил человек жизнью!
Красножопые полностью проиграли. СССР производил одно г о в н о. Денег в казне не было. С трудом все 90 ые годы страна выбиралась из нищеты. И как с гуся вода, ни повинились, ни стыда, не совести. Наглые лживые морды.
Доколе?
Бездельники, тунеядцы и дебилы!!!
Вспомните страну доставшуюся любимому Владимиру Владимировичу Путину в конце прошлого века. Только, только капитализм начал приносить плоды после коммунофашистского морока, и огромная пятая колонна советских идиотов, тормозящая всеми частями тела естественное движение страны в правильном направлении.
Колонна идиотов никуда не делась, не растворилась, не умерла и пакостит по-большому равномерно и постоянно. Любое правильное решение в штыки, оболгать и выдать вранье о "великих" подвигах СССР, а правду о чудовищных преступлениях краснокоричневого урода замолчать или не отвечая на вопросы с конкретными фактами , приукрасить.
Это есть главная беда нашего великого государства и великого народа!!!
Очень тяжелая ноша для национального лидера, ведь пятая колонна это обычные русские люди , свои родные, и как поступить? Можно ли убить сына, потому что он не согласен с отцом и матерью? Дилемма.
Вот и бредет страна шарахаясь от своей тени и прогибаясь под тяжестью неразрешаемого бремени проблем, никак , никак , никак не разрешаемого бремени.
Пи Си
Я молодой и сильный, фееричный. И долблю малолеток на регулярной основе. А когда меня упрекают в неприличном поведении, то я демонстрирую мой
Х У Й
молодой и красивый хренище!
Когда кто-то посильнее меня, ну с членом побольше, то я лыбюсь и заискиваю, ибо не хочу чтоб в ы е бл и меня.
Это меня научила моя русская мама словами и мой русский папа кулаком и ***! А также РПЦ .
Искренне Ваш
Фееричный Анатолий Юрьевич
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