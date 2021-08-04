Крым, вода, идиоты

Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем.
Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Первую партию уже добыли, в настоящее время воду проверяют в одной из московских лабораторий.
«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — прокомментировал Хуснуллин. Он добавил, что на проверку качества потребуется несколько дней.
Одновременно вице-премьер заключил, что «мы сегодня можем смело сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».
Погодите, может дождемся анализов, а потом будем рапортовать?
И потом, невозобновляемые источники воды, даже значительные, не могут считаться решением проблемы с водой в Крыму. Надо объяснять, почему?
Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым
Об этом он заявил в эфире радиостанции Газпрома «Эхо Москвы».
По его мнению, «оккупант» должен обеспечивать поставки воды и других необходимых для жизни ресурсов самостоятельно. Гордон добавил, что Киеву следует напрямую обратиться к российским властям с требованием, чтобы вода на территорию Крыма поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.
«Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов», — заявил журналист.
Ранее Гордон отметил, что россиянам не следует покупать недвижимость в Крыму, так как вскоре он вернется в состав Украины.
В принципе, это все, что нужно знать о нынешней Украине. По-моему, нацисты выдавать воду по аусвайсу не догадывались.
Что касается недвижимости россиян, то все очень просто: приди и возьми.
Вот двух-трех гордонов я с собой на вечное поселение утащу, будьте спокойны.
А.Б.
|
|
СМЕРШ написал 04.08.2021 12:18
<<Светослав>>> написал 04.08.2021 12:18
.
Не надо так волноваться, мосьЁ рЫдактор -- придем и возьмем. Как для вас специально подгоним броню и организуем под ее прикрытием прилет "Шмеля". Но, сдается мне, незадолго до освобождения Крыма от оккупации вы соберете шмотье и сдрыснете на историческую родину, от греха подальше ))
.
<<Светослав>>> написал 04.08.2021 12:13
.
Пиравды написал 04.08.2021 11:57
Бл клоун. Мы тя видели на нтв с пашкой Пожигайло, если б не охрана, то без зубков осталася. Дурища.
Пиравды написал 04.08.2021 11:54
Красножопые полностью проиграли. СССР производил одно г о в н о. Денег в казне не было. С трудом все 90 ые годы страна выбиралась из нищеты. И как с гуся вода, ни повинились, ни стыда, не совести. Наглые лживые морды.
Доколе?
Бездельники, тунеядцы и дебилы!!!
Вспомните страну доставшуюся любимому Владимиру Владимировичу Путину в конце прошлого века. Только, только капитализм начал приносить плоды после коммунофашистского морока, и огромная пятая колонна советских идиотов, тормозящая всеми частями тела естественное движение страны в правильном направлении.
Колонна идиотов никуда не делась, не растворилась, не умерла и пакостит по-большому равномерно и постоянно. Любое правильное решение в штыки, оболгать и выдать вранье о "великих" подвигах СССР, а правду о чудовищных преступлениях краснокоричневого урода замолчать или не отвечая на вопросы с конкретными фактами , приукрасить.
Это есть главная беда нашего великого государства и великого народа!!!
Очень тяжелая ноша для национального лидера, ведь пятая колонна это обычные русские люди , свои родные, и как поступить? Можно ли убить сына, потому что он не согласен с отцом и матерью? Дилемма.
Вот и бредет страна шарахаясь от своей тени и прогибаясь под тяжестью неразрешаемого бремени проблем, никак , никак , никак не разрешаемого бремени.
Пи Си
Я молодой и сильный, фееричный. И долблю малолеток на регулярной основе. А когда меня упрекают в неприличном поведении, то я демонстрирую мой
Х У Й
молодой и красивый хренище!
Когда кто-то посильнее меня, ну с членом побольше, то я лыбюсь и заискиваю, ибо не хочу чтоб в ы е бл и меня.
Это меня научила моя русская мама словами и мой русский папа кулаком и ***! А также РПЦ .
Искренне Ваш
Фееричный Анатолий Юрьевич