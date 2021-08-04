Крым, вода, идиоты

Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем.

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Первую партию уже добыли, в настоящее время воду проверяют в одной из московских лабораторий.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — прокомментировал Хуснуллин. Он добавил, что на проверку качества потребуется несколько дней.

Одновременно вице-премьер заключил, что «мы сегодня можем смело сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».

Погодите, может дождемся анализов, а потом будем рапортовать?

И потом, невозобновляемые источники воды, даже значительные, не могут считаться решением проблемы с водой в Крыму. Надо объяснять, почему?

Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым

Об этом он заявил в эфире радиостанции Газпрома «Эхо Москвы».

По его мнению, «оккупант» должен обеспечивать поставки воды и других необходимых для жизни ресурсов самостоятельно. Гордон добавил, что Киеву следует напрямую обратиться к российским властям с требованием, чтобы вода на территорию Крыма поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.

«Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов», — заявил журналист.

Ранее Гордон отметил, что россиянам не следует покупать недвижимость в Крыму, так как вскоре он вернется в состав Украины.

В принципе, это все, что нужно знать о нынешней Украине. По-моему, нацисты выдавать воду по аусвайсу не догадывались.

Что касается недвижимости россиян, то все очень просто: приди и возьми.

Вот двух-трех гордонов я с собой на вечное поселение утащу, будьте спокойны.

А.Б.