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Московский листок

Обзор новостей: МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд

Опубликовано 04.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Российская модель экономики устарела и изжила себя,

считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Герой России Проценко собирается бороться с системой здравоохранения?

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Евгений Попов отчитался о доходах

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Столичные власти готовятся «мутить» с электронным голосованием

 

5 Ипотека исчезает от нищеты заемщиков

 

6 Бесплатное жилье бывает только в мышеловке

 

7 Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым

 

9 Раскрыта личность раздолбая Ее величества

 

10 МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд

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