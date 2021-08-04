Обзор новостей: МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Российская модель экономики устарела и изжила себя,
считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Герой России Проценко собирается бороться с системой здравоохранения?
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Евгений Попов отчитался о доходах
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Столичные власти готовятся «мутить» с электронным голосованием
5 Ипотека исчезает от нищеты заемщиков
6 Бесплатное жилье бывает только в мышеловке
7 Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым
9 Раскрыта личность раздолбая Ее величества
10 МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд
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