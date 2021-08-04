Обзор новостей: МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Герой России Проценко собирается бороться с системой здравоохранения? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Евгений Попов отчитался о доходах https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Столичные власти готовятся «мутить» с электронным голосованием 5 Ипотека исчезает от нищеты заемщиков 6 Бесплатное жилье бывает только в мышеловке 7 Питьевую воду для снабжения Крыма начали добывать из скважины под Азовским морем https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым 9 Раскрыта личность раздолбая Ее величества 10 МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/ht... И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOC... Вот сюда можно присылать пожертвования - это нам сейчас очень понадобится: карта номер 5106 2180 3639 1381



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