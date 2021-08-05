Бесславные болтуны

Экономисты – кто это?

В начале августа дали интервью два «официально выдающихся» экономиста России – Кудрин дал интервью РБК и Набибуллина - Financial Times. Набибулина заявила, что для борьбы с бедностью нам нужна инфляция в 4%, а Кудрин выяснил, что модель экономики России себя изжила.

В переводе с греческого «экономика» – это ведение хозяйства. Поэтому любой человек, который ведет реальное хозяйство, уже по этой причине является экономистом безо всяких дипломов. Правда, сегодня экономику считают наукой, но я к этому отношусь скептически – эдак мы скоро и отправление естественных надобностей зачислим в разряд искусств. И в этой науке «экономика» сегодня столько всяких «ученых», «профессионалов» и «специалистов», ни разу не только не ведших, но и не видевших ни одного крупного хозяйства, что вопрос уже стоит не о том, наука ли экономика, а о том, стоит ли вообще тратить собственное время на знакомство с болтовнёй этих «экономистов». Но я потрачу.

В свое время американский действительно экономист русского происхождения Василий Васильевич Леонтьев, получивший Нобелевскую премию за внедрение плановых основ хозяйствования в капиталистических странах и реально настраивавший в своей время хозяйство многих стран, в том числе и такой страны как Япония (награждён старейшим японским орденом), пытался обратить внимание ученых остальных отраслей знаний на то, что экономику захлестнула волна «теоретиков», ни только ничего не знающих о реальных хозяйствах, но и не пытающихся ничего о них узнавать. Довольствующихся только знанием слов.

В введении к книге «Экономическое эссе» Леонтьев пишет, казалось бы, изначально понятное: экономика - это наука сугубо практиков! Но для практика любое понятие имеет вид образа или даже чувства. Нельзя быть хозяином вне хозяйства, нельзя создавать теории, не получая данных от конкретных предприятий, сделок, движений денег и товара.

А подавляющее число «светил экономики» работают сами на себя – на свои научные звания - и их работы являются чистым умствованием, которое никому не нужно и ничего не дает. Их «гениальные озарения», полученные от длительного созерцания потолка, – пустые забавы, изначально опасные для тех политиков и практиков, кто попробует на них опереться.

Леонтьев проводит анализ публикаций американских экономистов за 1972-1981 годы. Только в одной из каждых 100 публикаций ее автор опирается на данные, собранные им самостоятельно, то есть только один из ста экономистов потрудился ознакомиться с тем, что исследует, – с собственно хоть каким-то хозяйством. Еще около 20% авторов использовали данные об экономике, заимствованные ими из литературных источников. А три четверти «экономистов» представили результаты своих работ в виде выдуманных проблем и таких же решений. (И это, заметим, в Америке, обычно не склонной платить деньги своим ученым ни за что).

«Возникает вопрос, – с горечью пишет Леонтьев, – как долго еще исследователи, работающие в таких смежных областях, как демография, социология и политология, с одной стороны, и экология, биология, науки о здоровье, инженерные и различные прикладные дисциплины, с другой стороны, будут воздерживаться от выражения озабоченности по поводу состояния устойчивого, стационарного равновесия и блестящей изоляции, в которой оказались экономисты-теоретики в настоящее время?». Перефразирую это высказывание Леонтьева, выразив его суть: до каких пор остальные ученые будут терпеть положение, при котором звание «ученого» дают людям, занимающимся пустопорожним умствованием и паразитирующим на одураченном обществе? (Леонтьев недоучёл, что остальных учёных же осталось всего ничего, остальные – такие же учёные, как и экономисты).

Это предостережение действительно знающего экономиста осталось гласом вопиющего в пустыне и сегодня страшно уже не то, что даже умственно неполноценные типы, вроде нынешних правительственных и думских «экономистов», пытаются «управлять» хозяйством России, а то, что народ их до этого управления допускает.

Люди, что творится?! Вы же не сядете в самолет, если узнаете, что его пилот сам еще ни разу не летал? Так как же можно таким кретинам вверять хозяйство России, которое, между прочим, принадлежит не только нам, но и будущим поколениям? И как много надо ума и способности к фантазии, чтобы предвидеть, что будет с хозяйством страны, когда до власти в России дорвутся вот эдакие «экономисты»?

Идиоты!

На оба эти интервью прореагировал А. Баранов, главный редактор ФОРУМмск, ни разу не экономист, а просто хозяин. Что касается Набибуллиной, то Баранов (как и я), полжизни проживший в стране вообще без инфляции, закончил своё выступление вопросами:

«Но вот как инфляция в 4 процента поможет борьбе с бедностью? Бедные станут на 4 процента богаче? А к осени, когда бедность в стране отступит под давлением инфляции, начнется подъем производства - инфляция упадет до 3 и даже 2 процентов! Ясно, что рост производства нас ждет ошеломительный! Интересно, мне одному кажется, что Эльвира Сахипзадовна просто издевается?».

Не согласен, мне так не просто не кажется, а я уверен, что Набибуллина просто дура - реальная дура из тех идиотов, которые набились во власть в России.

Нет, когда эти слабоумные идиоты в своём кругу, то они кажутся друг другу очень умными, но по своей сути это реальные дебилы, не способные даже оценить свою деятельность по её результатам. Там - у власти в России - все такие, начиная от депутатов. Могу для примера взять ещё одну бабу - Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Попову. В 2017 году она утвердила «Методику расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17», а когда началась афера острой респираторной вирусной инфекции COVID-19, о Попова даже не вспомнила, что эпидемию ОРВИ в России надо объявлять после расчёта заболевших по этой, ею же и утверждённой методике. То есть, утверждая ГЛАВНЫЙ руководящий документ своего ведомства, Попова не представляла, зачем он нужен.

Что касается Кудрина, интервью которого можно прослушать на РБК https://www.rbc.ru/economics/03/08/2021/610703349a79473be81465fd, то я предпочту взять из него то главное, что увидел журнал «Forbes», хотя меня тошнит даже от этого пересказа. Вот к примеру: «Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила и не даст нужного результата, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК. По его словам, России пока так и не удалось перейти от экономики спроса к инвестиционной модели экономики».

Твою мать! Это же старый перестройщик, это же его «модель экономики» сейчас внедрена в России. И тогда, в конце 90-х он же вопил, что плановая модель экономики себя изжила и надо плановую экономику заменить рыночной. Причём, тогдашняя компания таких же, как и он, дебилов просто не соображала, что после выхода из натурального хозяйства первобытнообщинного строя любая экономика является рыночной! Ведь товарное хозяйство без рынка не сможет сбыть свой товар или даже обменять его при марксовом коммунизме.

А альтернатива плановости в экономике – безмозглость. Не рыносность, а безмозглость! И именно безмозглую экономику Кудрин и организовал в России, не понимая, что он делал. А сейчас, когда перестроечные светила экономики обосрались, этот гений выдумал некую «экономику спроса». А что это? Что, бывает экономика, которая производит товары, на которые нет спроса? Как видите, в курином мозгу этих дебилов – бывает!

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone», - вещает этот дебил во главе Счётной палаты России. А что – до сих пор в России производится товар, который никто не хочет покупать? Кем производился? Кроме, конечно, дебилов Думы, производящих законы.

Тошнит от этих напыщенных идиотов, поэтому давайте вспомним о действительно хозяине, действительно экономисте, который вытянул Россию из глубочайшей дыры, оставленной ему царём и Гражданской войной, - о И.В. Сталине.

Модель развития экономики

Давайте вспомним, как Сталин развивал главную и составную часть экономики СССР – промышленность СССР.

Промышленность не может работать без покупателя. Созданный ею товар должен быть куплен, иначе промышленность не в состоянии произвести следующий. Чем больше покупают товаров, тем быстрее развивается, растет промышленность. Если покупатели берут только половину продукции, произведенной станком, нет смысла, а главное, денег покупать второй станок. Но если покупатели с этого станка забирают всю произведенную продукцию, и еще хотят и могут купить, то тогда есть смысл покупать второй станок, и есть деньги для такой покупки, - тогда промышленность растет и развивается.

Еще раз. Обратите особое внимание! Чтобы промышленность развивалась и давала все больше и больше товаров, ей нужен покупатель! Ей нужен рынок – люди с желанием купить и с деньгами

Если кто-либо хочет развить свою промышленность, ему нужны не инвестиции, не займы, не надо ходить по миру с протянутой рукой, а нужно позаботиться о покупателях для своих товаров.

Сталин это понимал и рассматривал несколько путей поиска покупателей для промышленности СССР – путей развития промышленности СССР.

Например, прусский путь, предусматривающий аннексию какой-либо страны, создание препятствий для развития ее промышленности, и за счет ее рынка - ее покупателей - развитие собственной промышленности.

Или английский путь. Это путь захвата колоний и использования их рынка для развития промышленности метрополии.

Разумеется, эти пути не подходили Советскому Союзу, и Сталин выбрал американский путь развития промышленности: путь развития собственного рынка, то есть путь создания покупателей прежде всего внутри собственной страны.

Вспомним, как Генри Форд, основатель автомобильной индустрии США, создавал себе покупателей. Вот Форд организовал массовый выпуск автомобилей и готов был его начать. Но кому их продавать? Экспортировать их для продажи богатеньким Буратино во всём мире? Делать то, что рекомендует Кудрин?

Нет, Форд не был идиотом. В те годы средняя зарплата рабочего в США была 60 центов в день, а Форд, когда наконец стал готов завалить покупателей автомобилями, взял и стал платить рабочим своих заводов невиданную по тем временам зарплату – 5 долларов в день – и этим спровоцировал профсоюзы и в других отраслях американской промышленности на требования по повышению зарплаты. Когда его разъяренные коллеги-капиталисты выплеснули на него свое негодование, он вполне резонно возразил им: «А кто будет покупать мои автомобили?»

Обратите внимание - чтобы увеличить производство чего-либо, нужно сначала дать деньги покупателю. Создав средний класс, класс людей, для которых покупка автомобиля стала обычным делом, США развили свою автомобильную промышленность.

А у Сталина, начиная с 30-х годов, начали вводиться в строй тысячи заводов и фабрик (где он взял для этого деньги и как выкрутился в условиях мировых санкций– второй вопрос). Заводы СССР были готовы давать продукцию, но кому? Где покупатели? И Сталин начал насыщать СССР деньгами – он произвел эмиссию – за пару лет увеличил объём обращающихся денег в СССР с 2,9 миллиарда рублей на конец 1929 года до 22,2 миллиарда на конец 1939 года. И этим насыщением рынка СССР деньгами, создал покупателей для предприятий СССР. Но важно, кому Сталин дал деньги и как он их дал.

Предприятия были в долгах, поскольку покупали оборудование и строились. Так вот, эмиссией денег были покрыты их долги. Ведь первыми вступали в строй заводы тяжелой промышленности, производящие средства производства – станки, оборудование и т.д. А какое оборудование может купить предприятие, если оно в долгах? Вот долги всем предприятиям и простили – покупайте отечественное оборудование!

Если в первой пятилетке (1928-1932 гг.) среднегодовой импорт составлял 4,1 млрд. золотых рублей, и в этом числе 60,3% шли на закупку машин и сырья для них, то во второй пятилетке (1933-1937 гг.) импорт упал до 1,2 млрд., а доля машин и сырья в нем до 27,3%. Если в1928 г. в составе всего промышленного оборудования промышленности СССР 43% было импортным, то в 1938 году импортное оборудование составляло уже всего 0,94%.

Но промышленность СССР, само собой, начала выпускать и товары для народа, а как быть с реализацией этих товаров?

И начиная с 1929 года Сталин резко повышает цены на хлеб, а это повлекло и повышение цен на мясо, в1913 г. килограмм белого хлеба стоил в Москве 13 коп, а в1940 г. – 90 коп. И потоки денег за дорогие продукты хлынули крестьянам, и они стали покупать в городе товары промышленности - от тракторов, до патефонов с костюмами. От этих денег с села возросла зарплата в городе, конкретно, с 1928 года по 1934 год фонд заработной платы в СССР вырос более чем в пять раз и достиг в 1934 году 41,6 млрд. рублей против 8,2 млрд. рублей в 1928 году. А среднегодовая заработная плата возросла в 1937 году до 3047 рублей или более чем в четыре раза против 1928 года, и продолжала неуклонно увеличиваться.

И заметьте, всё это было при одном и том же золотом обеспечении рубля: как при царе рубль стоил как был при царе, так и остался – 7,74234 грамм золота. А фактически к 1939 году за золотую монету в 10 рублей, правда, царской чеканки (свою золотую монету тоже отчеканили, но в оборот не пустили – не было необходимости, поскольку в обороте хватало царского золота) в Москве платили 9,60 купюрами «червонцев».

И если в1913 г. основная масса рабочих в Петербурге зарабатывала около 600 рублей в год, жалование у армейского поручика было 720 рублей в год, то в1937 г. среднегодовая зарплата в СССР стала, как выше сказано, свыше 3000 руб. В1937 г. средний колхозник СССР, кроме денег за проданную колхозом продукцию, получал на трудодни натуроплатой 17 центнеров зерна. Посмотрите на фото бабушек и дедушек предвоенной поры: как они выглядят и во что одеты. И все это при бесплатном лечении, бесплатном обучении, практически бесплатных отдыхе и жилье.

Итак, Сталин сформировал в СССР рынок для промышленности СССР и результат не заставил себя ждать. Если сделать сравнение в сопоставимых ценах (1928 г.), то уровень промышленного производства1913 г. – 11,0 млрд. рублей – СССР достиг уже в1927 г., а в следующем 1928 перекрыл его – 16,8 млрд. рублей. Но дальше произошел никем не виданный и до сих пор никем не перекрытый рывок: в1938 г. промышленное производство составило 100,4 млрд. рублей! По объему производимой товарной продукции СССР вышел с пятого места в мире и четвертого в Европе на второе место в мире и первое в Европе. Он стал производить 13,7% мировой промышленной продукции. США производили 41,9%; Германия – 11,6%; Англия – 9,3%; Франция – 5,7%.

Итак, посмотрите на этапы, которыми Сталин развил экономику.

1. Умом и «затягиванием поясов» народа собрал в 1924-1928 гг. деньги на закупку оборудования для промышленности.

2. Резко поднял цены на продовольствие и остальные товары по отношению к золоту в 1929-1933 гг. и этим направил деньги крестьянам, которых тогда было в СССР большинство.

3. Произвел в эти же годы эмиссию денег, чтобы рынок СССР стал ненасытным.

И промышленность СССР бросилась его насыщать со скоростью, недоступной промышленности других стран.

Свой рынок! Рынок своей страны, а не заграницу!

А теперь вспомните, что сделали перестройщики – все эти гайдары с кудриными и путины с чубайсами – они лишили денег весь народ СССР, всю его промышленность и сельское хозяйство! Лишили, обесценив рубль искусственным занижением его стоимости по отношению к доллару!

И отдали рынок СССР китайцам!

А теперь эти уроды рассуждают на тему, что модель экономики у нас, дескать, не та.

Стараемся для банков

Теперь, что касается инфляции, а это умное слово означает постоянное повышение цен на товары, продаваемые за валюту данной страны.

Испокон веков средний хозяин стремился прибыль положить себе в карман и лишь два экономиста – Форд и Сталин – направляли ее на развитие рынка своей промышленности: они упорно и планомерно снижали цены.

Понимаете, вы можете прямо дать деньги потребителю, скажем, поднять ему зарплату, а можете снизить цену на товар. И этим снижением цены достигается гораздо большее увеличение спроса, нежели при увеличении цены и выброса денег на рынок, - чем при инфляции. При снижении цен деньги дорожают и, следовательно, на не потраченный сегодня рубль, завтра можно тех же товаров купить гораздо больше. Никто, повторю, кроме Форда и Сталина, этот экономический прием не осуществлял. Да, бывает, в ходе конкуренции с целью отобрать рынок у других производителей, цены снижают, но как только появляется возможность их снова поднимают. Так развивать рынок, как его развивали Форд и Сталин, никто не развивал и не развивает. Сегодня, кстати, это и невозможно, поскольку для этого надо, чтобы во главе рынка стояли экономисты, а где они?

А тогда, при Сталине, после того, как в 1947 г. был стабилизирован рубль и цены, началось планомерное и ежегодное снижение цен на все товары и рынок СССР становился все более емким и емким, промышленность и сельское хозяйство крутились на полную мощность и непрерывно наращивали производство, а «разворот товарооборота» – длинные цепочки покупок-продаж полуфабрикатов – автоматически увеличивали число хозяев (экономистов), которые борясь за снижение цены своих товаров и услуг не давали производить ненужные вещи или товары в ненужном количестве.

Поскольку правда истории заключена в бухгалтерских книгах, то дам выписки из этих книг, подобранные экономистом В. Шараповым.

«Давайте же посмотрим на цены того времени.

Самым низким после 1921-1922 гг. уровень жизни в СССР был в 1946-1947 гг.

Какие цены были в 1947 г. (год денежной реформы) на основные продукты питания и товары народного потребления и какими они стали через шесть лет (в год смерти Сталина), явствует из приведенной ниже таблицы.

Наименование продуктов и товаров Цены в Сталинских руб. Снижение цен 1947 год 1953 год Хлеб белый и хлебобулочные изделия (1 кг) 5 руб. 50 коп. 3 руб. в 1,8 раза Хлеб черный 3 руб. 1 руб. в 3 раза Мясо (говядина) З0 руб. 12 руб. 50 коп. в 2,4 раза Рыба (судак) 12 руб. 7 руб. 10 коп. в 1,7 раза Молоко (1 л) 3 руб. 2 руб. 24 коп. в 1,3 раза Масло сливочное 64 руб. 27 руб.80 коп. в 2,3 раза Яйца (десяток) 12 руб. 8 руб. 35 коп. в 1,45 раза Сахар-рафинад 15 руб. 9 руб. 40 коп. в 1,6 раза Масло растительное 30 руб. 17 руб. в 1,75 раза Водка 60 руб. 22 руб. 80 коп. в 2,6 раза Пиво (0,6 л) 5 руб. 2 руб. 96 коп. в 1,7 раза Банка крабов 20 руб. 4 руб. 30 коп. в 4,6 раза Автомобиль «Победа» - 16000 руб. - Автомобиль «Москвич» - 9000 руб. - Обувь (пара, в среднем) 260 руб. 188 руб. 50коп. в 1,35 раза Ситец (1 м) 10руб. 10 коп. 6 руб. 10 коп. в 1,74 раза Шерстяная ткань (1 м) 269 руб. 113 руб. в 2,5 раза Шелк натуральный 137 руб. 100 руб. в 1,37 раза Стоимость продовольственной корзины в месяц 1130 руб. 510 руб. в 1,75 раза

Необходимо иметь в виду, что продовольственная корзина, разработанная в 1950 г. советскими учеными, была значительно «тяжелее» той, которую предложили в 1994 г. «ученые-демократы», в таблице ниже дано их сравнение.

Годовая норма потребления в кг. 1953 год 1994 год Снижение Хлеб (белый и черный) 183 102 в 1,7 раза Картофель 114 105 в 1,08 раза Овощи и бахчевые 141 110 в 1,28 раза Фрукты 91 41 в 2,2 раза Мясо и мясные Продукты 63 50 в 1,25 раза Рыба 21 15 в 1,4 раза Молоко (л) 365 246 в 1,47 раза Яйца (шт.) 350 140 в 2,5 раза

Заработная плата рабочих в 1953 г. колебалась от 800 до 3000 и выше рублей, что говорит об отсутствии в то время уравниловки.

Шахтеры и металлурги-стахановцы получали в то время до 8000 руб. в месяц.

Заработная плата молодого специалиста-инженера составляла 900-1000 рублей, старшего инженера – 1200-1300 рублей.

Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей в месяц.

Оклад союзного министра не превышал 5000 рублей, зарплата профессоров и академиков была выше, нередко превышая 10 000 руб.

Покупательная способность 10 рублей по продуктам питания и товарам народного потребления была выше покупательной способности американского доллара в 1,58 раза (и это при практически бесплатных жилье, лечении, домах отдыха и т. д.).

С 1928 по 1955 гг. рост продукции массового потребления в СССР составлял 595% из расчета на душу населения.

Реальные доходы трудящихся выросли в сравнении с 1913 г. в 4 раза, а с учетом ликвидации безработицы и сокращения продолжительности рабочего дня – в 5 раз.

В то же время в странах капитала уровень цен на важнейшие продукты питания в 1952 г. в процентах к ценам 1947 г. значительно увеличился.

Товар Процент подорожания США Англия Франция Хлеб 128 190 208 Мясо 126 135 188 Масло 104 225 192 Сахар 106 233 370

Успехи СССР не на шутку тревожили капиталистические страны, и в первую очередь США.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 г.в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас...» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 г. объем русского производства в 3-4 раза превысит американский. И если это произойдет, то последствия для стран капитала (и в первую очередь для США) окажутся по меньшей мере грозными.

А Херст, король американской прессы, после посещения СССР предлагал и даже требовал создания постоянного совета планирования в США.

Капитал отлично понимал, что ежегодное повышение уровня жизни советского народа является самым веским аргументом в пользу превосходства социализма над капитализмом.

Капиталу, однако, повезло: умер (скорее был умерщвлен) Сталин».

Вот вам сравнение страны с дефляцией – с понижением цен, в данном случае, плановым, - и стран с инфляцией.

Кому выгодна инфляция, кому она вообще нужна? При инфляции вы окажетесь неспособными копить деньги на крупные покупки, и что в этом случае вам придётся делать? Правильно – идти в банки и брать кредит. Так какому народу нужна инфляция?

Только банкам.

***

Вот, собственно, к каким мыслям приводят выступления светил нынешней «модели экономики» России, а по сути модели её грабежа.

Нам нужна плановая модель хозяйство и даже не такая, за которую В. Леонтьев награждён орденом «Восходящего солнца», а хотя бы такая, которую начал строить Сталин, разумеется, усовершенствованная.