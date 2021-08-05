Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран, включая США, Великобританию и Францию, потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление с требованием распространил СБ ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года, когда Россия признала республики независимыми, чтобы отразить вооруженные действия Грузии против них.
***
Ну и представим, что в кремле согласислись - выходим! Идите нафиг, осетины с абхазами, мы вас больше не признаем по просьбе прогрессивного человечества!
В Афганистане США только объявили о выводе, как сразу поножовщина началась. Думаете, в Грузии иначе будет?
И не надо кивать на Аджарию - там войны и не было. А в Абхазии грузин вообще практически не осталось. Верни ситуацию назад - и не останется абхазов.
Может, из Крыма тоже чего вывести? Крым же Украине безлюдным нужен...
А.Б.
|
|
неангнпг написал 05.08.2021 00:27
Очередной скандал, связанный с пандемией коронавируса, разгорелся в России. 4 августа на сайте Министерства здравоохранения России была опубликована статистика, согласно, которой на начало августа в России привито всего 13 000 человек. Статья провисела на сайте Министерства всего два часа, после чего была удалена. По официальным данным на начало августа в России привито около 63 миллионов человек. Однако, данные, собранные по регионам РФ не подтверждают эти данные. В ряде случае выделенные для регионов деньги на вакцины вообще не дошли до медицинских учреждений.
Социологические опросы, проведенные в июне 2021 года, показывают, что только 6% россиян готовы сделать прививку. Однако, большинство из согласных хотят использовать западные прививки, а не российские. По мнению экспертов российская прививка Спутник представляет собой имитацию, которая никак не ухудшает и не улучшает иммунитет, так как переставляет собой воду для инъекций.
На фоне требований некоторых работодателей об обязательности прививки растет насилие. За июль было совершено несколько сотен нападений на работодателей и врачей. Около 20 из них закончились летально. Так же растет число фирм, предлагающих фальшивые справки о прививке. В Интернете распространение получили инструкции о нейтрализации прививки. Они основаны на данных американских исследований 60-х годов. Согласно ним, если привитое место в течении 30 минут помазать йодом, то его инфильтрация убьет ослабленные штаммы бактерий или и вирусов в течении пяти минут. Так 96% добровольцев, привитых от кори, прошедшие такую процедуру, заразились ее после прививки. В начале лета сайты, содержащие данную информацию, были забанены в США и Европе. В России эти методы также пытались забанить по решению властей.