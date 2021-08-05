Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран, включая США, Великобританию и Францию, потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление с требованием распространил СБ ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года, когда Россия признала республики независимыми, чтобы отразить вооруженные действия Грузии против них.

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Ну и представим, что в кремле согласислись - выходим! Идите нафиг, осетины с абхазами, мы вас больше не признаем по просьбе прогрессивного человечества!

В Афганистане США только объявили о выводе, как сразу поножовщина началась. Думаете, в Грузии иначе будет?

И не надо кивать на Аджарию - там войны и не было. А в Абхазии грузин вообще практически не осталось. Верни ситуацию назад - и не останется абхазов.

Может, из Крыма тоже чего вывести? Крым же Украине безлюдным нужен...

А.Б.