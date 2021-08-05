Хоть бы и борьбу против самих себя, но возглавить обязательно

Большая радость настигла жителей Щукина, когда они было расслабились и предались обычному своему состоянию – изумлению от начальства.

На этот раз начальство решило произвести впечатление разорвавшейся бомбы или чего-то подобного: к курчатовскому дому культуры, уже много лет закрытому от горожан, приехал главный гость столицы Сергей Собянин. Рядом с Собяниным прибыл еще один мужчина приятной наружности и неопределенной роли.

- Неужто, - подумали щукинцы, но ошиблись.

И лишь немногие узнали в нем кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», до недавнего времени щукинцам совершенно не известного. Да, собственно, и сейчас известного не очень.

Навстречу Собянину и прибывшему с ним декоративному мужчине вышел руководитель Курчатовского института Ковальчук, щукинцам уже более известный. Это он же и закрыл от них ДК вместе с обширной прилегающей территорией, где раньше резвились юные щукинцы, а теперь резвится только охрана, отлавливая местных, пытающихся по старой памяти куда-нибудь попасть.

Но на этот раз Ковальчук прямо так и заявил: "Сегодня фактически будет принято в некоем смысле эпохальное решение - мы возвращаем жителям все это окружение, весь спортивный комплекс и открытый кинотеатр и сквер".

- А почто забирал, отец неродный, - хотели было спросить щукинцы, но их особо никто не спрашивал, да и к Собянину их не очень-то подпускали.

И причем тут декоративный кандидат от партии власти, если протестная группа против изъятия ДК и сквера из общественного пользования была организована совсем другими людьми. Если конкретно, то Александром Лысковым и Лерой Рычаговой.

И все это поддерживалось совсем другим кандидатом в ту же Думу - Андреем Гребенником, выдвинутым КПРФ.

«А вот и шиш, - подумал, наверно, Собянин, - у вас свой Зюганов имеется, пусть и возит вашего Гребенника куда хочет, а у нас наш кандидат имеется, хоть он и нипричем, и вообще тут в первый раз. За одно хоть посмотрит, где росли и развивались его будущие избиратели».

Кандидат Мажуга, вполне возможно, думал при этом про тот кусок заповедного Алешкинского леса, который уже огородил в соседнем избирательном округе под какую-нибудь перспективную застройку. Эх, жалко такого ДК там даже и близко нет!

Но зато и щукинцев нет, протестовать некому.

Кстати, курчатовский ДК тоже уже Дворец культуры имени Александрова, то есть юридически совсем не то, что было раньше. Если б еще удалось освободить его от обременительного звания объекта культурного наследия…

Объектом культурного наследия курчатовский ДК стал тоже благодаря Андрею Гребеннику.

Поймал он как-то случайно тогдашнего руководителя Департамента культурного наследия Кибовского, да и говорит:

- А знаешь ли, Александр Владимирыч, что есть у нас в районе один домишко авторства одного малоизвестного архитектора?

- Это какого ж архитектора? Я культурный человек, всех знаю… - Отвечает Кибовский.

- А Щусева, - говорит Гребенник.

- ??? (немая сцена)…

И вот как-то очень быстро, за пару месяцев курчатовский ДК, действительно последний проект великого Щусева получил «охранную грамоту».

Хотя, может быть, с большим удовольствием и сняли бы неприкосновенность, причем не только с ДК, но и с мавзолея на Красной площади. Давно порываются…

А если нельзя снести, то нужно возглавить. Хоть бы и борьбу против самих себя, но возглавить обязательно.

Вот боролись, боролись щукинцы за свой ДК и свой сквер, а пришли серьезные дяди, и говорят: «Вот, мы вам тут все сделали, организовали. Радуйтесь покуда».

Зря что ли Мажугу и других таких в Думу тащат? Тут крепкие нужны мужики, чтобы дышло закона туда-сюда вертеть!

Крепкие, навроде Ковальчука. Ничем его не проймешь.

Вот с ДК облом вышел, так это с одной стороны Курчатовского института. А с другой стороны – котлованы уже роют под небоскребы прямо над радиоактивными объектами. А что? Там пока не сильно протестуют, можно рыть.

Памятник человек себе созидает, рядом с которым Чернобыльская АЭС – это просто локальное мероприятие. Тут саркофагом придется всю Москву накрывать. Или медным тазом.

Но если начальство прикажет, то лично Ковальчук все эти котлованы своими руками зароет. По просьбе трудящихся.

До 19 сентября.