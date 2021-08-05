Дерьмо не тонет или почему грабят российские леса...

В пресс-службе Уссурийской таможни заявили, что сотрудники ФСБ и транспортной прокуратуры выявили схему незаконного вывоза леса в Китай на общую сумму 441,2 млн рублей.

С января 2016 года по апрель 2017 года местный житель, создав «фирму-однодневку», через нее экспортировал лесоматериалы в Китай. На таможне мужчина и его подельники предоставляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции и разрешения по Конвенции и международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Вырубались девственные краснокнижные леса (кедр, липа и т.д.)

Всего было вывезено 9 544,5 кубометра лесоматериалов общей стоимостью 441,2 миллиона рублей.

При этом таможня легко проглатывала поддельные документы, не принимая никаких мер для проверки информации. В частности бездействовали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и подведомственного ей подразделения – ОРО Уссурийской таможни.

В итоге по фактам контрабанды лесоматериалов было возбуждено три уголовных дела по ч.3 ст. 226.1 УК РФ. «Черным лесорубам» грозит до 12 лет лишения свободы.

Что интересно, никто из сотрудников таможни под уголовное преследование не попал.

Для справки. В указанные годы контроль за использованием лесных ресурсов в администрации Приморского края осуществлял вице-губернатор Александр Костенко, начавший свою службу в администрации еще при Сергее Дарькине.

Позже Костенко был участником сразу нескольких скандалов, связанных с нецелевым использованием лесных ресурсов Приморья, но уголовного преследования смог избежать.

В начале 2021 года Костенко покинул администрация Приморья по собственному желанию, по состоянию здоровья и тут же перекочевал в администрацию Забайкальского края. Там здоровье ему работать позволяет.

И опять под контролем у данного человека оказались леса, теперь уже забайкальские.

В Забайкалье леса много и китайская граница рядом. Не удивлюсь, если через годика два местные чекисты обнаружат подобную контрабанду, а Костенко к тому времени переберется на равноценную должность куда-нибудь в Иркутск или Новосибирск.

Какой-то неподсудно-непотопляемый «человечище». В любой проруби всплывает…