Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста Смотрите итоги первого этапа: 4 августа 2021 в Адвокатской палате Москвы состоялось заседание квалификационной комиссии, на котором рассматривался вопрос о лишении Евгения Ступина статуса адвоката. Что из этого вышло - расскажем в нашем видео!



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