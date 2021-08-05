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Московский листок

Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста

Опубликовано 05.08.2021 в разделе комментариев 0

Смотрите итоги первого этапа: 4 августа 2021 в Адвокатской палате Москвы состоялось заседание квалификационной комиссии, на котором рассматривался вопрос о лишении Евгения Ступина статуса адвоката. Что из этого вышло - расскажем в нашем видео!



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