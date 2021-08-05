Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития (уже смешно) Анатолий Чубайс прогнозирует формирование новой мировой элиты в связи с глобальном энергопереходом, который можно сравнить с процессами конца XVIII - начала XIX веков.

Глобальный энергопереход - это процесс глобальной трансформация энергосистем: от традиционных угля, нефти и газа к более экологичным возобновляемым источникам энергии.

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным окажется и удар, который будет нанесен этой по российской экономике ", - говорится в письме Чубайса.

Энергопереход, приводит издание мнение Чубайса, позже конца 2020-х годов приведет к глобальной перегруппировке стран и формированию группы стран-лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту текущего и, возможно, следующего веков.

Ну понятно, России в этой группе стран места нет. Потому что именно Чубайс приложил руку к формированию российской экономики как «энергетической империи» - это вообще его термин.

Кстати, «энергетической империей» РФ так и не стала, а вот «бензоколонкой, маскирующейся под страну» - пожалуй.

Ну, то, что 95 процентов национального богатства, принадлежащего сотне семей, в основном и есть энергетические ресурсы – понятно.

То, что золотая карета превратится в тыкву – тоже понятно.

То, что единая энергетическая система, которая могла стать основной новой экономики, порушена тоже Чубайсом – тоже известно.

С Роснано та же история.

Анатолий Борисович, какие еще разрушения и катастрофы вы нам подготовили? Не томите, продолжайте...

А.Б.