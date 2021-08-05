ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами.

«ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», — говорится в опубликованном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Как заявил глава Бюро Маттео Мекаччи, для организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. По его словам, требование российских властей ограничить число наблюдателей «сделало такой шаг неизбежным».
А нам даже и лучше. Что они там все наблюдают и наблюдают? У нас у самих в каждом толчке видеокамера.
И результаты давно подсчитаны…
***
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов.
В своём обращении политолог отметил, что недобросовестные политические силы традиционно используют на выборах так называемых кандидатов-спойлеров — граждан, участвующих в выборах исключительно с целью оттягивания голосов части избирателей реальных кандидатов.
Ну так будут пластику делать! И не отличишь.
Надо отпечатки пальцев делать и анализ мочи прикладывать.
А можно для кандидатов специальный куар-код ввести и на лбу отпечатывать. А что?
Нет куар-кода – снимать с выборов.
За отсутствие прививки и ПЦР-теста тоже снимать.
А.Б.
|
|
стоик7912 написал 05.08.2021 10:51
зачем КГБ загадили карликами и башировыми??
Sept написал 05.08.2021 10:21
А если это будет так, то можно предположить, что выборы будут признаны нелегитимными, что поднимет народ на протесты с требованием ухода в отставку президента вместе с правительством.
Элла чурова полностью не справляется с подготовкой выборов и ее необходимо срочно заменить на уважаемую народом кандидатуру!