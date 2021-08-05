Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами

Опубликовано 05.08.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы навальный кремль
ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами

«ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», — говорится в опубликованном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как заявил глава Бюро Маттео Мекаччи, для организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. По его словам, требование российских властей ограничить число наблюдателей «сделало такой шаг неизбежным».

А нам даже и лучше. Что они там все наблюдают и наблюдают? У нас у самих в каждом толчке видеокамера.

И результаты давно подсчитаны…

***

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов.

В своём обращении политолог отметил, что недобросовестные политические силы традиционно используют на выборах так называемых кандидатов-спойлеров — граждан, участвующих в выборах исключительно с целью оттягивания голосов части избирателей реальных кандидатов.

Ну так будут пластику делать! И не отличишь.

Надо отпечатки пальцев делать и анализ мочи прикладывать.

А можно для кандидатов специальный куар-код ввести и на лбу отпечатывать. А что?

Нет куар-кода – снимать с выборов.

За отсутствие прививки и ПЦР-теста тоже снимать.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7912 написал 05.08.2021 10:51
белорусский таракан - точная копия карлика?
зачем КГБ загадили карликами и башировыми??
Ответить
Требуются перемены
Sept написал 05.08.2021 10:21
ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами.
А если это будет так, то можно предположить, что выборы будут признаны нелегитимными, что поднимет народ на протесты с требованием ухода в отставку президента вместе с правительством.
Элла чурова полностью не справляется с подготовкой выборов и ее необходимо срочно заменить на уважаемую народом кандидатуру!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд
Обзор новостей: МОК разрешил спортсменам снимать м...
04.08.2021
Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста
Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста
05.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами (2)
Анатолий Борисович, какие еще разрушения и катастрофы вы нам подготовили? Не томите, продолжайте... (2)
Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста (0)
Дело о принудительной компенсации (1)
Дерьмо не тонет или почему грабят российские леса... (1)
Хоть бы и борьбу против самих себя, но возглавить обязательно (0)
Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии (7)
Бесславные болтуны (8)
Обзор новостей: МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд (0)
Крым, вода, идиоты (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Архангельские френды, хей-хей!!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Большая радость настигла жителей Щукина, когда они было расслабились
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на вечер
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог поставил на место Зеленского и мачеху-Украину: Все изменилось!
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss