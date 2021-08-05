ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами.

«ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», — говорится в опубликованном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как заявил глава Бюро Маттео Мекаччи, для организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. По его словам, требование российских властей ограничить число наблюдателей «сделало такой шаг неизбежным».

А нам даже и лучше. Что они там все наблюдают и наблюдают? У нас у самих в каждом толчке видеокамера.

И результаты давно подсчитаны…

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов.

В своём обращении политолог отметил, что недобросовестные политические силы традиционно используют на выборах так называемых кандидатов-спойлеров — граждан, участвующих в выборах исключительно с целью оттягивания голосов части избирателей реальных кандидатов.

Ну так будут пластику делать! И не отличишь.

Надо отпечатки пальцев делать и анализ мочи прикладывать.

А можно для кандидатов специальный куар-код ввести и на лбу отпечатывать. А что?

Нет куар-кода – снимать с выборов.

За отсутствие прививки и ПЦР-теста тоже снимать.

А.Б.