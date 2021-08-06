Ваш дом в собственности "Пионер финанс", а вы переезжаете

3 августа 2021 года жильцы домов 9, 7 по Аминьевскому шоссе (бывшие общежития ПАО «Моспромстрой»), при поддержке активистов ОКП, Рабочего компаса, РМП коллективно собрались перед управой Очаково-Матвеевское.

Причина, по которой людям не сидится спокойно в ковидно-предвыборное время – проста! Не дают.

А именно, 24 июля 2021 года в дома прибыли некие лица, которые заявили, что они являются представителями нового собственника жилых домов. Представиться из незваных гостей соизволил только некий Башкиров Дмитрий Сергеевич. Он же показал доверенность на представление интересов ООО «Пионер Финанс». Никаких документов, показывающих право собственности этого «финанса» на эти дома представлено не было.

Гражданам устно сказали, что им надлежит переехать в другое жилое помещение собственника ООО «Пионер Финанс» по адресу: г. Москва, ул. Гурьянова, дом 53 (отметим, что жильцы не очень поняли в каком статусе они там будут жить и скоро ли их попросят ещё куда-нибудь). С 26 июля жителей начали досаждать, останавливая их в коридорах. Кроме этого на телефоны им тоже начали звонить господа, представляющиеся переговорщиками от «Пионер финанса» и тоже досаждать.

Также людям перестали поступать платёжки. Это беспокоит их не потому, что у них слишком много лишних денег, а потому что неуплата за коммуналку – повод для выселения.

Также новый собственник угрожает ввести пропускной режим (старое, испытанное средство выселения жильцов).

Жильцы пришли просить управу разобраться - на каком основании дом с живыми людьми (проживающими более 20 лет) был продан с торгов, как земля с крепостными, а также защитить их от незаконных поползновений новых владельцев.

Напоминаем, по закону бывшие общежития должны были быть переданы городу (с предоставлением жильцам права социального найма и приватизации), по жизни многие ушли налево. Ну, а новым хозяевам - площади нужны, а жильцы не очень.

Людям пришлось ждать недолго, к собравшимся скоро вышла глава управы. Жаваева Светлана Игоревна. Представители были приглашены на переговоры. Жаваева обещала оперативно направить от управы запросы во все инстанции, встретиться по получению ответов на запросы для дальнейшей работы.

Также жители домов отловили у управы депутата от Единой России Саблина Д.В. Он также обещал жильцам помощь в решении их проблем.

Наша редакция будет отслеживать исполнение обещаний.