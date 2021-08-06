Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ваш дом в собственности "Пионер финанс", а вы переезжаете

Опубликовано 06.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Ваш дом в собственности "Пионер финанс", а вы переезжаете

3 августа 2021 года жильцы домов 9, 7 по Аминьевскому шоссе (бывшие общежития ПАО «Моспромстрой»), при поддержке активистов ОКП, Рабочего компаса, РМП коллективно собрались перед управой Очаково-Матвеевское.

Причина, по которой людям не сидится спокойно в ковидно-предвыборное время – проста! Не дают.

А именно, 24 июля 2021 года в дома прибыли некие лица, которые заявили, что они являются представителями нового собственника жилых домов. Представиться из незваных гостей соизволил только некий Башкиров Дмитрий Сергеевич. Он же показал доверенность на представление интересов ООО «Пионер Финанс». Никаких документов, показывающих право собственности этого «финанса» на эти дома представлено не было.

Гражданам устно сказали, что им надлежит переехать в другое жилое помещение собственника ООО «Пионер Финанс» по адресу: г. Москва, ул. Гурьянова, дом 53 (отметим, что жильцы не очень поняли в каком статусе они там будут жить и скоро ли их попросят ещё куда-нибудь). С 26 июля жителей начали досаждать, останавливая их в коридорах. Кроме этого на телефоны им тоже начали звонить господа, представляющиеся переговорщиками от «Пионер финанса» и тоже досаждать.

Также людям перестали поступать платёжки. Это беспокоит их не потому, что у них слишком много лишних денег, а потому что неуплата за коммуналку – повод для выселения.

Также новый собственник угрожает ввести пропускной режим (старое, испытанное средство выселения жильцов).

Жильцы пришли просить управу разобраться - на каком основании дом с живыми людьми (проживающими более 20 лет) был продан с торгов, как земля с крепостными, а также защитить их от незаконных поползновений новых владельцев.

Напоминаем, по закону бывшие общежития должны были быть переданы городу (с предоставлением жильцам права социального найма и приватизации), по жизни многие ушли налево. Ну, а новым хозяевам - площади нужны, а жильцы не очень.

Людям пришлось ждать недолго, к собравшимся скоро вышла глава управы. Жаваева Светлана Игоревна. Представители были приглашены на переговоры. Жаваева обещала оперативно направить от управы запросы во все инстанции, встретиться по получению ответов на запросы для дальнейшей работы.

Также жители домов отловили у управы депутата от Единой России Саблина Д.В. Он также обещал жильцам помощь в решении их проблем.

Наша редакция будет отслеживать исполнение обещаний.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: По данным Росстата, наша страна по итогам текущего года потеряет около 1 млн человек
Обзор новостей: По данным Росстата, наша страна по...
05.08.2021
Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста
Евгений Ступин: Чем закончилась атака Минюста
05.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Ставрополе художник установил у здания ГИБДД золотой унитаз (0)
Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени (0)
В стране нет политиков, есть говоруны (1)
"Левые" растаскивают голоса друг у друга (1)
Ваш дом в собственности "Пионер финанс", а вы переезжаете (0)
А караси всё дремлют (2)
Шойгу: здесь будет город заложен! И там. И вон там... (20)
Анатолий Баранов: если Крым окажется украинским - это будет нищая территория (7)
Обзор новостей: По данным Росстата, наша страна по итогам текущего года потеряет около 1 млн человек (1)
ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дал комментарий "Свободной прессе": будем убивать и в Крыму. Только дайте!
Дарья Митина Дарья Митина: Ну шо за жызнь....
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эльбрусиада-2020. Часть двенадцатая. В суету городов...
Дарья Митина Дарья Митина: Москвичи в Арктике
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss