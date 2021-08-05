Обзор новостей: По данным Росстата, наша страна по итогам текущего года потеряет около 1 млн человек

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 По данным Росстата, наша страна по итогам текущего года потеряет около 1 млн человек

3 Большая радость настигла жителей Щукина, когда они было расслабились и предались обычному своему состоянию – изумлению от начальства.

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В России предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов

5 Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 «Тополя» пойдут на списание

7 Интернет-издание "Открытые медиа" объявило о прекращении работы

8 Экзамены под открытым небом

9 Чубайс порадовал глубиной анализа