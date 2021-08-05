Обзор новостей: По данным Росстата, наша страна по итогам текущего года потеряет около 1 млн человек

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 ОБСЕ не будет наблюдать за нашими трехдневными выборами
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 По данным Росстата, наша страна по итогам текущего года потеряет около 1 млн человек
3 Большая радость настигла жителей Щукина, когда они было расслабились и предались обычному своему состоянию – изумлению от начальства.
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В России предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов
5 Семь западных стран потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 «Тополя» пойдут на списание
7 Интернет-издание "Открытые медиа" объявило о прекращении работы
8 Экзамены под открытым небом
9 Чубайс порадовал глубиной анализа
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